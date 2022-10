Cine este DB Cooper, infractorul care a deturnat un avion, a încasat o sumă uriaşă şi n-a fost prins niciodată. E căutat de zeci de ani de FBI

Cum a fost creată legenda lui DB Cooper, unul dintre cei mai căutați oameni din istoria FBI? Potrivit jurnaliștilor de la abc.net.au, la început, Tina Mucklow nu l-a băgat prea mult în seamă pe bărbatul îmbrăcat elegant.

DB Cooper, bărbatul elegant care a sărit din avion

El stătea pe rândul din spate în timp ce stewardesa servea băuturi cu puțin timp înainte de decolare. În timp ce colega ei, Florence Schaffner, servea pasagerii din partea din spate a cabinei principale, Tina se afla în față.

În timp ce se îndrepta spre scaunul ei din spate pentru a se pregăti pentru zbor, a observat că Florence i-a arătat o bucată de hârtie de pe podea, conform .

“Domnișoară, am o bombă aici și aș vrea să vă așezați lângă mine“, a spus pasagerul care încercase să-i dea biletul Tinei. Bărbatul îmbrăcat într-un costum de afaceri, cu un ac de cravată cu perle și ochelari de soare cu rame de corn, cumpărase un bilet pentru zborul 305 al Northwest Orient sub numele de Dan Cooper.

Mai târziu, un jurnalist local i-a auzit greșit numele și l-a notat DB Cooper, un pseudonim care dăinuiește 50 de ani mai târziu. Cooper și-a petrecut timpul dinaintea decolării cu un bourbon și un suc.

Amenințare cu o bombă falsă

Situația a luat o întorsătură ciudată în timp ce . Atunci a amenințat că îl va doborî cu conținutul servietei sale. Nu era o bombă adevărată, dar în acele momente nimeni n-a observat decât firele, cronometrul și batoanele roșii de dinamită.

Tina a sunat în cabina de pilotaj pentru a-l informa pe pilot despre situație, iar apoi s-a așezat pe scaunul de lângă misteriosul pasager. Cooper i-a dat lista cu cerințe. Voia 200.000 de dolari americani, echivalentul a aproximativ 1,3 milioane de dolari americani în prezent.

Mai avea nevoie de patru parașute și un camion de combustibil care să îi aștepte la aterizarea în Seattle. Ceea ce a urmat în acea zi din noiembrie 1971 avea să-l transforme pe Cooper într-o legendă.

FBI a renunțat oficial și a închis cazul cu ani în urmă, dar detectivii amatori continuă să analizeze fiecare indiciu și fiecare suspect. În ultimii 50 de ani, DB Cooper a ocupat un loc special în mitologia americană: străinul bine îmbrăcat care a comis crima perfectă, a căzut din cer și poate a scăpat.

De ce nu s-a opus nimeni deturnării avionului

Lovitura pregătită de DB Cooper a avut loc în timpul “epocii de aur a deturnărilor de aeronave”. “Suflete disperate și iluzorii au deturnat peste 130 de avioane între 1968 și 1972, adesea într-un ritm de unul sau mai multe pe săptămână“, a scris jurnalistul Brendan I Koerner în cartea sa, The Skies Belong To Us.

De obicei, a fost mai mult un inconvenient decât o tragedie, deturnătorul cerând de obicei o răscumpărare și ca avionul să fie deviat în Cuba, pentru a evita arestarea. Problema a devenit atât de gravă încât, în 1969, Administrația Federală a Aviației din SUA a luat în considerare chiar fals din Havana, unde avioanele deturnate puteau ateriza.

Astfel, până în momentul în care misteriosul DB Cooper s-a urcat la bordul unui Boeing 727, la 24 noiembrie 1971, industria aeronautică americană avea o politică de conformare totală în cazul deturnătorilor.

Zborul spre Seattle din Portland a durat doar 30 de minute, așa că autoritățile l-au pus pe pilot să se învârtă în jurul aeroportului timp de câteva ore, timp în care au adunat banii și parașutele lui DB Cooper.

Pasagerii nu știau că sunt amenințați cu o bombă

Ceilalți pasageri, care nu știau deloc că viețile lor erau în pericol, au fost anunțați că o problemă mecanică a generat aruncarea combustibilului în mare, înainte de aterizare.

