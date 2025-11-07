Cine este Cristina Simona Ciucu, soţia candidatului la Primăria Capitalei? Cei doi dețin împreună o firmă de consultanță

ADVERTISEMENT

Cine este Cristina Simona Ciucu, soţia candidatului la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, și ce rol are în proiectele sale profesionale? Descoperă cum carierele lor s-au intersectat prin firme și ONG-uri, într-o colaborare constantă între viața personală și cea profesională.

Cum au colaborat profesional Ciprian şi Cristina Simona Ciucu?

Cristina Simona Ciucu este soţia lui Ciprian Ciucu, unul dintre candidații la șefia Primăriei Capitalei. Cei doi formează un cuplu de mulţi ani şi au un copil împreună.

Conform informaţiilor publice şi unor surse din mediul economic, soţii Ciucu au avut de-a lungul anilor colaborări profesionale şi proiecte comune, atât în mediul privat, cât şi în zona organizaţiilor neguvernamentale.

Ciprian Ciucu şi Cristina Simona Ciucu au înfiinţat împreună societatea HF Advising SRL, firmă de consultanţă în care Cristina Ciucu figurează ca administrator. Activitatea companiei viza servicii de analiză şi consultanţă în domeniul proiectelor europene şi al dezvoltării instituţionale.

Ce rol au avut soții Ciucu în mediul ONG şi în proiectele europene?

În paralel, Cristina Simona Ciucu a fost implicată profesional în cadrul Centrului Român de Politici Europene (CRPE), unde a ocupat funcţia de manager financiar, conform datelor publice. În aceeaşi perioadă, ea figura şi ca asociat în firma HF Advising SRL.

Potrivit unui articol publicat de Jurnalul.ro, proiecte cu finanţare europeană, activitatea lor intersectându-se prin colaborări în domeniul consultanţei şi al politicilor publice.

Conform declaraţiei de avere depuse de Ciprian Ciucu, Cristina Simona Ciucu apare ca deţinătoare a 50% dintr-un imobil aflat în coproprietate cu soţul său, detaliu care confirmă implicarea comună în bunuri şi proiecte familiale.

În ceea ce priveşte perioada exactă în care apar menţiuni oficiale despre activitatea profesională a soţilor Ciucu, informaţiile publice indică referinţe încă din anul 2013. Potrivit documentelor disponibile, Ciprian Ciucu figura în acea perioadă în sfera instituţională, iar numele său apare ulterior pe lista declaraţiilor de avere şi interese pentru membrii Consiliului Naţional de Integritate (CNI). Acesta a depus declaraţii de avere în anii 2015 şi 2016, în calitate de membru al Consiliului.

În paralel, firma HF Advising SRL, înfiinţată în 2005 de Ciprian şi Cristina Simona Ciucu, a continuat să fie activă până în 2024.

Astfel, în anul 2016, compania a înregistrat o cifră de afaceri netă de 31.046 de lei, cu venituri totale de 32.020 de lei, iar la capitolul profit brut figurează valoarea „0”, ceea ce sugerează o lipsă de profit.

Pentru anul 2024, firma apare în continuare activă, însă cu o cifră de afaceri nulă ceea ce poate indica o perioadă fără activitate comercială. În dreptul veniturilor totale este consemnată suma de 2.280 de lei, iar profitul brut declarat este de 1.688 de lei.

Ce venituri are Cristina Simona Ciucu în prezent?

Pe lângă implicarea în firma HF Advising SRL, cu venituri salariale din activitatea sa profesională în cadrul organizaţiilor neguvernamentale.

Conform datelor disponibile, ea a primit 31.128 de lei de la Asociaţia Centrul Român de Politici Europene (CRPE) pentru servicii de management financiar și 14.412 lei de la Asociaţia Centrul de Dezvoltare Urbană şi Teritorială, tot pentru servicii de management financiar.

La aceste venituri se adaugă și alocaţia pentru copil, care a fost de 1.536 de lei, sumă furnizată de Agenţia pentru Prestații Sociale Bucureşti.

Conform declaraţiei de avere pentru anul fiscal 2024, Cristina Simona Ciucu a înregistrat venituri salariale totale de 89.360 de lei în calitate de manager financiar la CRPE. De asemenea, alocaţia copilului figurează cu valoarea totală de 3.059 de lei, reflectând suportul primit pentru întreținerea familiei.