Cine este, de fapt, bărbatul care a atins-o indecent pe Elena Rybakina la Indian Wells. Nu este străin de tenis! Foto & Video

Elena Rybakina, sportivă din Kazahstan, campioană în acest an la Australian Open, a câștigat turneul demonstrativ dinaintea startului propriu-zis al Indian Wells. În timpul ceremoniei de decernare a trofeelor, ocupanta locului 3 WTA a trecut printr-un moment stânjenitor, când a fost atinsă nepotrivit de un reprezentant al unuia dintre sponsorii competiției.

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Elena Rybakina la Indian Wells

Elena Rybakina a câștigat un turneu demonstrativ de dublu mixt, alături de Taylor Fritz, înainte de startul Indian Wells. Sportiva kazahă s-a ales cu un cec de 200.000 de dolari, dar și cu un moment extrem de stânjenitor în timpul ceremoniei de decernare a premiilor.

a fost atinsă într-un mod nepotrivit de unul dintre reprezentanții spitalului Eisenhower Health, care este În filmare se vede clar cum bărbatul întinde o mână prin spatele sportivei, iar aceasta, stânjenită, îi dă mâna elegant la o parte.

Where are the WTA, Pam Shriver and the other woke pundits now. They allegedly care about Rybakina 😠 This old fella is clearly inappropriately touching Elena — Nick Ally ✝️ (@nick_ally1986)

Un cadru din spatele celor doi a surprins momentul, iar mâna individului pare poziționată mult prea jos, întrecând limita decenței. Totuși, această fotografie nu poate prezenta exact momentul contactului dintre cei doi, întrucât captura poate fi făcută în timp ce mâna se afla în aer.

Cine este David Renker, bărbatul din centrul acestui scandal

Deși a părut deranjată de acel moment, Elena Rybakina nu a făcut nicio declarație publică privind incidentul. Ea a postat o serie de poze alături de Taylor Fritz, sărbătorind victoria. Numărul 3 WTA nu a avut nimic de comentat împotriva lui David Renker, bărbatul care a provocat momentul jenant.

Renker este vicepreședinte senior al unui spital privat din California, numit Eisenhower Health, unul dintre sponsorii turneului. El a fost prezent la turneu în calitate de oficial al brandului, însă și-a atras foarte multe mesaje negative după imaginile alături de Rybakina: „Unde sunt Pam Shriver și ceilalți experți activiști acum? Se pare că nu le pasă de Rybakina. Acest bătrân o atinge clar într-un mod nepotrivit pe Elena”, a scris una dintre fane pe X.