După patru ore de cercuri fără scop deasupra orașului Seattle, avionul a aterizat. După ce Tina a adus la bord parașutele și banii – teancuri de bancnote de 20 de dolari care cântăreau nouă kilograme în total – DB Cooper a eliberat pasagerii, care încă nu știau că sunt ostatici.

Apoi, deturnătorul și-a dezvăluit adevăratul plan: avionul urma să fie realimentat, iar echipajul urma să-l ducă în Mexico City, unde putea evita poliția.

Odată ce s-au întors în aer, Cooper a avut instrucțiuni precise pentru pilot. El trebuia să piloteze Boeing 727 la altitudine mică, având trenul de aterizare coborât, flapsurile aripilor la 15 grade și scara din spate coborâtă.

Boeing 727, pe care Cooper a avut grijă să-l aleagă ca țintă, era singurul avion de pe piață cu o “aerisire” (n.r. scară pentru pasageri) sub coadă. La doar câteva momente după ce au decolat, Cooper i-a cerut Tinei să-i arate cum se deschide scara. În cele din urmă, nu mai mergea în Mexic.

Saltul care a scris istorie

Vântul șuierător a umplut cabina în timp ce Tina a deschis ușa și l-a îndrumat pe Cooper spre scări. Ea s-a îngrozit că va fi aspirată în aerul nopții. În schimb, el a rugat-o să meargă în cabina de pilotaj și să se alăture piloților.

În timp ce trăgea perdeaua de pe culoar pentru a-i oferi intimitate, Tina l-a zărit cum își lega ceva – poate geanta cu bani de nouă kilograme – în jurul taliei.

Tina și piloții nu au știut dacă au scăpat de deturnător până când nu au aterizat pe aeroportul Reno din apropiere, iar agenții FBI au urcat la bordul avionului.

Undeva, deasupra unei păduri, Cooper sărise cu o parașută fără direcție în ploaia torențială și la temperaturi foarte scăzute. Era oficial: începuse vânătoarea lui DB Cooper

Poliția a cercetat zile întregi sud-vestul Washingtonului, căutând ceea ce mulți au presupus că ar fi un cadavru. Cooper se parașutase în mijlocul nopții într-o zonă sălbatică și accidentată, îmbrăcat doar în costum și mocasini.

Corpul lui DB Cooper nu a fost găsit

În ciuda efectuării uneia dintre cele mai ample căutări din istoria SUA – descoperind chiar și cadavrele a două persoane despre care autoritățile nici măcar nu știau că erau dispărute – nu s-a găsit nicio urmă a hoțului în pădure.

Vânătorii de comori au închiriat un submarin pentru a căuta în adâncurile lacului Merwin. Nu s-a găsit nimic. Pe măsură ce zilele se transformau în săptămâni, mulți au început să se întrebe dacă DB Cooper nu numai că a reușit să aterizeze, dar a ieșit cu greu din pădure cu prada sa.

Tom Kaye – un paleontolog care a adunat o echipă de “cetățeni detectivi” pentru FBI în 2009, pentru a analiza cazul – a declarat că există șanse mari ca Cooper să fi supraviețuit.

“Dacă plănuiai să te întorci luni la muncă, atunci aveai nevoie de cât mai mult timp posibil pentru a ieși din pădure, a găsi un mijloc de transport și a ajunge acasă.

El știa că trebuie să facă autostopul pentru a ieși din pădure și este mult mai ușor să fii luat în costum și cravată decât în blugi vechi“, a spus el în raportul său. În 1980, un băiat a găsit o parte din prada lui DB Cooper – 5.800 de dolari americani în total – pe malul râului Columbia.

Descoperirea care a adâncit misterul

Până în prezent, nimeni nu știe cine a fost “Dan Cooper” sau dacă acesta era numele său real. Singurul obiect pe care bărbatul misterios l-a lăsat în urmă după evadarea sa îndrăzneață a fost o cravată neagră cu un ac distinctiv.

Anchetatorii și pasionații de subiect au răscolit amintirile Tinei în căutarea unor indicii. Dintre cele patru parașute pe care le avea la dispoziție, alegerea unui model mai vechi, neasigurat, este un subiect de dezbatere intensă.

