Andrei Dascălu de la „Survivor România” a intrat mai târziu în competiție alături de alți câțiva concurenți, în luna februarie, dar a reușit să se integreze destul de repede și chiar le-a cucerit pe concurente, și nu doar pe cele din echipa Războinicilor, din care face parte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tânărul are 22 de ani și este originar din Constanța, însă la vârsta de 2 ani a plecat în Turcia cu părinții, revenind în țară după patru ani. Când avea 7 ani, Andrei și părinții lui au plecat în Spania, după care acesta s-a apucat de box, sport pe care îl practică și acum.

În 2016 a urmat mutarea în Anglia, unde este campion la box și este în top 10 la categoria lui. A practicat acest sport la liga amatorilor timp de un deceniu, de la 11 la 21 de ani, iar la 2 a intrat în liga profesionistă, informează wowbiz.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cine este, de fapt, Andrei Dascălu de la Survivor România. Războinicul le-a cucerit pe concurente

La scurt timp după ce s-a alăturat echipei Războinicilor, Andrei Dascălu le-a cucerit pe unele dintre concurente și pe telespectatoarele emisiunii prin fizicul și atitudinea lui, mai ales pe Roxana Ghiță, care a încercat să se apropie de el la momentul respectiv.

Înainte de a părăsi competiția, Roxana Ghiță spunea că ar fi interesată de o relație cu tânărul sportiv, amândoi fiind de aceeași vârstă, dar nici Andrei nu a negat că ar simți ceva pentru ea. Atunci când avea probleme de sănătate, Andrei a încurajat-o pe Roxana și a recunoscut, la testimoniale, că este foarte frumoasă și ambițioasă.

ADVERTISEMENT

„Roxana mi se pare o fată calmă, îi place să-și spună punctul de vedere. Părerea mea de la început a fost că este tăcută, dar mi-am schimbat părerea de când sunt aici. E frumoasă și ambițioasă. Chiar dacă se simte rău vrea să demonstreze că poate, dar sper să nu riște prea mult.

Spune că se simte prost că nu ne ajută cu nimic. Poate să ne ajute, să strige la noi. Eu pot să o ajut din vorbe, dar eu nu vreau să riște nimic, are dureri mari și nu se merită”, spunea Andrei Dascălu în februarie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Atunci când se afla pe bnca Războinicilor, pentru că nu avea acceptul medicului de a intra pe traseu din cauza durerilor, Roxana Ghiță i s-a confesat colegului ei și i-a spus că se simte rău că nu-i poate ajuta.

„Roxana: Mă simt în cea mai proastă stare a mea de când sunt la Survivor. Sunt ok psihic, mă simt slăbită fizic.

Andrei: Cel mai bine e să stai pe bară, dacă situația e gravă nu are rost să riști, pentru că eu cred că sănătatea e pe primul loc și nu are rost să demonstrezi nimic dacă te doare ceva. Stai pe bancă. Țipi la noi.

Andrei: Trebuie să lași orgoliul deoparte.

Roxana: Da, dar eram bună.

Andrei: Erai printre cele mai bune, toată echipa conta pe tine, dar a intervenit chestia asta și nu e ok. Dacă nu se poate, nu se poate. Noi o să fim lângă tine să te ajutăm. Nimeni nu o să te certe”, a fost dialogul dintre ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Legătura dintre ei a fpst destul de puternică și chiar s-au sărutat pe plaja din Dominicană, după cum a recunoscut fosta Războinică după eliminarea din cadrul show-ului de la Kanal D. Roxana Ghiță a mai spus atunci că relația nu va continua și după ce „Survivor România” se va termina, chiar dacă au împărtășit acest moment în doi.

Irisha, îndrăgostită de Andrei Dascălu?

Într-unul din edițiile recente ale reality show-ului, Irisha a vorbit cu colegii ei din echipa Faimoșilor despre unii dintre membrii echipei adverse, mai exact Marius, Sorin și Andrei, concentrându-se asupra celui din urmă.

ADVERTISEMENT

Cântăreața a recunoscut că tânărul jucător de box arată bine, însă diferența de vârstă dintre ei este destul de mare, ea având 33 de ani. Irisha și Sebastian Chitoșcă au vorbit în detaliu despre „rivalii” lor. Choar și fostul fotbalist a recunoscut că Andrei Dascălu arată cel mai bine, din punctul său de vedere.

„Sebi. Nu știu, măi, mie mi-ar părea rău să plece Starlin./ Irisha: „Eu nu vreau să plece niciun băiat, sincer, de la ei, că așa frumoși sunt./ Sebi: Dacă mă întrebi pe mine… Cel mai frumos de la ei îți spun eu că e Andrei.

ADVERTISEMENT

Raluca Dumitru: Mi se pare că la corp cel mai bine arată Marius și la față Andrei./ Irisha: Știi care e problema. Mie îmi plac blonzii./ Sebi: Are niște trăsături… am văzut, bine acum e urât că are barbă, are părul lung…/ Irisha: Și așa, că eu uneori stau pe bancă și mă prind că mă uit la el… e atât de frumos!”, a fost conversația dintre ei.

Irisha a recunoscut că și Sorin Pușcașu arată bine, însă nu îi place atitudinea lui. „Ăla Sorin e frumos, dar e țărănuș așa. Dar să nu-i ziceți (…) Picioarele sunt un pic mai scurte decât corpul”, a spus aceasta.

„Mie îmi place așa de felul fiecăruia. Dar Andrei e ceva… păcat că e mic”, a mai spus cântăreața despre Andrei Dascălu.