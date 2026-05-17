Cine este, de fapt, Filipe Coelho, antrenorul ales de nicăieri de Mihai Rotaru care a adus liniștea la Universitatea Craiova după tensionatul Mirel Rădoi

Povestea lui Filipe Coelho, portughezul ales de Mihai Rotaru. Omul care a transformat Universitatea Craiova într-o campioană. De la liga a doua portugheză și colaborarea cu Paulo Bento până la eventul istoric din Bănie.
Alex Bodnariu
18.05.2026 | 00:43
Cine este Filipe Coelho, antrenorul care a adus titlul în Bănie după 35 de ani.
Era noaptea de 10 noiembrie 2025. Mihai Rotaru tocmai încheiase întâlnirea cu Mirel Rădoi. Antrenorul plecase, iar echipa părea că își va rata din nou obiectivele, deși, după ani la rând jucase în cupele europene. Patronul a sunat mai mulți agenți, a făcut o listă scurtă, iar alesul a fost Filipe Coelho.

Șase luni mai târziu, Bănia sărbătorește primul titlu după 35 de ani. Cupa României era deja în vitrină. Eventul a devenit realitate după un neverosimil 5-0 în fața contracandidatei U Cluj, pe un Ion Oblemenco plin până la refuz. Filipe Coelho, dintr-un necunoscut, a devenit primul antrenor străin care realizează dubla în România după italianul Andrea Mandorlini, în 2010, la CFR Cluj. Filipe Amaral Rino Coelho s-a născut pe 20 octombrie 1980, la Oeiras, o suburbie a Lisabonei cu vedere spre estuarul Tagului, mai cunoscută ca sediu al mai multor academii de fotbal portugheze decât ca rampă de lansare a unor antrenori de succes. A jucat în liga a doua portugheză, nu mai sus de atât, și a înțeles repede că drumul lui nu era pe gazon, ci pe marginea lui.

„Am jucat în liga a doua în Portugalia și știam că nu voi atinge un nivel înalt. Așa că, în acel moment, am început să mă întreb: de ce m-a întrebat antrenorul asta? La 17-18 ani a fost momentul decisiv. Mi-am spus: rămân în fotbal, dar gândesc ca un antrenor”, povestea Coelho la conferința de prezentare din Bănie.

filipe coelho si stafful sau din portugalia
Filipe Coleho si stafful sau portughez de la Universitatea Craiova. Foto Renato Anghelescu Fanatik

Debutul lui Coelho în antrenorat

A început să antreneze la 23 de ani, la grupele de copii ale Academiei Estoril Praia. Acolo l-a descoperit pe un puști de opt ani pe nume Gonçalo Gregório, atacant care, două decenii mai târziu, avea să îl descrie drept „un antrenor modern, care iubește fotbalul ofensiv și căruia îi place să riște”. Gregório este atacantul care a trecut și pe la Dinamo. Coelho, antrenorul care a adus titlul în Bănie, a fost coleg și cu Ricardo Cadu la Leixoes. Cei doi au jucat împreună în Portugalia. Prima experiență cu fotbalul de seniori a venit în 2010. Filipe Coelho a acceptat să fie antrenor secund în Angola, la Recreativo da Caala. Alegerea putea părea neobișnuită, însă lusitanul a început să își facă mâna, iar rezultatele au început să se vadă.

Revenit în Portugalia, a condus succesiv Fontainhas, Vilafranquense, Casa Pia, în Liga a 3-a, și Leixoes, în Liga a 2-a. Mandatul de la Leixoes s-a încheiat prematur, după o singură victorie în 13 meciuri din sezonul 2016-2017, într-o perioadă în care echipa se afla în zona retrogradării. A revenit apoi la Vilafranquense, în Liga a 3-a, unde a rămas până în noiembrie 2017. Presa portugheză, când a aflat că el preia Craiova, nici măcar nu i-a folosit numele în titlu. Ziarul A Bola l-a prezentat sec drept „fostul secund al lui Paulo Bento”. Ilie Dumitrescu a fost precaut: „Au mai venit antrenori cu CV mare și nu au reușit. Trebuie să-l lăsăm pe om să-și facă treaba”. Suporterii Craiovei, pe rețelele de socializare, au fost mai direcți: „Adio, titlu!”.

Legătura lui Coelho cu Paulo Bento. Așa s-a afirmat antrenorul Craiovei

În decembrie 2017, Paulo Bento, fostul selecționer al Portugaliei și tehnician cu experiență la Sporting CP și la naționala lusitană, l-a invitat pe Coelho să i se alăture la Chongqing Liangjiang Athletic, în China. „Paulo a fost un om special în viața mea. Am învățat enorm, mai ales ca om și ca lider”, mărturisea Coelho după sosirea la Craiova. Din august 2018 până în decembrie 2022, cei doi au condus naționala Coreei de Sud. Au câștigat împreună Campionatul Asiei de Est în 2019 și au dus Coreea la Cupa Mondială din Qatar. Acolo, într-o grupă cu Portugalia, Uruguay și Ghana, coreenii au câștigat dramatic cu 2-1 împotriva echipei lui Cristiano Ronaldo, au terminat pe locul doi și s-au calificat în optimi, unde au cedat în fața Braziliei, scor 1-4. Bento a plecat din Coreea după turneul final din Qatar. Coelho l-a urmat în iulie 2023, când acesta a preluat naționala Emiratelor Arabe Unite. De această dată, mandatul s-a dovedit mai dificil. Portughezul a fost demis în martie 2025, fiind înlocuit ulterior de Cosmin Olăroiu. Coelho a rămas liber de contract.

Cine este Filipe Coelho, antrenorul care a adus titlul în Bănie după 35 de ani.
Cine este Filipe Coelho, antrenorul care a adus titlul în Bănie după 35 de ani. Foto: Bogdan Buda, FANATIK

Cine a fostul omul care a garantat pentru Coelho

Mario Felgueiras, managerul sportiv al Universității Craiova, este omul care a intermediat numirea. El și Coelho se cunoșteau din circuitele fotbalului portughez, iar Felgueiras l-a recomandat patronului Mihai Rotaru fără ezitare. Sistemul 3-5-2, cel pe care Rădoi l-a implementat în Bănie, este și favoritul lusitanului. Acesta a fost unul din argumente. „Nu-l cunoșteam dinainte, dar toți mi-au spus că el întotdeauna are o soluție pentru orice. La capitolul tehnico-tactic sigur se pricepe, e o persoană organizată. Am vrut să aduc pe cineva care vine fără bagaje. Este un pariu al clubului, nu al meu. Știu că voi fi legat de această aducere, dar spun doar că dorm liniștit”, declara Felgueiras la prezentare. Rotaru a explicat că primul lucru pe care l-a urmărit nu a fost CV-ul, ci omul. „Cel mai important era să văd capacitatea de leadership și calitatea umană. Vorbește engleza foarte bine, a lucrat în Emirate, în China, în Coreea de Sud. Este un antrenor potrivit pentru condițiile Craiovei, care nu este o echipă ieftină”, declara Felgueiras.

mario felgueiras
Mario Felguieiras, cel care a garantat in fata lui Mihai Rotaru pentru calitatile de antrenor ale lui Filipe Coelho. Foto Renato Anghelescu / Fanatik
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
