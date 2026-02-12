Sport

Cine este David Popa, puștiul care a marcat pentru FCSB pe „Ion Oblemenco”. Gigi Becali l-a comparat cu Gică Hagi

Introdus pe parcurs în partida dintre Universitatea Craiova și FCSB, David Popa (18 ani) a reușit să înscrie pentru gruparea „roș-albastră”. Ce declara Gigi Becali despre tânărul fotbalist.
Bogdan Mariș
12.02.2026 | 22:34
David Popa a înscris primul său gol pentru FCSB în partida cu Universitatea Craiova. FOTO: Sport Pictures
David Popa și-a făcut apariția pe teren în minutul 61 al partidei dintre Universitatea Craiova și FCSB, într-un moment în care gazdele se aflau în avantaj pe tabelă. Extrema de 18 ani a intrat în locul lui Joao Paulo și a avut un impact aproape instant, reușind să marcheze după doar câteva minute.

Cine este David Popa, puștiul de 18 ani care a înscris pentru FCSB pe „Ion Oblemenco”

În minutul 65 al întâlnirii, David Popa a preluat balonul în careu după o centrare a lui Valentin Crețu și l-a învins pe Pavlo Isenko cu un șut excelent, restabilind egalitatea pe tabelă. Universitatea Craiova conducea în acel moment cu 2-1, după reușitele semnate de Adrian Rus și Florin Ștefan, respectiv Daniel Bîrligea.

Reușita de pe „Ion Oblemenco” este prima pentru David Popa la echipa de seniori a FCSB-ului, însă acesta are deja 6 meciuri jucate la prima echipă. David Popa a debutat la FCSB în mai 2024, chiar pe „Ion Oblemenco”, într-o partidă pe care gruparea „roș-albastră” a pierdut-o cu 2-0 în play-off-ul acelui sezon. De atunci, tânărul fotbalist a mai evoluat în alte două meciuri de campionat, o partidă în preliminariile Champions League și duelul cu UTA din actuala ediție a Cupei.

David Popa, pariul lui Gigi Becali

David Popa impresionează de mai mult timp la juniorii FCSB-ului, reușind să marcheze 4 goluri în actuala ediție de UEFA Youth League, inclusiv o „dublă” în meciul cu Puskas Akademia. Gigi Becali l-a remarcat pe tânărul fotbalist la partida cu UTA din Cupa României și a dorit să îl vadă în cantonamentul din Antalya alături de prima echipă.

„Am dat ordin să fie luat (n.r. în cantonament). L-am văzut doar o dată, în Cupă. Au zis (n.r. cei din staff) că au mai mulți (n.r. juniori), dar eu, stăpân, am spus: ‘Pe el să-l luați. Nu aveți, mă, mai buni, ăsta e mai bun’. Ei ziceau că au alții mai buni. Nu știu ce m-a impresionat: mișcările lui, cum intră cu mingea peste adversari. Așa intra Hagi cu mingea în adversari”, afirma Gigi Becali la începutul acestui an, conform Digi Sport.

