Cine este Daniel Pavel, noul prezentator de la Survivor România. Ce meserie are, de fapt

Daniel Pavel este noul prezentator de la Survivor România, sezonul doi al show-ului urmând să fie difuzat pe micile ecrane de sâmbătă, 9 ianuarie 2021. Bărbatul are o experiență vastă în media, însă la bază are cu totul altă meserie.

Tânărul a fost ofițer în marina comercială, ulterior traseul său profesional schimbându-se la 180 de grade. Așa a ajuns să lucreze în radio și TV, fiind cunoscut ca și prezentator al emisiunii „Business On Air” de la Radio France International.

De altfel, actualul moderator de la Kanal D a făcut parte din echipa postului Antena 3 în calitate de prezentator al unei emisiuni săptămânale, dar a fost și redactor șef la Penny FM. Daniel Pavel are, așadar, o experiență de peste 12 ani în media.

Daniel Pavel, noul prezentator de la Survivor România. Cine este și care este meseria sa de bază

Daniel Pavel locuiește de ani buni în Viena, Austria, de unde a plecat cu bateriile încărcate către Republica Dominicană. Prezentatorul de la Kanal D își dorește să le transmită telespectatorilor toate emoțiile prin care trec concurenții de la Survivor România.

„Pentru mine Survivor România reprezintă, în egală măsură, cea mai mare provocare profesională de până acum, cât și oportunitatea testării unor limite de anduranță fizică și psihică, pe care le întâlnești în viață doar dacă ai noroc.

Și mă refer la noroc așa cum îl vedeau anticii, adică acel noroc care îi favorizează, exclusiv, pe cei puternici și curajoși. Telespectatorii vor avea ocazia să vadă în sezonul al doilea, așa cum s-au obișnuit, oameni cu o ambiție și o determinare ieșite din comun.

E un privilegiu pentru mine să fiu alături de acești concurenți, să le observ și comentez evoluțiile. Voi încerca să le transmit celor de acasă cât mai mult din emoțiile lor uriașe”, a declarat Daniel Pavel înainte de a începe filmările pentru reality show-ul Survivor România.

Daniel Pavel, pasionat de sport. Ce pasiuni a avut până acum

Prezentatorului sezonului doi al competiției de la Kanal D nu este străin de lumea sportului, practicând de-a lungul anilor înot, judo, polo, scrimă și arte marțiale. În plus, Daniel Pavel nu este singurul din familia sa pasionat de sport, fratele său fiind instructor de fitness.

Tânărul este convins că va face față cu brio probelor din Republica Dominicană, în ciuda faptului că în ultimul an nu a mai avut condiție fizică din cauza pandemiei de coronavirus care a închis foarte multe săli de antrenament și piscinele.

„Am noroc să am în familie antrenorul perfect, pe fratele meu, care este instructor de fitness. El se află în România, așa că ne-am adaptat la această situație și am primit setul de antrenament prin Skype.

Ca fost înotător de performanță, o vreme am folosit facilitățile oferite de bazinele publice din Viena. Fiind însă un an atipic, din cauza pandemiei, mare parte din bazine au fost închise, așa că acum am găsit un refugiu în jocuri periodice cu mingea de fotbal și baschet”, a povestit Daniel Pavel, potrivit viva.ro.