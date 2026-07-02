Cine este, de fapt, cel mai important jucător al Franței la Cupa Mondială. Toată lumea ar spune Mbappe, Thierry Henry are alt favorit: ”Un monstru, vine de pe altă planetă”

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La o primă vedere, aproape la unison, specialiștii și casele de pariuri indică naționala Franței drept favorită principală să câștige Cupa Mondială 2026. Didier Deschamps (57 de ani) a adus în SUA, Mexic și Canada un lot de 1,52 miliarde de euro. Kylian Mbappe este văzut de o planetă întreagă drept omul numărul 1 al ”Cocoșului galic”. Campion mondial (1998) și european cu Franța, Thierry Henry face notă discordantă și spune că alt jucător e cel mai important din lotul Hexagonului.

Pe cine vede Thierry Henry cel mai important jucător din naționala Franței la această Cupă Mondială. Nu e vorba de Mbappe

Kylian Mbappe, la cei 27 de ani ai săi, se află la apogeul carierei. Vârful lui Real Madrid are, la Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada, o nouă prestație de excepție, la fel ca în Qatar 2022. După dubla din meciul cu Suedia din șaisprezecimile de finală, atacantul a ajuns la 6 goluri, egalându-l pe Lionel Messi (39 de ani) în topul golgheterilor de la CM 2026.

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Cum este normal, marcatorii sunt mereu cei care atrag toate privirile asupra lor. Dat fiind faptul că , vârful lui Real Madrid este considerat cea mai importantă piesă din angrenajului lui Deschamps în încercarea Franței de a pune mâna pe al 3-lea său titlu Mondial.

Thierry Henry (48 de ani), o legendă a Franței și a fotbalului mondial, surprinde și spune că nu Mbappe e omul cel mai important din naționala țării sale. În prezent, veriga fundamentală, spune fostul mare atacant de la Arsenal și Barcelona, este Michael Olise (24 de ani). ”Aripa” de la Bayern, deși nu a marcat încă la Cupa Mondială, are constant evoluții perfecte și este o ”sursă” de pase decisive.

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Olise a ajuns deja la 5 assist-uri la Cupa Mondială 2026 după ce a oferit două pase de gol împotriva Suediei (victorie 3-0). Analist TV în prezent la FOX Sports, Thierry Henry i-a surprins pe mulți fani când l-a numit pe Michael Olise cel mai important jucător al Franței, punându-l înaintea lui Kylian Mbappe.

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Henry, despre Olise: ”Un monstru, vine de pe altă planetă”

”Titi” Henry a admis că . Acesta a marcat șase goluri în patru meciuri pentru Franța. Mulți fani îl consideră cel mai important jucător al echipei, dar legenda franceză Thierry Henry îi acordă o atenție specială lui Michael Olise.

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How important is Michael Olise to France? Thierry Henry says he's the most important player on the team — FOX Sports (@FOXSports)

Legenda naționalei Franței spune că ceea ce face fără minge Olise este ceva incredibil. ”Ce face el fără minge este de neegalat. Pentru că oamenii se uită mereu doar la ce face un jucător cu mingea. Michael (n.r. Olise) este un fenomen, un monstru pe teren. Felul în care vede jocul nu seamănă cu al nimănui altcuiva”, a spus Henry, la Fox Sports.

Fostul atacant a continuat să-l laude pe starul de la Bayern Munchen și a spus: ”Tipul ăsta e pe o altă planetă, de aceea am spus la începutul meciului că MVP-ul va fi mereu Kylian (n.r. Mbappe), pentru că Kylian va realiza cifre pe care nimeni altcineva nu le poate face, dar cel mai important jucător este Michael Olise”.

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Michael Olise, coleg și la echipa de club cu Mbappe?

Valoarea lui Michael Olise s-a văzut în sezonul precedent și la Bayern Munchen. Francezul a dus greul la campioana din Bundesliga alături de Harry Kane. Acum, Real Madrid încearcă să-l transfere. ”Galacticii” de luptă cu dorința bavarezilor de a-l păstra pe starul francez. Olise mai are trei ani de contract pe Allianz Arena.

Nemții vor acum să îi prelungească înțelegerea. Potrivit celor de la , Bayern îi va propune lui Michael Olise prelungirea contractului după Cupa Mondială. Mijlocașul are un salariu uriaș, de 13 milioane. Acesta ar putea deveni unul colosal. Sursa citată scrie că salariul care îi va fi propus francezului trece de 25 de milioane de euro pe an. Atât câștigă în prezent Harry Kane, locul 1 actual în clasamentul jucătorilor lui Bayern cu cele mai mari venituri.