Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Cine este, de fapt, Celeste Amarilla, senatoarea care l-a insultat pe Mbappe. Nu e la primul scandal în Paraguay

Scandalul de la finalul meciului Paraguay - Franța 0-1 continuă. Celeste Amarilla, senatoarea care l-a jignit pe Kylian Mbappe, nu e la prima abatare. Ce alt scandal a provocat
Cristian Măciucă
07.07.2026 | 08:29
Cine este de fapt Celeste Amarilla senatoarea care la insultat pe Mbappe Nu e la primul scandal in Paraguay
SPECIAL FANATIK
Cine este, de fapt, Celeste Amarilla, senatoarea care l-a insultat pe Mbappe. Nu e la primul scandal în Paraguay. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Meciul Paraguay – Franța 0-1 s-a lăsat cu scandal între cele două naționale, mai ales după ce arbitrul din Uzbekistan, Ilgiz Tantashev (42 de ani), a permis jocul dur al sud-americanilor, cărora nu le-a dat niciun cartonaș galben. Războiul a continuat pe social media, acolo unde senatoaarea Celeste Amarilla (61 de ani) a avut un derapaj rasist la adresa lui Kylian Mbappe (27 de ani).

Cine este Celeste Amarilla, senatoarea din Paraguay, care l-a insultat pe Kylian Mbappe

Celeste Amarilla, femeia care a avut un derapaj rasist împotriva lui Kylian Mbappe, are o carieră politică îndelungată. Din 2023, ea ocupă funcția de senator din partea Partidului Liberal Radical Autentic. Celeste Amariila este de profesie avocat și s-a născut pe 21 octombrie 1964, în San Juan Bautista.

ADVERTISEMENT

Înainte să fie senator din partea PLRA, Celeste Amarilla a fost deputat între 2018 și 2023 și a reprezentat districtul Capital, care corespunde orașului Asuncion. Amarilla este membră a PLRA încă din anul 1982 și a participat la înființarea Tineretului Liberal Radical Autentic, organizația de tineret a partidului, care este activă și astăzi. În ceea ce privește viața de familie, senatoarea este văduvă începând cu anul 2015, atunci când s-a stins din viață soțul ei, inginerul și politicianul Franklin Boccia. Împreună, cei doi au o fiică, pe nume Juliana Marina.

Carieră politică plină de controverse

Cariera politică a femeii care a intrat în război cu Kylian Mbappe a fost marcată de multe controverse. În octombrie 2020, Camera Deputaților din Paraguay a suspendat-o din funcție pentru 60 de zile, fără salariu, după ce Amarilla a declarat public că între 60% și 70% dintre parlamentari și-ar fi obținut mandatele prin mijloace ilegale. Sancțiunea a fost promovată de Basilio Nunez, care, la vremea respectivă, era liderul grupării Honor Colorado.

ADVERTISEMENT
„Este un tăntălău ajuns în locuri greșite”. Senator USR, atac dur la adresa...
Digi24.ro
„Este un tăntălău ajuns în locuri greșite”. Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan

Șase ani mai târziu, mai exact în aprilie 2026, când Nunez era președintele Senatului, Celeste Amarilla a fost implicată într-un nou scandal politic. Ea l-a provocat public pe Nunez să își prezinte diploma de medic, pe fondul unor acuații privind presupuse titluri universitare false. Acum, senatoarea a devenit cunoscută la nivel mondial pentru scandalul pe care l-a declanșat după Paraguay – Franța 0-1. Derapajul rasist la adresa lui Kylian Mbappe i-a determinat pe oficialii Federației Franceze de Fotbal să anunțe că va iniția acțiuni în justiție împotriva lui Celeste Amarilla.

ADVERTISEMENT
Victima unui atac josnic, Kylian Mbappe a răspuns rapid:
Digisport.ro
Victima unui atac josnic, Kylian Mbappe a răspuns rapid: "O femeie demnă de dispreț!"

Amarilla și Mbappe, schimb dur de replici pe rețelele de socializare

Celeste Amarilla a publicat pe rețelele sociale un mesaj cu un puternic caracter rasist. Senatoarea din Paraguay l-a numit pe Mbappe „un camerunez colonizat care încearcă disperat să se dea drept francez” și a afirmat că jucătorii sud-americani ar fi trebuit să-l pălmuiască la finalul partidei. „Decarul” Franței, care a marcat singurul gol al meciului în minutul 70, din penalty, i-a răspuns ferm, numind-o „o femeie josnică și nedemnă de funcția pe care o ocupă”. Mbappe a spus despre naționala Paraguayului că a dat dovadă de onoare și că senatoarea le pătează imaginea.

ADVERTISEMENT

În dispută a intervenit și Emmanuel Macron (48 de ani). Președintele Franței a ieșit public pentru a-i lua apărarea lui Mbappe, postând un mesaj de susținere în care a descris reacția fotbalistului drept „încă un gol, de această dată împotriva rasismului”, subliniind că în fața unor astfel de atacuri, valorile precum demnitatea și respectul trebuie să rămână neclintite.

  • 7 goluri a marcat Kylian Mbappe la CM 2026, la fel ca Lionel Messi și Erling Haaland
  • 28 de ani va împlini superstarul francez pe 20 decembrie 2026
1,62 este cota Betano pentru „1 solist” la Franța - Maroc din sferturile CM 2026
El este premierul care i-a băgat în ceață pe Ilie Bolojan, Adrian Veștea...
Fanatik
El este premierul care i-a băgat în ceață pe Ilie Bolojan, Adrian Veștea sau Sorin Grindeanu! A plecat să vadă meciul, deși țara e în plină alertă de incendii
Câți bani vrea Gigi Becali pentru un jucător de bază. E liber să...
Fanatik
Câți bani vrea Gigi Becali pentru un jucător de bază. E liber să plece imediat pentru această sumă
Emmanuel Macron, intervenție imediată în scandalul dintre Mbappe și senatoarea din Paraguay. Președintele...
Fanatik
Emmanuel Macron, intervenție imediată în scandalul dintre Mbappe și senatoarea din Paraguay. Președintele Franței, reacție oficială
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Atac dezlănțuit: 'Dacă eram rahatul de Messi, mergeam la mormântul lui Maradona și...
iamsport.ro
Atac dezlănțuit: 'Dacă eram rahatul de Messi, mergeam la mormântul lui Maradona și îi puneam cele 8 Baloane de Aur ale mele acolo!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!