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Un atacant de careu care câștigă primul balon mai bine decât aproape oricine din campionatul lui, dar care nu ține mingea, nu creează foarte mult și nu a marcat niciun gol cu capul – aceasta este concluzia raportului de scouting făcut de Gabriel Glăvan, expertul Fanatik pentru .

Cine este Petru Popescu, atacantul care vine la FCSB

Petru Popescu s-a născut în satul Scorțeni, raionul Telenești, și are o carieră care nu seamănă cu a niciunui atacant de 24 de ani. A trecut prin academia lui Lokomotiv Moscova, a jucat opt meciuri în liga a treia rusă fără să marcheze, apoi a dispărut complet din fotbal timp de doi ani. S-a întors în octombrie 2024, la Victoria Chișinău, și cinci luni mai târziu era la campioana Moldovei.

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Saltul din 2025/2026 l-a pus pe hartă: 16 goluri în 36 de meciuri, dintre care 15 în campionat, suficient cât să fie cel mai bun marcator moldovean al sezonului și al doilea în clasamentul general al golgheterilor, în spatele belarusului Dzianis Kazlouski.

Vinde mașini și câștigă mai mult din asta decât din fotbal

Este detaliul care l-a făcut cunoscut dincolo de Prut. Popescu importă și revinde mașini, cu contacte în Germania, iar cel mai mare profit dintr-o singură tranzacție a fost de 4.000 de euro.

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„Acum câștig mai mult din vânzarea lor decât din fotbal. Mai degrabă un hobby, ceva ce fac în timpul meu liber. Încă sper că voi putea face bani din fotbal în viitor.” Petru Popescu, pentru presa din Republica Moldova

A fost la un pas de Superliga României

În iunie 2025, Unirea Slobozia l-a vrut insistent. Antrenorul de atunci al ialomițenilor era Andrei Prepeliță, fostul său antrenor de la Petrocub. Mutarea nu s-a făcut, iar Slobozia a luat în schimb un alt jucător al moldovenilor, mijlocașul Teodor Lungu.

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„Îi văd ca pe doi jucători-bijuterie. Popescu este un atacant puternic, înalt, cu un bun simț al golului.” Andrei Prepeliță, iunie 2025, despre Popescu și Lungu

Momentul care l-a readus în discuție

La mijlocul lunii noiembrie 2026, Popescu a marcat o dublă pentru Republica Moldova în Liga Națiunilor, în victoria cu 2-1 contra Kazahstanului. A dus naționala pe locul 2 în grupă și a spus după meci că e cel mai frumos gol din cariera lui. Are 4 goluri în 13 selecții la prima reprezentativă.

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0-39, ultimii 40% 40-59, zona medie 60-79, peste medie 80-100, top 20%

Un 98 înseamnă că doar 2% dintre atacanții din campionat stau mai bine la acel capitol. Un 7 înseamnă că 93% îl depășesc. Prima coloană compară cu cei 29 de atacanți din Super Liga Moldovei, a doua cu cei 993 din tierul Europa C.



Un profil fără vârfuri și fără prăbușiri

Spre deosebire de cazurile extreme, radarul lui Popescu este aproape rotund și aproape tot în jumătatea de jos. Media tuturor procentelor lui este exact 50, iar nota generală a platformei este 42,9 din 100, încadrată ca medie.

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Cel mai bun scor sintetic este periculozitatea, 66, urmat de finalizare, 62, și joc cu spatele la poartă, 60. La capătul celălalt stau implicarea în joc, 35, și crearea de ocazii, 26.

CEL MAI BUN ROL: TARGET MAN

Dintre toate modelele de rol calculate, cel mai mare scor îl obține la Target Man ST, 48,3, peste cel de atacant clasic, 44,1. Platforma îl încadrează exact acolo unde îl descria și Prepeliță: vârf de careu, înalt, de primă minge.

STÂNGACI DE 189 CM

Combinația de 189 cm și picior stâng este rară pentru un vârf. Asta îl face util la mingi lungi și la centrări de pe partea dreaptă, dar cifrele din paginile următoare arată că înălțimea nu se transformă încă în goluri.

