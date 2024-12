Cine este Daniel David, propunerea PNL pentru postul de ministru al Educației. Conduce o universitate importantă din România

Profesorul universitar Daniel David este propunerea PNL pentru portofoliul Educației și Cercetării, unul dintre cele cinci alocate liberalilor în urma negocierilor cu PSD, UDMR și reprezentanții minorităților.

Cine este Daniel David, propunerea PNL pentru postul de ministru al Educației

va conduce, dacă va trece de votul Parlamentului, un minister în care Educația este reunită cu Cercetarea, după patru ani.

ADVERTISEMENT

Daniel David este un susținător al politicilor bazate pe dovezi științifice, al regândirii formării profesorilor în universități, dar și al legii Deca – Iohannis pe care a catalogat-o ca „bine conectată cu reformele europene”, deși un raport al Parlamentului European a criticat-o dur, scrie .

„Sunt colegii noștri care vor face parte din viitorul Guvern și care mâine sperăm să treacă de votul Parlamentului. (…) La ministerul Educației și Cercetării, domnul Daniel David (…). Nu este prezent aici, dar mâine va fi la audieri. Îi mulțumesc și dânsului pentru că a acceptat să-și asume răspunderea pentru acest portofoliu”, a declarat duminică .

ADVERTISEMENT

Conduce o universitate importantă din România

Profesorul Daniel David este rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. „Reformele în educație, cercetare și știință sunt protecția unei Românii euroatlantice”, a afirmat el după primul tur al alegerilor prezidențiale anulate de CCR.

Daniel David este profesor de științe cognitive clinice, este la al doilea mandat de rector al universității clujene, este profesor asociat („adjunct professor”) la Icahn School of Medicine at Mount Sinai în New York, SUA și directorul pentru cercetare al Albert Ellis Institute în New York, SUA.

ADVERTISEMENT

Este, de asemenea, evaluator internațional în cercetare și educație, iar în 2019 și 2020 a fost inclus între cei 2% mai citați oameni de știință ai lumii (în sistemul Scopus), mai precizează sursa citată.

Daniel David este cel care a organizat, alături de Digi24 prima dezbatere prezidențială din cadrul unei universități din istoria alegerilor de după 1990.

ADVERTISEMENT

„Eu, rectorul universității, nu am fost și nu sunt membru de partid (și nici candidat), susținând public lucrurile bune făcute de politicieni pentru mediul academic și criticând lucrurile proaste, indiferent de zona politică de unde au venit inițiatorii.

Iar când diverși politicieni, mai de dreapta, de centru sau mai de stânga, au dorit să-și testeze ideile în fața comunității UBB sau a societății în general, folosind platforma UBB de dezbatere, au fost tratați cu deschidere, exigență, dar și cu respectul cuvenit acestor poziții într-o democrație.

Inițial am fost mai sceptic la solicitările ca UBB să se implice acum ca platformă de dezbateri electorale, deoarece societatea românească nu are încă această practică. Pe de altă parte, cândva trebuie începută!”, scria la acel moment Daniel David.