Înseamnă oare că era un amator, care a trecut peste parașutele mai moderne pentru că nu știa ce face și probabil că a căzut și a murit? Sau alegerea sa sugerează că Cooper era un fost parașutist militar cu zeci de salturi la activ în condiții mult mai periculoase decât pădurile din nord-vestul Pacificului american?

Lista de posibili suspecți a ajuns rapid la sute – inclusiv un bărbat cu inițialele DB – dar nu a apărut nimic concret. Pe măsură ce autoritățile au redus lista cu numele celor care ar fi putut realiza cascadoria, doar câțiva au rămas favoriți. Niciunul nu a fost vreodată acuzat.

Ce piste și liste cu suspecți a avut FBI

Una dintre teorii este că Richard Floyd McCoy, un profesor de școală mormană, era omul pe care îl căutau autoritățile. El a fost adus pentru prima dată în atenția FBI de către fostul său coleg de cameră din Garda Națională.

Aceștia au anunțat FBI despre implicarea lui McCoy într-o manevră similară de deturnare, realizată în Denver, la doar cinci luni după deturnarea Northwest Orient.

Dar descrierile fizice aproape identice ale lui Cooper furnizate de două însoțitoare de zbor nu se potriveau cu înfățișarea lui McCoy, potrivit FBI, iar acesta a fost în cele din urmă exclus.

Alții l-au indicat pe Sheridan Peterson, datorită experienței sale de pompier care s-a parașutat în tufișuri. La zeci de ani după jaf, Peterson și-a amintit cum a ajuns acasă într-o zi și a găsit un bilet lipit pe ușa sa de către agenții FBI, care îl rugau să-i sune.

Existau câteva motive pentru care Peterson ajunsese în atenția lor. Avea 44 de ani la momentul jafului – aproximativ aceeași vârstă pe care se presupunea că o avea Cooper.

Și a fost fotografiat purtând costum și cravată în revista Boeing – o ținută care era rară pentru parașutiști. FBI avea motive întemeiate să îl suspecteze. Prietenii și asociații au fost de acord că el eram fără îndoială DB Cooper. Erau prea multe circumstanțe implicate pentru a fi o coincidență.

Cazul domnului Peterson

Cu toate acestea, Peterson a susținut că se afla în Nepal în momentul deturnării și a furnizat mostre de ADN către FBI. În opinia sa, DB Cooper nu ar fi supraviețuit căderii. Căzând cu o viteză estimată de peste 160 de kilometri pe oră, șocul deschiderii parașutei ar fi fost devastator. Platformele de parașutism sunt împachetate în așa fel încât se deschid treptat, diminuând șocul deschiderii.

Probele de ADN prelevate de pe cravata lui DB Cooper au exclus și alți suspecți de-a lungul anilor. Pe măsură ce deceniile au trecut fără alte indicii, FBI a închis în cele din urmă acest caz în 2016.

De ce a devenit DB Cooper o legendă

În documentarul “The Mystery of DB Cooper”, John Dower a încercat să facă lumină asupra oamenilor care și-au petrecut viața urmărind deturnarea și ideile lor despre cine ar putea fi în spatele acesteia.

Fiecare teorie pare plauzibilă, cum ar fi cea a lui Jo Weber, care crede că răposatul ei soț, Duane, a fost DB Cooper, după ce acesta a mărturisit pe patul de moarte că a fost deturnătorul.

O altă femeie, Marla Cooper, sugerează că unchiul ei a fost în spatele acestei acțiuni. Dar, după o vânătoare de patru ani de răspunsuri, John Dower a declarat că s-a trezit că a devenit la fel ca subiecții din documentarul său: un obsedat.

În opinia sa, cazul a rezistat și a captat imaginația oamenilor pentru că este încă o enigmă. Soarta deturnătorului este deschisă dezbaterii. Poate că a plătit prețul suprem pentru fapta sa nesăbuită. Sau poate că a scăpat nepedepsit. S-ar putea să nu știm niciodată răspunsul și, din acest motiv, legenda lui DB Cooper seduce încă generațiile.