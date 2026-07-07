Cine este, de fapt, Celeste Amarilla, senatoarea care l-a insultat pe Mbappe. Nu e la primul scandal în Paraguay

Meciul Paraguay – Franța 0-1 s-a lăsat cu scandal între cele două naționale, mai ales după ce arbitrul din Uzbekistan, Ilgiz Tantashev (42 de ani), a permis jocul dur al sud-americanilor, cărora nu le-a dat niciun cartonaș galben. Războiul a continuat pe social media, acolo unde senatoaarea Celeste Amarilla (61 de ani) a avut un derapaj rasist la adresa lui Kylian Mbappe (27 de ani).
Celeste Amarilla, femeia care a avut un derapaj rasist împotriva lui Kylian Mbappe, are o carieră politică îndelungată. Din 2023, ea ocupă funcția de senator din partea Partidului Liberal Radical Autentic. Celeste Amariila este de profesie avocat și s-a născut pe 21 octombrie 1964, în San Juan Bautista.
Înainte să fie senator din partea PLRA, Celeste Amarilla a fost deputat între 2018 și 2023 și a reprezentat districtul Capital, care corespunde orașului Asuncion. Amarilla este membră a PLRA încă din anul 1982 și a participat la înființarea Tineretului Liberal Radical Autentic, organizația de tineret a partidului, care este activă și astăzi. În ceea ce privește viața de familie, senatoarea este văduvă începând cu anul 2015, atunci când s-a stins din viață soțul ei, inginerul și politicianul Franklin Boccia. Împreună, cei doi au o fiică, pe nume Juliana Marina.
Cariera politică a femeii care a intrat în război cu Kylian Mbappe a fost marcată de multe controverse. În octombrie 2020, Camera Deputaților din Paraguay a suspendat-o din funcție pentru 60 de zile, fără salariu, după ce Amarilla a declarat public că între 60% și 70% dintre parlamentari și-ar fi obținut mandatele prin mijloace ilegale. Sancțiunea a fost promovată de Basilio Nunez, care, la vremea respectivă, era liderul grupării Honor Colorado.
Șase ani mai târziu, mai exact în aprilie 2026, când Nunez era președintele Senatului, Celeste Amarilla a fost implicată într-un nou scandal politic. Ea l-a provocat public pe Nunez să își prezinte diploma de medic, pe fondul unor acuații privind presupuse titluri universitare false. Acum, senatoarea a devenit cunoscută la nivel mondial pentru scandalul pe care l-a declanșat după Paraguay – Franța 0-1. Derapajul rasist la adresa lui Kylian Mbappe i-a determinat pe oficialii Federației Franceze de Fotbal să anunțe că va iniția acțiuni în justiție împotriva lui Celeste Amarilla.
Celeste Amarilla a publicat pe rețelele sociale un mesaj cu un puternic caracter rasist. Senatoarea din Paraguay l-a numit pe Mbappe „un camerunez colonizat care încearcă disperat să se dea drept francez” și a afirmat că jucătorii sud-americani ar fi trebuit să-l pălmuiască la finalul partidei. „Decarul” Franței, care a marcat singurul gol al meciului în minutul 70, din penalty, i-a răspuns ferm, numind-o „o femeie josnică și nedemnă de funcția pe care o ocupă”. Mbappe a spus despre naționala Paraguayului că a dat dovadă de onoare și că senatoarea le pătează imaginea.
În dispută a intervenit și Emmanuel Macron (48 de ani). Președintele Franței a ieșit public pentru a-i lua apărarea lui Mbappe, postând un mesaj de susținere în care a descris reacția fotbalistului drept „încă un gol, de această dată împotriva rasismului”, subliniind că în fața unor astfel de atacuri, valorile precum demnitatea și respectul trebuie să rămână neclintite.