Cine este, de fapt, antrenorul lui David Popovici. De 11 ani îl pregătește perfect pentru aur. Secrete nespuse din spatele performanței

Adrian Rădulescu este de 11 ani antrenorul lui , însă puțini au vorbit despre în probele de 100 și 200 metri liber. Secretele din spatele performanței, dezvăluite de antrenor.

Cine este Adrian Rădulescu, omul din spatele campionului

Adrian Rădulescu, cel care este de 11 ani antrenorul lui David Popovici, a obținut licența și masterul în Educație Sportivă, cu specializarea Natație. El are și o diplomă de doctor în Știința Educației Fizice și Sportului, obținută de pe vremea când oscila între bazin și doctorat.

El a început activitatea de antrenor încă din anul 2012, iar în prezent ocupă această funcție la de Centrul Național Olimpic de Tineret. Prin programul de mobilitate Erasmus, acesta a mers în acel an în Danemarca pentru a aprofunda diferite aspecte ale pedagogiei.

Biografia antrenorului care l-a descoperit pe David Popovici

Pe lângă funcția de antrenor la Centrul Național Olimpic de Tineret, Adrian Rădulescu a coordonat lotul olimpic de seniori al României, atât la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2021), cât și la Jocurile Olimpice de la Paris, de anul trecut.

La doi ani de la instalarea sa, a început să lucreze cu , el fiind la acea vreme doar un copil. Practic, cei doi au crescut împreună și au lucrat cot la cot până în ziua de astăzi.

Cum a început colaborarea între David Popovici și Adrian Rădulescu

Din anul 2014, Adrian Rădulescu lucrează împreună cu David Popovici. La doi ani de la numirea sa în funcția de antrenor la Centrul Național Olimpic de Tineret, acesta a ajuns să lucreze cu sportivul legitimat în prezent la CS Dinamo București.

La acel moment, Rădulescu se ocupa doar de partea de pregătire fizică, însă, ușor, ușor a ajuns să lucreze și în bazin alături de .

„Eu am început să lucrez aici, la club, din 2012, imediat cum am terminat facultatea și el a venit în toamna lui 2013. Eu inițial făceam partea de pregătire fizică, după care am trecut în bazin undeva la începutul lui 2014 și am început să lucrăm full-time din momentul respectiv.

Eram tânăr, de-abia terminasem licența. Nu știam foarte multe despre meseria asta. Și acum mai sunt multe lucruri de învățat. Eram amândoi copii cu adevărat. Faptul că nu știam foarte multe m-a ajutat mult. Știam cât de cât teorie, dar cu siguranță partea practică îmi lipsea”, spunea acesta într-un interviu pentru .

Colaborare de 11 ani. Ce îl face special pe antrenor

Un pasionat al înotului de meci, Adrian Rădulescu a avut dintotdeauna o pasiune aparte pentru bazin, practicând acest sport până la vârsta de 16 ani. El a mers ulterior către polo, dar a renunțat.

Mai mult decât atât, acesta a ales facultatea de sport, abia după ce a fost refuzat la medicină. Pentru că nu a dorit să stea un an pe bară, acesta a ales sportul, fiind al 96-lea din 100 în cadrul facultății.

Faptul că a cochetat cu înotul în tinerețe l-a ajutat să înțeleagă acest sport în profunzime, având șansa de a se documenta în detaliu cu privire la toate aspectele fizice și psihice care trebuiesc luate în calcul în ceea ce privește înotul de mare performanță.

Într-un interviu din trecut, David Popovici explica că motivul principal pentru care s-a creat această chimie între el și antrenorul Adrian Rădulescu a fost faptul că acesta nu a încercat să îl schimbe.

„Poate chiar în declarația lui e cheia, întrucât eu am încercat să-l schimb pe acel copil orientat doar pe joacă, pe distracție, pe competiție. E o calitate pe care noi o urmărim la sportivi, aceea de a fi antrenabili.

E o calitate care se construiește în timp, însă e important ca această antrenabilitate să fie dezvoltată fără ca ei să o simtă, să fie dezvoltată treptat și fără ca ea să fie percepută: ‘Ok, din momentul ăsta trebuie să fii doar într-un fel’.

Copiii să fie direcționați etapizat, iar ei ușor-ușor să devină tot mai antrenabili, pentru că într-adevăr un copil neascultător, să spunem, inevitabil va impacta rata de dezvoltare, în sensul de abilități. Ori aici trebuie să fie abordarea ta ca antrenor și să ai cât mai multe variante în modul în care vrei să-i faci mai antrenabili”, declara Adrian Rădulescu.

Secretele nespuse din antrenamentele lui David Popovici

Prestația lui Zhanle Pan din finala probei de 100 metri liber de la Jocurile Olimpice de la Paris a devenit un subiect de antrenament pentru David Popovici, lucru dezvăluit chiar de acesta, după ce a cucerit aurul în proba regină a natației la Singapore.