DIMENSIUNE VALOARE PROCENT CITIRE Periculozitate 4.47 66 Cel mai bun scor al lui, peste medie Finalizare 19.29 62 Marchează cât spun ocaziile, nu peste Joc cu spatele la poartă 16.93 60 Scorul brut e bun, execuția legăturii nu Calitatea alergării 4.85 55 Exact la mijlocul campionatului Implicare în joc 33.22 35 Atinge mingea rar în afara careului Creare de ocazii 0.29 26 Cel mai slab capitol, zero pase decisive

Jocul aerian, singura zonă în care e printre cei mai buni din campionat

Aici este tot ce funcționează la Petru Popescu. Pe o fereastră de 1.260 de minute, a disputat 96 de dueluri aeriene și a câștigat 44 dintre ele, o rată de 45,8% care îl plasează la procentul 86 în campionat și 80 în palierul european. Nimeni din Super Liga Moldovei nu lovește mingea cu capul mai des decât el.

Un vârf care atacă prima minge

5,23 dueluri aeriene ofensive la 90 de minute, procentul 84. Este primul punct de țintă al echipei la fiecare degajare și la fiecare centrare. Pe cele 14 reprize complete analizate, a disputat 73 de dueluri aeriene în atac. Cifra care sare cel mai tare în ochi este 1,05 șuturi cu capul la 90 de minute, procentul 98, adică aproape 15 încercări în fereastra analizată.

Și două surprize pentru gabaritul lui

68% driblinguri reușite, procentul 86. Pentru un atacant de 189 cm, o rată peste două treimi este neobișnuită. Volumul rămâne mic, 1,79 driblinguri încercate pe meci, dar execuția e curată. 1,22 pase decisive primite la 90 de minute, procentul 80, și 4,14 atingeri în careu, procentul 79. Petrocub îl caută și îl găsește în zona periculoasă.

Un detaliu de executant

Execută 0,21 lovituri libere la 90 de minute, procentul 82, ceea ce pentru un vârf de careu arată că antrenorul are încredere în piciorul lui stâng la fazele fixe.

96 DUELURI AERIENE DISPUTATE ÎN FEREASTRA ANALIZATĂ 44 DUELURI AERIENE CÂȘTIGATE, O RATĂ DE 45,8% 73 DINTRE ELE AU FOST DUELURI AERIENE ÎN ATAC 15 LOVITURI DE CAP SPRE POARTĂ, CELE MAI MULTE DIN CAMPIONAT

Câștigă primul balon, dar îl pierde pe al doilea

Dacă citești doar pagina anterioară, Popescu pare un vârf de careu dominant. Trei perechi de cifre arată de ce lucrurile nu stau chiar așa, și de ce nota generală a platformei rămâne sub 50.

1 · Câștigă duelul aerian, dar mingea nu rămâne la echipă

Rata lui de dueluri aeriene câștigate îl pune la procentul 86. Dar doar 25% dintre acțiunile lui de legătură ajung la un coechipier, ceea ce înseamnă procentul 12 în campionat și procentul 3 în palierul european. Este cea mai slabă cifră din întregul dosar. Sare, atinge, dar mingea pleacă în altă parte. Se vede și în 2,62 pierderi de balon în duel la 90 de minute, procentul 14 în palierul european.

2 · Trage cel mai mult cu capul din campionat, dar nu a marcat niciun gol cu capul

Procentul 98 la șuturi cu capul și 0,00 goluri cu capul în fereastra analizată. Un atacant de 189 cm care ajunge la aproape 15 lovituri de cap și nu transformă niciuna nu are o problemă de poziționare, ci una de execuție și de calitate a servirii. Este zona cu cel mai mare potențial de îmbunătățire din tot profilul lui.

3 · Primește pase decisive, dar nu dă niciuna

Procentul 80 la pase decisive primite, procentul 7 la pase premergătoare unui șut și zero pase decisive în cele 14 reprize complete. Valoarea lui așteptată din pase, xA, este de 0,01 la 90 de minute, procentul 9. În termeni cumulați, sub o zecime dintr-o pasă decisivă așteptată într-o treime de sezon.

Un marcator onest, nici mai bun, nici mai slab decât ocaziile lui

Cifrele brute

5 goluri din 35 de șuturi, toate din acțiune, niciunul din penalty. Golurile așteptate cumulate în fereastra analizată sunt 4,62, deci a marcat cu puțin peste ce spuneau pozițiile din care a tras. O supraperformanță minimă, nu un semn de finalizator excepțional.

Calitatea pozițiilor din care trage

0,13 goluri așteptate per șut, procentul 36. Trage din poziții mai slabe decât două treimi dintre atacanții campionatului. Rata de transformare, 14,3%, îl plasează la procentul 48, iar șuturile pe poartă, 40%, la procentul 43. Indicatorul compozit care adună pericolul creat pentru sine și pentru alții, npxG plus xA, îl trimite la procentul 31.

