Cine este, de fapt, Elon Musk, noul proprietar Twitter? Excentricul miliardar a pornit de jos, iar acum preferă să trăiască extrem de modest

Elon Musk este un nume sinonim cu succesul. Cu bogăția. Cel mai bogat om din lume. Și excentric. Cu o avere – cash, acțiuni, proprietăți – de peste 300 de miliarde de dolari la sfârșitul anului 2021. Cine este acest ? îți prezintă în continuare o sinteză a oceanului de informații despre cel mai bogat om de pe Pământ.

s-a născut pe 28 iunie 1971 în Africa de Sud, la Pretoria. Cel mai mare din cei trei copii, doi băieți și o fată, ai lui Maye, canadiancă crescută în Africa de Sud, fotomodel și dietician. Tatăl este Errol, sud-african alb, inginer electromecanic la bază, dar și marinar, pilot, consultant și dezvoltator imobiliar.

La 3 ani încă nu vorbea, iar părinții, crezând că e surd, l-au operat de… polipi nazali! Nu avea nimic și a început să vorbească la două luni după intervenția chirurgicală…

La 7 ani citea 10 ore pe zi, lectura fiind singura activitate pe care o considera „interesantă”.

La 8 ani citise deja toate cărțile din biblioteca părinților, așa că s-a apucat de… Encyclopedia Britannica. 32.640 de pagini.

La 10 ani au început să-l atragă computerele. A terminat în 3 zile un curs de 6 luni și s-a apucat să dezvolte jocuri video pe un un PC Commodore VIC-20.

La 12 ani a vândut primul joc video creat de el, „Blastar”, conceput în BASIC, revistei „PC and Office Technology”, care i-a plătit 500 de dolari.

La 14 ani i s-a „activat” pasiunea pentru spațiul cosmic. A citit celebrul „Ghidul autostopistului galactic” al englezului Douglas Adams și și-a fixat țelul vieții. Cel de a salva umanitatea și de a popula alte planete.

La 18 ani s-a mutat în Canada, pentru a se apropia de SUA. A muncit „necalificat” la o fermă și la o fabrică de cherestea.

La 19 ani a ajuns în SUA, s-a înscris la „Queen University” din Kingston, Ontario, întreținându-se din bursă și o serie de joburi nocturne sordide și prost plătite.

La 21 de ani s-a transferat la „Pennsylvania University”. A absolvit-o peste 3 ani, în 1995, cu două diplome de licență: în fizică și în economie. Și a fondat, împreună cu fratele său Kimbal și un prieten, Greg Kouri, prima sa companie, „Zip2”. De aici începe fulminanta sa ascensiune spre primul loc al celor mai bogați oameni din lume.

și partenerii au depus o muncă titanică, 7 zile din 7 câte 12 ore fie zi, fie noapte. S-au extins, au mai cooptat parteneri finanțatori, au dezvoltat și au comercializat pe Internet un ghid atotcuprinzător pentru industria presei scrise.

a devenit cunoscut, a obținut contracte cu marile ziare „The New York Times” și „Chicago Tribune”. Avea 28 de ani când, în februarie 1999, gigantul IT „Compaq Computer Corporation” cumpăra „Zip2” cu 307 milioane de dolari. În numerar! Elon Musk primea 22 de milioane de dolari pentru cota sa de 7%.

…Cu care fondează și dezvoltă alt proiect curajos, „X.com”, una dintre primele bănci la nivel federal cu servicii financiare și plată exclusiv online, prin e-mail. În două luni și jumătate avea 200.000 de clienți.

Banii se tot adună în contul său, așa că achiziționează celebra echipă de Formula 1 McLaren, fuzionează cu altă bancă online, „Confinity”. Ulterior co-fondează „PayPal” în 2000, cumpărată de eBay în 2002 cu 1,5 miliarde de dolari, din care , cel mai „avut” acționar, cu 11,72%, a primit 175,8 milioane de dolari.

Dacă o să detaliem fiecare afacerea a lui , ar ocupa mult prea multe rânduri în acest material. Astfel, vom accelera traiectoria ascendentă a lui Elon Musk spre primul loc al celor mai bogați oameni din lume.

