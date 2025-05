Cine este David Matei, puștiul-minune transferat de Universitatea Craiova de la Steaua

, de la Steaua București, unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști din România. Mijlocașul central de doar 17 ani va fi prezentat oficial joi, 22 mai.

David Matei a început fotbalul la CSȘ 2 București

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, va achita 75.000 de euro plus TVA de 24%, ceea ce face ca valoarea totală să ajungă în jur de 100.000 de euro. De asemenea, Steaua București va păstra un procent de 20% dintr-un eventual transfer viitor al jucătorului.

Născut la 19 iulie 2006, David Matei a debutat la prima echipă a Stelei la 16 ani, în Liga 2, și s-a remarcat rapid prin calitățile tehnice și maturitatea în joc. Puștiul-minune a început să joace fotbal la CSȘ 2 București, club care l-a descoperit și pe Mircea Sandu. David Matei locuiește în comuna Pantelimon, în apropierea Capitalei.

”La vârsta de cinci ani plângeam pe la garduri când îi vedeam pe băieții mai mari că joacă fotbal și eu nu puteam. Într-o zi mi-am făcut curaj și m-am dus la echipa Clubului Sportiv numărul 2, din cartierul Pantelimon, dar nu m-au primit pentru că eram prea mic. Am revenit după un an, iar atunci m-au acceptat. Așa am început fotbalul”, a povestit David Matei, pentru .

Steaua l-a luat pe David Matei de la Dinamo cu 2.450 lei

Juniorul a ajuns apoi în curtea lui Dinamo, de unde a fost atras spre Steaua, în 2021, de Cătălin Dănilescu, fiul lui Tică Dănilescu, fost conducător la Steaua și Dinamo. Suma plătită de „militari” pentru transferul lui David Matei a fost de 2.450 lei, reprezentând grila de formare.

Transferul a fost unul cu provocări, iar conducerea lui Dinamo nu a primit bine plecarea puștiului. Antrenorul Cătălin Dănilescu a dezvăluit că oficialii lui Dinamo au încercat să-l intimideze invocând numele lui Cristi Borcea. În cele din urmă, dorința părinților și a jucătorului a fost decisivă.

”Am fost corect cu cei de la Dinamo și le-am spus că o să le iau acest copil la Steaua. M-au amenințat că mă vor spune lui Borcea, că am venit să le fur jucătorul din curte. Ce legătură avea Borcea? Poate doar că se cunoaște cu tatăl meu.

De ce să nu ia și ei jucători din curtea mea? Au contat condițiile de antrenament. Am avut o ultimă discuție cu părinții, care mi-au promis că, în perioada de memorii, David va veni la Steaua. Și-a depus memoriul, convins de mine, iar noi l-am legitimat fără ezitare, plătind 2.450 lei”, a declarat Cătălin Dănilescu, citat de .

Debut cu impact la Steaua. David Matei a fost și pe radarul Rapidului

a avut parte de un debut cu un impact deosebit în Liga 2. David Matei a făcut pasul mare în sezonul 2022-2023, la doar 16 ani, când Daniel Oprița l-a introdus în teren în minutul 90+1 al meciului cu Minaur Baia Mare, disputat în Ghencea, pe 5 martie 2023, și câștigat de Steaua cu 3-0.

În cele câteva minute i-a dat o pasă de gol lui Atanas Trică. O săptămână mai târziu, David a înscris primul său gol în Liga 2, în victoria în deplasare cu Ripensia Timișoara (2-0). ”Cu o seară înainte de joc am visat că voi înscrie. Cu o seară înainte de joc am visat că voi înscrie”, a dezvăluit mijlocașul de 18 ani, care a fost dorit și de Rapid.

”Învăț mult de la Pedri și Modric”. Visează să joace în Spania

David Matei a declarat că se simte cel mai bine pe postul de mijlocaș central, mai exact ca număr 8. ”Învăț mult de la Pedri și Modric și cred că mă asemăn cu ei în joc. Cel mai bun randament îl dau ca mijlocaș central, mai exact ca număr 8”, a spus Matei, pentru .

”Vreau să ajung în cel mai scurt timp la naționala României. Îmi place să dau assist-uri, vreau să îmi ajut colegii cât mai mult. În următorii 5 ani, mă văd jucând în străinătate. Vreau cât mai repede în SuperLigă”, a adăugat el.

Daid Matei este foarte încrezător în calitățile lui: ”Cred că pot face față în străinătate, am avut șansa să joc împotriva unor echipe din străinătate, dar și a unor echipe naționale. Am văzut care este nivelul. Cred că mi s-ar potrivi campionatul Spaniei pentru că sunt și mai mic de înălțime, iar acolo se joacă un fotbal mai tehnic”.

Studiază limba arabă. A făcut și atletism

În paralel cu fotbalul, David se pregătește pentru Bacalaureat și are o pasiune surprinzătoare: „Studiez limba arabă de 5-6 ani. Vecinul bunicii mele era arab și m-a învățat. Îmi place foarte mult.”

Deși a încercat și atletismul, David spune că nu și-ar fi dorit să practice alt sport la nivel înalt. ”Nu cred că mi-ar fi plăcut alt sport în afară de fotbal. Am făcut acum doi ani atletism, dar nu cred că l-aș fi practicat la cel mai înalt nivel”, a dezvăluit noua achiziție a Universității Craiova în 2023, pentru site-ul CSA Steaua.