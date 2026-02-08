Cine este concurenta de la Desafio care l-a impresionat cel mai mult pe Florin Prunea. Surpriza e uriașă: ”E bună de nevastă”

ADVERTISEMENT

Renumitul show de supraviețuiere Desafio testează limitele celor care au plecat în junglă, în căutare de noi experiențe. Descoperă cine este concurenta de la Pro TV care l-a impresionat cel mai mult pe Florin Prunea.

Florin Prunea, despre participanta de la Desafio pe care o admiră

A ieșit din competiția moderată de Daniel Pavel de ceva vreme, însă Florin Prunea are un cuvânt de spus și acum. Fostul fotbalist a avut , perioadă în care evolua pe postul de atacant pentru Dinamo.

ADVERTISEMENT

Prin urmare, nu este deloc de mirare că este unul dintre sportivii care se face remarcat în România. Imediat după participarea la Desafio a dezvăluit cât de mult a slăbit, dar și care sunt momentele plăcute cu care a rămas de pe urma experienței.

La revenirea în țară, în cadrul unui podcast, a dezvăluit cine este participanta care are mari șanse să se impună în competiția din Thailanda. Fostul portar al naționalei a surprins pe toată lumea când a ales-o pe o tânără din echipa Norocoșii.

ADVERTISEMENT

„Am muncit toată dimineața cu fina. E dată dracu Bettyshor! E bună de nevastă! Care o ia de nevastă, a pus-o! Numai să fie cuminte. Că dacă nu e cuminte, îi dă Betty, îl terorizează.

ADVERTISEMENT

Dar, așa, e o fată super, să știi. E foarte muncitoare”, a spus Florin Prunea, pentru Pro TV. Fostul concurent de la Desafio a adunat , dar și din junglă.

Concurenta aleasă de Florin Prunea, o tânără celebă

Participanta admirată de Florin Prunea se numește Beatrice Ungureanu, însă este cunoscută de toată lumea drept Bettyshor. Tânăra a copilărit la Roma și a urcat pe multe podiumuri de modă. În plus, este o influenceriță celebră în social media.

ADVERTISEMENT

Bruneta a câștigat foarte multă popularitate în rândul internauților după ce a participat în Galele RxF. A luptat în ring alături de Roxana Țuț. Ea s-a bătut cu „Perversul de pe Târgu Ocna”. Fostul component al Generației de Aur are toate motivele să o laude.

„Am fost o bună încasatoare… Am fost ținută de cască, regulile nu au fost cum se cuvine. Cele 140 de kile le-am simțit… El a avut ceva personal cu mine. Dacă era un alt bărbat, ne lua la mișto în ring.

Ne dădea o pălmulță, mai fugea, mai rădea. El ne-a lovit cu sută la sută puterea lui. A fost agresiv! Agresivitatea asta… După meci, a plecat acasă! A lovit cu ură, tot ce-a făcut a făcut cu ură”, a spus Bettyshor, conform .

Mai mult decât atât, fostul sportiv o laudă pentru că este ambițioasă și muncitoare. Bettyshor a acceptat provocarea Desafio pentru că vrea să-și depășească limitele. Totodată, și-a propus să-și dovedească puterea.

În altă ordine de idei, concurenta ce l-a dat pe spate pe Florin Prunea a apărut în costum de baie, pe o pârtie. Bettyshor a renunțat la haine și s-a dat cu placa, în văzul tuturor, fiind conștientă de privirile pe care le atrage.