Cine este Constantin Chicuș, fostul consilier local PSD care a dispărut de acasă. A fost primul ”sub linie” la alegerile locale din 2016

Un fost consilier local social-democrat, din Brașov, a fost dat dispărut de către familia sa.

Atât autoritățile, cât și poliția s-au implicat în căutările lui , în vârstă de 30 de ani.

Bărbatul este dispărut de aproximativ 24 de ore, după ce ar fi plecat de acasă în cursul zilei de miercuri, în jurul orei 16:00.

Conform unor surse citate de reporterii , Chicuș ar fi plecat la gara Brașov, unde ar fi trebuit să se întâlnească cu un prieten, pentru a primi o sumă de bani.

Constantin Chicuș ar fi trebuit să aibă și o a doua întâlnire în cursul zilei de ieri, însă nu a mai ajuns și la aceasta.

Chicuș are 1,85 metri înălțime, constituție atletică, păr șaten, fața ovală, ochi verzi, ten deschis și este tuns scurt.

Apropiații nu au putut să relateze cu ce era îmbrăcat când a plecat de acasă, însă acesta are telefonul mobil și actele de identitate asupra sa.

Persoanele care îl recunosc pe acesta sunt îndrumate să sune de urgență la 112.

Cine este Constantin Chicuș

Conform PSD Brașov, Constantin Chicuș a devenit în data de 28 iunie 2018, la vârsta de 27 de ani.

Acesta i-a luat locul lui Lucian Pătrașcu, ce a demisionat din funcția de consilier local PSD cu ceva timp înainte, astfel că Chicuș a fost eligibil pentru poziția rămasă vacantă. Era al 13-lea pe lista de consilieri locali propuși de social-democrați la alegerile locale din 2016.

Chiar și la momentul respectiv, Chicuș avea deja un istoric în politică, fiind președintele organizației locale de tineret a social-democraților, TSD Brașov.

Constantin Chicuș nu s-a preocupat doar de politică, fiind pasionat și de sport. Astfel, Chicuș a activat o perioadă de timp ca arbitru de handbal, fiind totodată și instructor sportiv.

Conform declarației de avere pe care Constantin Chicuș a completat-o și depus-o în data de 21 mai 2020, acesta nu deține mai nimic pe numele său.

Nu are terenuri, nu are vreun apartament, nu are automobil propriu și nici alte bunuri mobile.

De asemenea, nu are nici bani puși deoparte, neavând niciun cont bancar trecut în declarația de avere. Totodată, nu are nici datorii, conform declarației de avere.

Asta contrazice una din informațiile apărute în presa locală din Brașov, conform cărora Chicuș ar fi fost dator atât cămătarilor, cât și băncilor. Dacă prima informație nu poate fi verificată prin prisma declarației de avere, cea de-a doua arată că fostul consilier local social-democrat nu are vreo tangență cu băncile.

În ceea ce privește veniturile sale, în calitate de consilier la cabinetul senatorului Marius Alexandru-Dunca, a obținut 15.000 de lei într-un an, sau 1.250 de lei anual.

De asemenea, în calitate de arbitru de handbal, a obținut venituri de 7.500 de lei.

În calitate de consilier local, a avut o indemnizație anuală de 13.140 de lei, sau de 1.095 lei pe lună.