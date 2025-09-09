Cine este, de fapt, Claudiu Crețu, directorul ELCEN, vizat într-un dosar de corupție la DNA. Averea teologului-polițist

Procurorii DNA au descins marți, 9 septembrie 2025, la sediul ELCEN și la mai multe adrese din București și județul Ilfov, într-un dosar de corupție. În vizor e chiar directorul general al companiei, Claudiu Crețu, un nume cu greutate în domeniul termoficării.

Cine e directorul ELCEN: Claudiu Crețu, vizat de procurorii DNA

Cine e, de fapt, Claudiu Crețu, vizat acum în dosarul procurorilor DNA? Parcursul său profesional, până la legăturile sale politice, nu a fost unul deloc banal, dacă aruncăm o privire în CV-ul său. A ajuns de la Seminarul Teologic la Academia de Poliție, urmând ca viața să îl ducă apoi în fruntea cele mai importante companii de producere a energiei termice din Capitală.

De la Teologie la Academia de Poliție: drumul spre companiile de stat

Claudiu Crețu are un traseu neobișnuit pentru un manager din zona energetică. A absolvit Seminarul Teologic din Galați, și-a continuat studiile la Facultatea de Teologie din București. Însă, în loc să urmeze o carieră ecleziastică, a virat brusc către alte zone: s-a înscris la Drept, în cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza.

A urmat apoi un masterat în Administrație Publică Europeană la aceeași instituție, iar în 2015 s-a înscris într-un program internațional româno-francez de la ASE București și Școala de Stat din Paris. Crețu a pus bazele unei cariere în zona administrativă, iar asta avea să îi deschidă apoi alte uși către funcții-cheie.

Din 2005 până în 2013, directorul ELCEN a activat ca ofițer de poliție, aproape opt ani în uniformă. În anul 2014 a fost detașat la Departamentul de Integritate al ANAF, ca ofițer specialist. Tot atunci a făcut pasul spre RADET, unde a ocupat mai multe funcții importante.

Claudiu Crețu, susținut de Sebastian Burduja

A urcat treaptă cu treaptă până a ajuns director la ELCEN, ajutat și de relațiile sale politice, fiind un apropiat al unor lideri din PNL. A fost director de control și managementul calității, consilier la cabinetul directorului general și apoi membru în Consiliul de Administrație al RADET. În 2019 a fost numit administrator special al ELCEN, iar ulterior a devenit director general al Companiei Municipale Termoenergetica București. A fost puternic susținut de , așa cum am precizat mai sus, ajungând la conducerea ELCEN în perioada în care ministru al energiei era fost candidat al partidului la Primăria Capitalei.

Claudiu Crețu a ajuns să fie unul dintre cei mai importanți oameni din sectorul energetic din București. ELCEN, compania pe care o conduce, produce energie termică pentru sistemul centralizat de încălzire al orașului, un domeniu extrem de sensibil pentru bucureșteni. Ministerul Energiei deține 97,51% din acțiunile ELCEN, iar restul aparțin Romgaz.

Ce avere are Claudiu Crețu. În 2022 a vândut o casă cu 170.000 de euro. Soția lui, bani de la Energetica Servicii

Ce avere a strâns șeful ELCEN în urma funcțiilor pe care le-a ocupat de-a lungul anilor? Potrivit declarației sale de avere, completată în anul 2024, deține mai multe terenuri agricole în județele Ilfov și Brăila. Din documente mai reiese că este co-proprietarul, alături de soție, unui apartament achiziționat în anul 2010. Nevasta lui mai are, separat, o casă de 250 de metri pătrați luată în 2002.

La capitolul autoturisme, Crețu se laudă cu un Audi, o motocicletă Honda și o mașină Renault din 2015. Din declarația de avere mai reiese că pe 30 decembrie 2022 i-a vândut unui cetățean pe nume Remus Drumia o casă în valoare de 170.000 de euro.

Potrivit datelor disponibile până în anul 2024 (între timp, angajații de la stat au primit ”liber” la a-și ascunde averile de ochii curioșilor, încurajați de o decizie a CCR), Claudiu Crețu încasa pentru funcția de director general al Companiei Municipale Termoenergetica un salariu anual de 186.358 de lei, adică 15.529 lei lunar. Soția acestuia, angajată la Compania Municipală Energetica Servicii, încasa un venit de 98.400 lei anual, conform contractului individual de muncă.

Directorul ELCEN, explicații în fața procurorilor DNA

Directorul ELCEN este vizat într-un dosar de dare și luare de mită, procurorii DNA oferind primele informații despre speța în care Claudiu Crețu trebuie să ofere explicații în fața oamenilor legii.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de corupție, în cursul anului 2025, de către funcționari publici din cadrul unei companii de stat. În cursul zilei de 09 septembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 8 locații situate pe raza municipiului București și județului Ilfov, dintre care una este sediul unei companii de stat, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, se arată în