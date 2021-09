Cine este Cosmina Scăunașu, asistenta de la Acces Direct. Cu ce se ocupă tânăra

Cosmina Scăunașu este noua asistentă de la Acces Direct. Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii de la Antena 1, este cea care a făcut anunțul în direct.

Zece domnișoare au fost propuse pentru postul de asistentă a emisiunii, iar Cosmina Scăunașu a primit cele mai multe voturi din partea telespectatorilor. Tânăra i-a convins pe cei de acasă că merită postul.

Cine este Cosmina Scăunașu, asistenta de la Acces Direct

Cosmina Scăunașu este în urma voturilor telespectatorilor. Tânăra are 33 de ani și a fost preferata celor de acasă pentru a ocupa acest post în emisiunea de la Antena 1.

Mirela Vaida este cea care a făcut anunțul în direct, iar Cosmina a postat și ea un mesaj de mulțumire pentru cei care au votat-o.

Cosmina Scăunașu a fost cea de-a treia candidată la postul de asistentă a emisiunii prezentate de Mirela Vaida. Tânăra a fost administrator al unei societăți, iar aceasta este prima sa apariție într-un platou de televiziune, potrivit .

După ce a lucrat mult timp la birou, în fața computerului, Cosmina a decis să-și încerce norocul și pe micile ecrane. Aceasta a spus, încă de la început, că numele ei este „predestinat” pentru a ocupa postul de asistentă.

Cosmina este prenumele fostei asistente, iar „Scăunașu” înseamnă că va ocupa scaunul ei de la Acces Direct.

„Uite că mi-am dorit să apar și în față. După ce am făcut munca de birou, am zis ce-ar fi să apar și la TV?! Și uite-mă aici.

Am 33 de ani, sunt bucureșteancă, sunt zodia taur, am 1 metru 73, sunt singură, nu am relație, nu sunt căsătorită”, a declarat noua asistentă a Mirelei Vaida.

După ce Mirela Vaida a anunțat că ea este noua asistentă, Cosmina Scăunașu a postat un mesaj pe contul de Instagram.

„E oficial, m-ați votat și datorită vouă am câștigat! Mulțumesc din suflet tuturor celor care m-au votat pe parcursul acestui concurs, pentru că mi-ați dat sansa să fac parte dintr-o echipă minunată. Mă simt onorată să fac parte din acest colectiv care, chiar face ca lucrurile bune să se întâmple! De mâine, ora 16:30, ne vedem pe @acces_directoficial”, a scris aceasta.

Anunțul făcut de Mirela Vaida

Mirela Vaida este fericită că are o nouă asistentă, după două săptămâni de căutări. Vedeta speră că tânăra va veni cu drag .

„Am găsit asistenta. Am căutat-o de vreo două săptămâni și voi ați fost cei care ați ales-o. Asistenta noastră are un nume predestinat. Ea a și spus acest lucru.

O cheamă Cosmina, ca pe fosta noastră asistentă, dar și Scăunașu, pentru că ea practic știe că numele este predestinat. Și dacă nu ai știut, sper să îți dăm o veste bună și să ne vedem cu bine la muncă, în fiecare zi”, a anunțat Mirela Vaida la Acces Direct.