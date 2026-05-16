Cine este Dara, câștigătoarea Eurovision 2026. Bulgaria a luat marele trofeu contrar tuturor predicțiilor. Favorita de la pariuri, loc incredibil în realitate

Europa are o nouă regină a muzicii pop. Bulgaria a dat lovitura la Eurovision Song Contest 2026, iar numele care a explodat pur și simplu pe scena de la Viena este Dara. Artista, pe numele real Darina Yotova, a câștigat trofeul cu piesa „Bangaranga”, după o finală tensionată difuzată sâmbătă, 16 mai, în care a adunat un total uriaș de 516 puncte. Israel a terminat pe locul doi, cu 343 de puncte, în timp ce România a reușit o performanță spectaculoasă și s-a clasat pe podium, pe locul trei, cu 296 de puncte. La polul opus, Marea Britanie a încheiat dezastruos competiția, cu un singur punct.

Dara, câștigătoarea Eurovision 2026

Pentru mulți fani Eurovision, . Dara era deja considerată una dintre favoritele competiției încă din timpul repetițiilor oficiale, când presa acreditată la Viena o plasase detașat pe primul loc în sondajele dedicate semifinalelor. Energia ei debordantă, show-ul extravagant și refrenul imposibil de uitat din „Bangaranga” au transformat-o într-un adevărat fenomen viral în comunitatea Eurovision. Menționăm că favorita de la pariuri, Finlanda, a fost pe locul șase, în final.

Născută pe 9 septembrie 1998, în Varna, Bulgaria, Dara a devenit cunoscută după participarea la versiunea bulgară a emisiunii , în 2015. Atunci, artista a terminat pe locul trei, însă mulți au spus încă de pe atunci că are stofă de superstar. Mentorul ei a fost celebrul rapper bulgar Krisko, iar cariera ei a explodat rapid după competiție. A lansat mai multe hituri pop și R&B, fiind considerată una dintre cele mai moderne și nonconformiste artiste din Bulgaria.

Artista voia să se retragă

Drumul către Eurovision 2026 nu a fost simplu. Dara a câștigat selecția națională a Bulgariei după o competiție extrem de urmărită, iar „Bangaranga” a fost aleasă prin vot mixt, juriu și televoting. Interesant este că artista s-a gândit, la un moment dat, chiar să se retragă din concurs, înainte să confirme participarea. Până la urmă, decizia de a merge la Viena s-a dovedit cea mai bună alegere a carierei sale. Succesul ei este istoric și pentru Bulgaria. Țara nu câștigase niciodată Eurovision până acum, iar presa internațională a descris victoria ca pe „șocul anului” în muzica europeană.