De ce volumul total înșală

Cifrele cumulate, 35 de șuturi și 5 goluri, îl urcă la procentele 89 și 82 pentru că a jucat mai mult decât majoritatea atacanților din campionat. Raportat la 90 de minute, aceleași cifre coboară la 50 și 57. Este diferența dintre un jucător care produce mult și unul care produce des.

5 GOLURI, TOATE DIN ACȚIUNE, NICIUNUL DIN PENALTY 4,62 GOLURI AȘTEPTATE CUMULATE ÎN FEREASTRA ANALIZATĂ 0,13 GOLURI AȘTEPTATE PER ȘUT, PROCENTUL 36 0 PASE DECISIVE ȘI 0,14 XA CUMULAT

Ce nu face Petru Popescu

1 · Nu creează

Zero pase decisive, 0,01 xA la 90 de minute, procentul 9, 0,21 pase premergătoare unui șut, procentul 7, și 0,14 pase cheie, procentul 25. La centrări, doar 10% ajung la destinație, procentul 11. Cine îl ia cumpără un finalizator și un punct de impact, nu un partener de atac. Asta se întâmplă și pentru că are un control orientat destul de larg. Iar cu toate astea încearcă să joace din prima când faza nu o cere.

2 · Nu participă la construcție

69,7% pase reușite, procentul 18, și 8,90 pase în jumătatea adversă, procentul 25 în campionat și 14 în palierul european. Există totuși o nuanță în favoarea lui: când joacă înainte, e precis. 71,1% precizie la pasele spre înainte îl pune la procentul 89, iar pasele progresive reușite la procentul 73. Problema nu e calitatea pasei simple, ci volumul foarte mic de implicare.

3 · Nu ajută deloc în faza defensivă

34,9% dueluri defensive câștigate, procentul 7. 1,57 recuperări de minge la 90, procentul 7. Iar recuperările din contra-presing, imediat după pierderea mingii, îl plasează la procentul 2 din tot campionatul, practic ultimul. Nu presează, nu se retrage, nu recuperează.

4 · Faulteaza

Comite 2,00 faulturi la 90 de minute, procentul 21, adică 28 de faulturi în fereastra analizată. A strâns 0,43 cartonașe galbene la 90 de minute, ceea ce înseamnă aproximativ șase avertismente în paisprezece reprize complete. Pentru un atacant, este un ritm de suspendări care costă meciuri.

Un punct care îl avantajează

Zero accidentări și zero meciuri ratate din motive medicale de când este la Petrocub. Pentru un jucător care și-a pierdut doi ani din carieră, disponibilitatea fizică actuală este un argument real.

Avertismentul care trebuie citit înaintea oricărei cifre

Campionatul Moldovei este un palier sub cel al României. Toate procentele sunt calculate față de 29 de atacanți din Super Liga Moldovei și față de tierul Europa C. Superliga României este încadrată în tierul Europa B, cu un palier mai sus. Este o diferență esențială față de cazurile în care comparația se face între campionate echivalente: aici, un procent de 86 în Moldova nu înseamnă 86 în România. Înseamnă, realist, considerabil mai puțin.

Echipa în care joacă

Petrocub Hîncești este campioana en-titre a Moldovei, cu 73 de puncte strânse în sezonul trecut, dar are un stadion de 1.633 de locuri și un buget pe măsură. În sezonul 2026/2027 nu mai domină: după 18 etape este pe locul 3, cu 33 de puncte, în spatele lui Sheriff Tiraspol, 39, și Zimbru Chișinău, 35.

Ce ar însemna pentru o echipă din România

■ Rezolvă un singur lucru, dar îl rezolvă. O echipă care centrează mult și joacă pe mingi lungi primește un punct de țintă credibil și un executant stângaci la fazele fixe.

■ Nu se pierde în meciuri importante. Patru partide în preliminariile europene cu două goluri, plus 13 selecții și 4 goluri la prima reprezentativă a Moldovei.

■ Saltul de palier este real. Un tier în sus înseamnă fundași mai rapizi și mai buni în duel, exact unde el pierde deja 65% din duelurile defensive și unde pasa de legătură îl trimite la procentul 3 în Europa C.

■ Nu aduce nimic în faza fără minge. Procentul 2 la recuperări din contra-presing este o cifră pe care niciun antrenor care presează nu o poate ignora.

■ Disciplina costă meciuri. Șase galbene în paisprezece reprize complete, într-un campionat mai puțin intens decât cel românesc.

Pe scurt, FCSB transferă un jucător foarte similar cu Alibec ca profil doar că nu are calitate tehnică individuala a lui Denis.

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