Cine este, de fapt, Cosmin Mihalescu, omul care încearcă să o transforme pe Dinamo pe modelul Premier League. Directorul sportiv are un principiu clar: ”Doar banii fac diferența!”

În cadrul emisiunii ”FANATIK Dinamo”, Cosmin Mihalescu a vorbit despre modul cum a ajuns să intre în partea managerială a clubului și să lucreze la nivel înalt în fotbalul din Anglia.

Ce studii are Cosmin Mihalescu, directorul sportiv de la Dinamo

Oficialul lui Dinamo a povestit că și-a dat seama destul de repede că nu are talent ca jucător și atunci s-a orientat către partea de birou. Care a fost parcursul lui până a ajunge într-o funcție de conducere la gruparea ”roș-albă”.

”Fotbalul a fost întotdeauna o pasiune pentru mine. Mi-am dat seama destul de repede că nu voi ajunge să joc la nivel de profesioniști, ochi de scouter aveam de atunci. La momentul în are am ales să plec în Danemarca, în 2015, erau trei instituții care predau management sportiv în Europa, era Johann Cruyff, mai ara una în Londra și cea din Danemarca.

Din punct de vedere financiar și al perspectivelor, cea din Danemarca era cea mai la îndemână, pentru că oferea burse studenților care mergeau acolo și nu a implicat costuri atât de multe cât ar fi implicat celelalte. Au fost studii de licență inițial, după aceea la Master, totul a durat 4 ani și au fost cuplate cu câteva stagii de practică.

După terminarea facultății din nou niște stagii de pregătire cu cluburi din Danemarca. Am lucrat și într-un start-up, o rețea socială pentru tineri jucători care vor să fie descoperiți, și acestea au fost componentele”, a declarat Mihalescu, la .

A făcut studii practice în Anglia și Olanda

Directorul sportiv al ”câinilor” a făcut un stagiu de pregătire la clubul englez Watford și a povestit experiența trăită în cel puternic fotbal din lume, dar și cu ce s-a ocupat în perioada în care a lucrat în Olanda.

”Ca parte a studiilor din Danemarca am avut un stagiu de practic de 4 luni la Watford. Era sezonul când ei au promovat din Championship în Premier League și acolo am fost implicat în activitatea de recrutare a primei echipe și în activitatea de tranziție a juniorilor către prima echipă.

Apoi, tot în cadrul studiilor, am mai avut un proiect cu FC Groningen, în Olanda. Tot la fel, am lucrat pe mai multe aspecte, dar nu atât de mult fotbalistice, cât de planificare bugetară, fair-play financiar, aspecte de marketing, de ticketing. Cumva să înglobeze studiile de management sportiv, nu doar partea de pe teren, ci și de la birouri”, a spus el.

Care este singura diferență dintre fotbalul englez și cel din România

Întrebat de Cristi Coste, moderatorul ”FANATIK Dinamo”, cum lucrează englezii, a explicat faptul că deosebirile nu sunt foarte mari față de România, însă diferența este făcută de partea financiară.

”Pot să spun că atunci am simțit că sunt la un nivel la care noi nu vom ajunge niciodată. Dar, în același timp, pot să spun acum, având experiența de aici și mergând la destul conferințe unde sunt inclusiv oameni de la nivel de Premier League, că singura diferență o reprezintă resursele financiare.

Modurile de lucru sunt oarecum similare, preocuparea pentru eficientizarea modurilor de lucru e aceeași, pur și simplu ei au mai mulți bani, dar asta nu înseamnă că fac lucrurile mai bine, ci că fac greșeli mai scumpe”, a afirmat Mihalescu.

Ce target și-a stabilit la Dinamo

În ciuda faptului că Dinamo are un buget semnificativ mai mic decât al multor echipe, inclusiv din SuperLiga, conducătorul ”câinilor” își dorește să realizeze lucruri importante, iar acest lucru se va vedea cel mai bine când echipa va ajunge să joace în cupele europene.

”La o conferință la Lisabona ni s-a prezentat pe ultimii 5 ani rata de succes a transferurilor, succesul fiind măsurat ca grad de implicare a jucătorilor în meciurile echipei după ce s-au transferat.

Adică, procentul de minute jucate, dacă au jucat mai mult de 50% din minute se consideră că a fost un succes. Și rata e în descreștere, astăzi media fiind undeva la 43%, asta la nivel de Top 5 ligi.

Când i-am spus lui Andrei (n.r. – Nicolescu), a zis: ‘Bine, hai să fim noi la 75% și atunci vom fi bine’. Nu este o problemă, este o provocare pentru noi toți care lucrăm în departament să demonstrăm că putem să facem lucrurile și cu buget mai mic.

Noi avem un buget mai mic și comparativ cu alte echipe din SuperLiga, dar când ne uităm la echipele de afară măsura muncii noastre pe recrutare poate va fi dată și în competițiile europene, când vom putea să vedem dacă putem să ne batem cu echipe cu bugete mult mai mari”, a precizat Cosmin Mihalescu, la ”FANATIK Dinamo”.