Cine este David Lazar, debutantul din poarta naţionalei! Fost handbalist, cu familie numeroasă: “Sunt pocăit”

David Lazar a fost una dintre surprizele lui Mirel Rădoi în această toamnă, portarul Astrei fiind convocat la fiecare acţiune a naţionalei din această toamnă. FANATIK îţi prezintă povestea fotbalistului de 29 de ani, care a început sportul în poarta de handbal.

Mirel Rădoi a decis să-l debuteze pe David Lazar la amicalul România – Belarus, după ce portarul a fost rezervă la ultimele cinci meciuri ale naţionalei din această toamnă. Fotbalistul are o poveste de viaţă interesantă şi nu s-a sfiit să vorbească despre orientarea religioasă.

Născut pe 8 august 1991, la Tileagd (judeţul Bihor), David Lazar a fost întâi atras de handbal, unde juca pe poziţia de portar. Descoperit de Ioan Boniş, un fost portar al Aninei, a trecut rapid în poartă…la fotbal. La scurt timp, actualul debutant din poarta naţionalei, a intrat pe mâna lui Ioan Pap-Deac, fost portar în Divizia A la FC Bihor sau FC Naţional.

David Lazar şi drumul de la handbal la debutul în echipa naţională a României

“Eram portar de handbal și domnul Ioan Boniș a fost cel care m-a îndrumat spre fotbal la FC Tileagd. Am mai lucrat și cu Kiraly Geza, după care am plecat la Paleu și am intrat pe mâna lui Ioan Pap-Deac”, povesteşte David Lazar, debutantul în poarta naţionalei în amicalul cu Belarus.

După ce şi-a petrecut junioratul la Paleu şi Voinţa Sibiu, David Lazar a ajuns, în 2010, la Pandurii Târgu Jiu, unde a debutat într-un meci cu FCM Târgu Mureş (4 mai 2011). Chiar dacă a primit un gol în prelungirile partidei, iar gorjenii au fost învinşi, Petre Grigoraş i-a dat încredere şi a apărat până la finalul sezonului, unul în care echipa s-a salvat de la retrogradare.

Un sezon şi jumătate l-a petrecut la FC Botoşani, unde a fost împrumutat de Pandurii Târgu Jiu, reuşind să apere în 22 de meciuri poarta moldovenilor. Revenit pe plaiurile gorjene, David Lazar a debutat în cupele europene pe 4 august 2016, în Maccabi Tel Aviv – Pandurii Târgu Jiu 2-1.

Aventura din Danemarca şi revenirea în România

În ianuarie 2017, David Lazar s-a despărţit de Pandurii Târgiu Jiu şi a ajuns la Vejle din postura de fotbalist liber de contract. Perioada petrecută în Danemarca nu a fost una prea bună, cu un singur meci jucat în liga a doua. După trei luni, portarul s-a întors în România şi a semnat cu Astra Giurgiu.

Cu 111 meciuri în Liga 1, David Lazar a intrat în atenţia lui Mirel Rădoi şi l-a convocat pentru meciurile cu Irlanda de Nord şi cu Austria. Acum a venit timpul să debuteze în poarta naţionalei, la opt ani distanţă de când bifase patru selecţii la selecţionata de tineret.

Meciurile jucate de David Lazar la naţionala U21 a României

Slovacia – România 0-2 (01.06.2012, preliminarii EURO 2013)

România – Slovacia 2-0 (05.06.2012, preliminarii EURO 2013)

Suedia – România 0-2 (15.08.2012, amical)

Letonia – România 0-2 (10.09.2012, preliminarii EURO 2013)

“Eu sunt pocăit, cum zice lume, dar nu aparţin niciunui cult”

Recent, David Lazar a vorbit despre viaţa personală şi despre religie. Portarul Astrei este căsătorit, are doi copii alături de Damaris şi consideră că fotbalul este doar o meserie pentru el.

“Eu sunt pocăit, cum zice lumea, dar nu aparțin niciunui cult. Pur și simplu, la 18 ani, când m-am botezat, mi-am pus viața în mâinile lui Dumnezeu. Sunt căsătorit cu Damaris, avem doi copii, Ianis David de 4 ani și Sara Maria de 3 ani, și sunt un om împlinit.

Fotbalul nu e decât o meserie pentru mine, prin care încerc să avem un trai decent, dar pe care încerc să o fac cât mai bine, cât mai onest. Și uite că Dumezeu m-a ajutat. Visam cu ochii deschiși să ajung la națională și sunt fericit că mi s-a împlinit”, spunea David Lazar.

David Lazar provine dintr-o familie numeroasă, cu zece fraţi şi surori, care vor urmări din faţa televizorului debutul portarului la echipa naţională a României. “Au început să mă sune toţi, să mă felicite”, susţinea portarul după prima convocare la echipa naţională.