În 2002 a fondat „SpaceX”, companie dedicată visului său din copilărie: producerea de vehicule pentru spațiul cosmic. În 2008 NASA i-a dat lui Elon Musk 1,6 miliarde de dolari pentru a construi la „SpaceX” rachete. Cosmice, ca să fie clar. În 2004 a investit 6,5 milioane de dolari și a devenit CEO la

În 2006 Elon Musk a finanțat nașterea „Solar City”, companie care a ajuns în 2013 al doilea cel mai mare furnizor de sisteme de energie solară din SUA. În 2016 „Tesla” a cumpărat „SolarCity” pentru peste 2 miliarde de dolari. Prin fuziune cu divizia sa de produse pentru stocarea energiei din/în baterii, a creat „Tesla Energy”.

Tot în 2016, Elon Musk fondat „The Boring Company” pentru a construi… tuneluri! Și a co-fondat „Neuralink”, companie start-up de neurotehnologie pentru integrarea inteligenței artificiale în creierul uman prin dispozitive electronice.

Ultima „ispravă”… de fapt este impropriu spus ultima, Mai corect este cea mai recentă ispravă a lui Elon Musk este legată de omniprezentul Twitter. La 31 ianuarie 2022, Musk a început să achiziționeze acțiuni ale companiei.

A ajuns la un pachet de 5% în 14 martie. Și la 9,3%, concret 73.115.038 de acțiuni, la 1 aprilie. Total care l-au făcut cel mai mare acționar Twitter.

În urmă cu câteva zile, pe 13 aprilie, Elon Musk a făcut o oferă publică pentru achiziționarea, în numerar, a întregului pachet de acțiuni Twitter.

Miliardarul cel mai bogat din lume a considerat că este „cea mai bună și finală ofertă”, precizând că dacă nu este acceptată își va „reconsidera poziția de acționar” Twitter.

După negocieri purtate în spatele ușilor închise, în data de 25 aprilie, Elon Musk a confirmat că a cumpărat Twitter pentru nu mai puțin de 44 de miliarde de dolari!

În toate aceste companii din domenii atât de diferite, dar toate bazate pe tehnologie de ultimă oră, „creierul” a fost Elon Musk. Și, în consecință logică, principalul beneficiar al profitului. Evaluat la sute de miliarde.

Din care, trebuie spus, Elon Musk a donat, fără nicio exagerare, câteva zeci pentru sute, dacă nu mii de acțiuni umanitare și nenumărate organizații de caritate.

Are multe ciudățenii „în portofoliu” și declarații controversate despre pandemia de COVID-19, controlul minții, „cipare” umană sau războiul din Ucraina. Însă Elon Musk a uimit lumea și prin hotărârea sa de a trăi modest, ca să nu exagerăm spunând „în sărăcie”.

Cel mai bogat om din lume s-a ținut de promisiune și a vândut toate cele 7 case… ce case… impropriu spus case… vile, palate, domenii, reşedinţe din California. A luat pe ele 128 de milioane de dolari, din care, atenție!, un profit de 25 de milioane de dolari, conform „The Independent”, citat de

De ce face Musk așa ceva? El susține că a luat această hotărâre ciudată dintr-o singură dorință. Aceea de a se concentra total, numai și numai pe împlinirea visului din copilărie de a duce oameni… pe Marte!

Iată ce spunea fosta sa iubită, în septembrie 2021, cântăreața canadiană Claire Elise Boucher, cunoscută sub . Aceasta declara într-un interviu recent pentru „Vanity Fair”, conform sursei citate mai sus, că Musk „poate spune multe prostii, dar face ceea ce trebuie”.

„Proiectul Marte este greu. Nu există venituri pentru el. Nu există nicio modalitate de a face bani. Este în beneficiul umanităţii, este periculos şi scump, iar oamenii spun «Musk, strânge tu banii!». Iar el cheltuieşte totul pe cercetare şi dezvoltare” – Grimes

„Musk nu trăieşte ca un miliardar… ba uneori chiar sub pragul sărăciei. Am locuit cu el într-o casă foarte… nesigură… de 40.000 de dolari, în care vecinii ne filmau şi în care am mâncat unt de arahide timp de opt zile la rând” – Grimes