Cine este, de fapt, Eduard Danilof, noul șef de la Steaua. A luptat în Irak și Afganistan și trebuie să reconstruiască clubul

Așa cum a promis în urmă cu ceva vreme, Ionuț Moșteanu, Ministrul Apărării, a început să facă primii pași pentru o schimbare atât de necesară la CSA Steaua, care în acest moment pare un club într-o continuă stagnare, fără vreun obiectiv real în ultimele sezoane. Colonelul Eduard Danilof a fost împuternicit la conducerea clubului.

ADVERTISEMENT

Cine este Eduard Danilof, omul care preia conducerea Stelei

Ionuț Moșteanu a anunțat că noul comandat al Stelei va fi Eduard Danilof, colonel cu o vastă experiență militară, dar și din punct de vedere managerial, întrucât el s-a ocupat de administrarea Stadionului Steaua:

„CSA Steaua are nevoie de un suflu nou. L-am împuternicit astăzi la conducerea clubului pe colonelul Eduard Danilof – un ofițer cu aproape 30 de ani de experiență în domeni și cu o solidă experiență de management în administrarea Stadionul Steaua”, a transmis Ministrul Apărării într-o postare pe social media.

ADVERTISEMENT

Cariera militară: misiuni în Irak și Afganistan

În ceea ce privește cariera militară, același Ionuț Moșteanu, noul Ministru al Apărării, ne informează în legătură cu colonelul Eduard Danilof că a îndeplinit de-a lungul carierei sale militare misiuni importante: „Este un veteran în misiuni internaționale în Irak și Afganistan”, a notat el.

Cum vede reconstrucția clubului CSA Steaua

Cea mai mare problemă a Stelei se leagă de incapacitatea echipei de a obține drept de promovare în SuperLiga României. Deși pe plan sportiv Daniel Oprița și elevii săi au demonstrat aproape în fiecare sezon că merită să se afle pe prima scenă a fotbalului românesc, din punct de vedere administrativ lucrurile se complică.

ADVERTISEMENT

În cursul zilei de joi, 2 octombrie, au stabilit obiective certe pentru următoare perioadă. Ei cred cu tărie că vor reuși să le realizeze, iar toate eforturile se vor face cu speranța unui singur lucru: posibilitatea de a promova în SuperLiga României:

ADVERTISEMENT

„Pentru următoarele 6 luni, obiectivele sunt clare: reorganizare, reformă, rezultate. Colonelul Danilof va avea tot sprijinul meu și al echipei ministerului pentru a moderniza clubul și pentru a-l face performant. Vom demara un control pe toate departamentele și secțiile sportive și vom profesionaliza modul în care CSA funcționează.

Avem două obiective clare: Scoaterea clubului din stagnare și modernizarea managementului și transformarea secției de fotbal într-o poveste de succes, printr-un model sustenabil, care să respecte legea și să atragă investitori. Steaua nu poate trăi doar din amintiri. Trebuie reclădit clubul cu mult profesionalism”, a mai transmis Ionuț Moșteanu pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Ce schimbări așteaptă suporterii după instalarea lui Danilof

După mulți ani fără obiectiv, suporterii încă mai au speranța unei schimbări. Odată cu numirea noului comandant, Eduard Danilof, flacăra din inimile suporterilor „roș-albaștri” s-a reaprins. Pentru a promova în SuperLiga României „militarii” trebuie să atragă un finanțator privat.

În ultima perioadă, atât antrenorul Daniel Oprița, cât și jucătorii, au fost destul de demoralizați de faptul că orice rezultate ar obține pe teren, totul pare în zadar, însă fanii așteaptă o schimbare din acest punct de vedere și speră ca numirea lui Danilof la conducere să fie ca un nou început.

Noul Ministru al Apărării dorește să atragă investitori pentru clubul din Ghencea

de aceea dorește un contract solid, iar în cazul în care privatul nu își va îndeplini datoriile, atunci brandul rămâne al Armatei. Totodată, noul Ministru al Apărării a declarat că nu vede rostul ca echipa să fie finanțată din bani publici doar pentru a fi prima în divizia secundă:

„Noi, printr-un contract solid, ne asigurăm că nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat în povestea veche a lui Gigi Becali. Brandul rămâne al Armatei. În cazul în care investitorul nu își respectă obligațiile, brandul rămâne al Armatei, iar el își vede de drum. Trebuie să verificăm pașii juridici.

Eu nu o să finanțez și nu sunt de acord să finanțez o echipă de fotbal cu bani publici și cred că aceasta este singura cale către performanță. Nu văd niciun sens să bagi într-un brand atât de frumos doar pentru a fi primul în Divizia a II-a. Nu, trebuie să fie primul în Divizia I, să aibă contract solid și management privat”, a explicat el pentru

De ce nu s-a privatizat Steaua până în acest moment

Pentru a putea evolua în SuperLiga, Steaua București trebuie să obțină finanțare din partea unui privat, deoarece legea nu permite ca un club susținut din bani publici să participe pe prima scenă a fotbalului românesc. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Nețoiu, care a recunoscut că pentru el adevărata Steaua este cea din Liga a II-a,

„Vă spun altădată ce a fost, nu vă spun acum. Lucrurile au avut o altă formă, se putea face ceva. Nu s-a făcut pentru că nu a vrut domnul ministru Tîlvăr… El nu a vrut, nu a vrut să facă o societate comercială”, a explicat Gigi Nețoiu în exclusivitate pentru FANATIK.