„Nevoia de a evolua, de a înota mai repede. Uite, am învățat de exemplu multe din tehnica, abordarea și eficiența lui Pan. Urmărindu-i cursa de la Paris, analizând-o din toate unghiurile, am învățat multe.

Și am încercat să-mi dau seama care-s diferențele între ceea ce înot eu și ceea ce înoată el. Și am găsit multe lucruri pe care le-am putut îmbunătăți”, a declarat David Popovici, potrivit .

În repetate rânduri, Popovici a vorbit despre lipsa infrastructurii pentru sportivii ca el. Acesta înoată în aer liber în bazinul de la Lia Manoliu, iar pe perioada de iarnă se pregătește într-un balon.

Ce rutine zilnice are David Popovici

Se știe că pentru a face performanță în orice sport, un rol important îl joacă alimentația și felul în care este gestionată oboseala. David Popovici este clar un exemplu în ceea ce privește un stil de viață sănătos.

Regimul lui de viață este foarte atent controlat, iar pâinea albă este alimentul pe care sportivul legitimat la CS Dinamo București nu-l consumă niciodată.

Chiar David Popovici povestea că într-o zi obișnuită, se trezește cu două ore înainte de antrenament pentru a mânca. Ce înseamnă asta? De obicei, pentru el ziua începe la 4:30, când ia micul dejun, un iaurt cu fructe sau cu cereale.

Este ritualul de la care nu s-a abătut niciodată: „Este un obicei mai special, funcţionează la mine… Mănânc cu ochii închiși, ca să dorm la loc, o fac de mic și văd că funcționează la mine. Să am timp să se digere mâncarea, dar să şi mănânc destul. Mai întâi am sală, la 06:30, apoi primul antrenament, de la 07:00”.

Cum personalizează fiecare sesiune în funcție de forma lui David

„Au fost trei ani foarte buni și cred că reușim în continuare să găsim soluții la problemele care apar. Ne bucurăm inclusiv de provocările pe care le întâmpinăm în povestea noastră. Și sper să avem în continuare puterea să învățăm de fiecare dată din tot ce se întâmplă.

Eu o privesc atât ca antrenor, cât și ca apropiat. Am o promisiune făcută față de el și intenționez să mă țin de această promisiune, indiferent de ce se va întâmpla. Din partea mea, eu voi încerca să-l protejez pentru tot restul vieții din toate punctele de vedere”, povestea și Adrian Rădulescu.

Relația dincolo de sport. Mentor, psiholog și prieten

„Un profesor, un antrenor, un mentor, asta trebuie să facă: să caute binele absolut și să îi ajute pe ceilalți să își valorifice la maxim talentații”, spunea Adrian Rădulescu.

Ce rol joacă Adrian Rădulescu în viața personală a lui Popovici

Adrian Rădulescu a fost dintotdeauna mai mult decât un antrenor pentru David Popovici. A fost un mentor, un prieten, un coleg. A fost omul care l-a protejat și care îl va proteja întotdeauna.

„Eu îl privesc atât ca antrenor, cât și ca apropiat. Eu am o promisiune făcută față de el și intenționez să mă țin de această promisiune, indiferent de ce se va întâmpla.

Din partea mea, eu voi încerca să-l protejez pentru tot restul vieții din toate punctele de vedere”, a spus Adrian Rădulescu.

Ce urmează pentru echipa Popovici – Rădulescu

Evident că întrebarea firească de la Mondialele de Natație de la Singapore este ce va urma? Ei bine, antrenorul acestuia a explicat că în acest sport, niciun record nu este suficient.

Clar, există motive de satisfacție după cele două medalii de aur cucerite la Singapore, dar acesta a explicat că pe măsură ce reușești ceva, își dorești din ce în ce mai mult.

„O să mergi 46.3, o să vrei să mergi 46.2, după care o să vrei să mergi 45.9, după care o să vrei să mergi 44.. Niciodată nu se vor termina obiectivele. Important e cât de mult ți le dorești și cât de mult o să-ți îngădui să le îndeplinești”, a povestit Adrian Rădulescu.

Obiective pentru JO și marile competiții internaționale

„Cu siguranță vom încerca să găsim mai mulți sportivi pentru următoarea ediție de Jocuri sau următoarele ediții de Jocuri și să încercăm să-i sprijinim cu tot ce au nevoie ca să ajungă și ei la cel mai înalt nivel și apoi să încercăm să găsim soluții astfel încât ușor-ușor să avem constant rezultate în sportul acesta.

Dacă ne uităm din punct de vedere istoric, noi avem rezultate o dată la cinci ediții, ultima medalie pe care am luat-o a fost în 2004. Au trecut 20 de ani, iar în 20 de ani am așteptat ca rezultatele să reapară. Cred că putem, bineînțeles, să facem lucrurile mai bine”, povestea Adrian Rădulescu.