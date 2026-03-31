Cine este, de fapt, antrenorul care va sta pe banca României în Slovacia. De ce îl cheamă Tersinio

Ionel „Jerry” Gane este „secundul” lui Mircea Lucescu, care va conduce naționala României în amicalul cu Slovacia. Puțină lume știe însă că pe antrenor îl cheamă Tersinio
Cristian Măciucă
31.03.2026 | 19:30
Ionel „Jerry” Gane (54 de ani) va conduce naționala României, la Bratislava, în amicalul cu Slovacia. „Secundul” va sta pe bancă în locul selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani), căruia medicii i-au interzis să facă deplasarea din cauza problemelor medicale. „Il Luce” n-are voie nici măcar să vadă meciul la TV.

De ce îl cheamă Tersinio pe „Jerry” Gane

Ionel Gane este unul dintre „secunzii” lui Mircea Lucescu, după ce a făcut parte din staff-ul „tricolorilor” și în mandatele lui Cosmin Contra și Edi Iordănescu. El a fost desemnat să conducă naționala României, în amicalul cu Slovacia, programat marți, 31 martie, de la ora 21:45. Fostul atacant are o poveste de viață interesantă, puțină lume știind faptul că numele său real e Ionel Tersinio Gane.

„De la Jairzinho! Pe mine nu mă cheamă Tersinio, ci Jersinio. M-am născut în 1971, iar în 1970 Brazilia a ieșit campioană mondială cu o echipă formidabilă. Și atunci tata, care era fan Brazilia, mi-a zis Jairzinho, după fotbalistul lui brazilian preferat, dar l-a scris Jersinio, cum îl pronunța el. Iar când mi-am făcut buletinul la 14 ani cei de acolo au greșit prima literă, neînțelegând numele, și mi-au pus T, așa că am rămas Tersinio”, a dezvăluit Ionel Gane, potrivit libertatea.ro.

Cum a ajuns „Jerry” Gane secund la naționala României

Ca „principal”, Ionel Gane le-a pregătit pe CS Turnu Severin, Corona Brașov, CS Universitatea Craiova, Petrolul, FCM Rm. Vâlcea sau Dinamo. Din „Groapă” a plecat în 2021, după 7 meciuri la rând fără victorie. Gane fusese „secundul” lui Cosmin Contra și a rămas interimar după plecarea lui „Guriță”.

„Jerry” Gane a ajuns prima dată la națională în 2017, ca „secund” al lui Contra, alături de care a stat până în 2019. Fostul atacant a revenit în staff-ul „tricolorilor”, în 2022, cu Edi Iordănescu. Gane a rămas și în mandatul lui Mircea Lucescu, care îi mai are antrenori secunzi pe Florin Constantinovici și pe Leo Toader (antrenor cu portarii).

Suntem bine pentru că și nea Mircea este bine. Au fost momente destul de grele. Gândul meu este doar la meci. Atât eu, cât și stafful meu trebuie să mobilizăm la maximum echipa. Chiar dacă este un amical, va trebui să-l tratăm foarte serios, vrem să-i aducem o bucurie lui nea Mircea” – Ionel Gane

Unde a jucat „Jerry” Gane

Născut pe 12 octombrie 1971, la Drănic, județul Dolj, Ionel Gane este un fost atacant român, care și-a început cariera la Uuniversitatea Craiova, cu care a luat Cupa României în 1993. Din CV-ul său mai fac parte Electroputere Craiova, Osasuna, Dinamo, St. Gallen, Grasshopper Zurich, Tianjin Teda, Rapid, VfL Bochum și FC Argeș. A agățat ghetele în cui în anul 2007, iar în 2009 a început cariera de antrenor. Ca fotbalist, cel mai bun randament l-a dat în Elveția, acolo unde a marcat 79 de goluri.

Cine e soția lui Ionel Gane

Ionel Gane, „secundul” lui Mircea Lucescu, este un bărbat fidel. Este căsătorit cu aceeași femeie, Nina, de 32 de ani. „Ne-am cunoscut în primăvara anului 1992. A fost dragoste la prima vedere, m-au atras ochii ei verzi şi privirea blândă. Am fost prieteni vreo doi ani, după care ne-am căsătorit, pe 28 august 1994”, a transmis fostul atacant pentru sursa menționată anterior.

Și-a pierdut fratele în urmă cu 26 de ani

În viața lui „Jerry” Gane n-a fost mereu totul roz. Una dintre cele mai triste amintiri pe care le are este moarta fratelui său, Iulian. Acesta a murit în 2000, la numai 35 de ani, când fostul atacant evolua în Elveția, la St. Gallen. Antrenorul secund al naționalei României păstrează și acum numărul de telefon al fratelui, căruia îi dedică toate reușitele.

  • 8 selecții are „Jerry” Gane la naționala de seniori a României
  • 1 titlu de campion a luat Gane în Elveția, cu St. Gallen, în sezonul 1999-2000
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
