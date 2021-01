Cine este Cristina Bâtlan, noua vedetă de la PRO TV. În ce show o vor putea vedea telespectatorii

După succesul răsunător înregistrat anul trecut, Imperiul Leilor își face loc în grila de programe cu care Pro TV își propune să cucerească audiențele în această primăvară. Printre întreprinzătorii pregătiți să se transforme în investitori și să finanțeze afacerile aflate la început de drum se numără și Cristina Bâtlan, nimeni alta decât fondatoarea brandului de încălțăminte Musette.

Aceasta deține două fabrici, 28 de magazine (în țară și peste hotare) și se poate lăuda cu o cifră de afaceri de peste 16 milioane de euro pe an. A debutat în industria modei la 19 ani, de îndată ce a realizat că Dreptul nu se numără printre cele mai arzătoare vise ale sale și a decis să urmeze cursurile unei facultăți de peste hotare.

Nu de alta, dar românii doar ce ieșiseră de sub jugul comunist și nu aveau foarte multe cunoștințe în domeniu. „De când am lansat produsul Musette, un produs care să ne reprezinte și care să fie imaginea noastră într-o piață, ne-am dorit să concurăm cu cele mai mari case de modă din lume”, a explicat noul jurat al emisiunii Imperiul Leilor.

Află totul despre Cristina Bâtlan, leoaica de la Imperiul Leilor

„La 19 ani am început să lucrăm cu țesături, cu cele mai mari case de modă din lume, cu cei mai mari producători la nivel mondial și i-am reprezentat în România.

Am învățat tot ceea ce înseamnă partea artistică pentru materii prime, am avut de învățat o dată pe partea creativă , al doilea lucru foarte important pe care nu am fi putut să-l învățăm din România, ci doar din Italia, aveam acces în fabricile lor, vedeam cum sunt laboratoarele, cum tratează zona de creație.

Și un alt lucru foarte important, am lucrat cu cel mai mare producător de vâscoză din lume, l-am reprezentat în România și vedeam cum își analizează activitatea în fiecare zi, indiferent că era top ten în Italia, cei mai bogați oameni din Italia, ori de câte ori călătoream cu el și mergeam într-un drum de o oră, de 45 de minute, pentru că mergeam cu avionul lui, își citea stocurile și avea o mie de pagini de stocuri și urmărea materiile prime.

Pentru noi, ăsta a fost cel mai bun exemplu să înțelegem că nu e suficient să fi bogat, că atunci când devii foarte bogat, foarte mare, drumul tău nu se oprește, treaba ta nu se oprește și obligația ta nu încetează.

De fapt, le ai pe toate și de multe ori mai mult. Noi nu primeam atunci stocuri de 2.000 sau 1.000 de pagini… ne uitam pe cinci hârtii, zece hârtii, acela era nivelul nostru.

Apoi ne-am dat seama că nu putem continua ca agenți și că nu este suficient pentru câtă pasiune avem și cum vrem să evoluăm și ne-am gândit să facem un produs propriu.

Puteam să alegem confecția de haine, hainele, pentru că era mult mai ușor, aveam materii prime la dispoziție, aveam know-how, aveam acces la toți furnizorii de materii prime însă deveneam concurenții clienților noștri pe care îi avusesem până atunci.

Și ni s-a părut incorect pentru că am avut întotdeauna un raport de activitate corect cu clienții noștri, erau deschiși față de noi, noi călătoream extrem de mult și puteam să le furnizăm multe informații, îi împingeam să concureze cu cele mai mari firme din lume, le aduceam țesăturile cele mai potrivite la acel moment, pentru că asta e lupta în modă: trebuie să ieși primul pe piață cu prețul cel mai bun și la timpul potrivit.

Și am decis să mergem în zona de încălțăminte, despre care nu știam nimic, ne plăceau doar pantofii, ne plăcea calitatea italiană pe care o înțelegeam ca fiind cea mai înaltă la acel moment, am început să studiem, am înțeles că România fusese unul din cei mai mari producători la nivel mondial, primul european, până în 1989, fabricile funcționau, nu erau poate foarte profitabile, însă produceau un număr foarte mare de pantofi”, a dezvăluit Cristina Bâtlan.

În noul sezon al emisiunii Imperiul Leilor, fondatoarea brandului de încălțăminte Musette este dispusă să sprijine doar tinerii antreprenori capabili să se reinventeze în permanență. „Aș vrea să investesc într-o companie sau afacere în care nu ar trebui să mă preocup neaparat de bunul mers, ci să vin ca business angel, să întâlnesc oameni care știu cum se face lucrul acesta și să-l facă bine.

Mă reinventez permanent, așadar, am nevoie de inspirație în business-ul meu actual, dar și în viața mea de zi cu zi. Mi-aș dori să avem în față oameni și poveștile lor, povești adevărate. Mă preocupă tendințele în zona de lifestyle, sănătate, mediu și sustenabilitate.

În materie de trenduri sunt foarte la curent cu ce se întâmplă la nivel mondial. Mi-ar plăcea să fiu invitată într-o afacere în domeniu, să mă implic precum o fac în propria mea companie”, susține Cristina Bâtlan.