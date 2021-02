Numele lui Marius Dorin Lulea a devenit cunoscut datorită scandalului care a urmat după ce Diana Șoșoacă a fost exclusă din AUR. Senatoarea a precizat că bărbatul ar fi șeful partidului în acte.

Dorin Lulea a negat aceste afirmații. Bărbatul a distribuit pe Facebook un mesaj în care precizează că în cadrul partidului, toți sunt egali: „AUR este un partid care este susținut de membri și nu le vine să creadă acest lucru. Aici este o echipă de patrioți ce luptă fiecare pentru schimbarea țării. Toți suntem egali, fiecare face ce poate”, scrie Newsweek.

Cu toate acestea, Lulea Marius – Dorin apare ca fiind unul dintre fondatorii Partidului Alianța pentru Unirea Românilor în Registrul Partidelor Politice. Totodată, în organigrama AUR bărbatul apare ca fiind vicepreședinte al formațiunii.

Cine este, de fapt, fondatorul AUR. Dorin Lulea, autor al unei cărți pro Ion Antonescu

Ca profesie, Marius-Dorin Lulea este inginer și, din 2006, deține firma SC Ideal Proiect Architecture & Engineering SRL. George Simion a fost unul dintre angajații acestuia. Cei doi au mai lucrat împreună și la Platforma Unionistă Acţiunea 2012, cea care l-a făcut cunoscut pe Simion drept susținător al unirii dintre România și Republica Moldova.

Fondatorul AUR se prezintă drept jurnalist și menționează că scrie regulat pentru blogurile Adevărul, din anul 2013. El deține și un blog personal, unde a menționat că este catolic și are naționalitate română. „Activ implicat în promovarea măsurilor ce vizează o societate românească durabilă şi mai bună, activ în procesul de reunificare al celor două state româneşti: România şi Republica Moldova”, dar și „interesat și cunoscător de istorie și geopolitică”, se descrie acesta pe site-ul respectiv.

Dorin Lulea este autor al unor cărți cu titluri clasice, precum „De ce nu iubim Rusia”, „Basarabia e România” sau „Controverse – Mareşalul Ion Victor Antonescu”. Ultima este una în care îi caută scuze mareșalului Antonescu pentru faptele sale.

Marius Dorin Lulea și admirația pentru mareșalul Antonescu

„O extraordinară carte în care se analizează fapte imputate mareșalului Ion Victor Antonescu, cel care a condus România în lupta împotriva cotropitorului bolșevic. Cartea este scrisă Marius Dorin LULEA, scriitor român și activist civic puternic implicat în promovarea valorilor naționale și mai ales a Unirii dintre cele două state românești”, este prezentarea cărții scrise de Marius Dorin Lulea pe site-ul Centrului Pentru Cultură, Istorie Și Educație.

Un articol interesant a fost postat și pe blogul Adevărul. Fondatorul AUR îl compătimește pe Antonescu și consideră că poate fi comparat cu victimele comunismului: „trebuie făcută o distincţie clară între Mişcarea Legionară dinainte de moartea Căpitanului şi cea de după, când la conducerea acesteia a apărut agentul nazist Horia Sima şi care a deturnat mişcarea cu ajutorul Germaniei.

„În fapt după 1940 conducerea mişcării s-a distanţat de valorile promovate până la acel moment şi a încercat să introducă un regim de teroare profitând de drama pierderii unei părţi din Ardeal şi a Basarabiei”, a adăugat. Autorul a omis crimele legionarilor de dinainte de 1940.

Dorin Lulea a găsit o explicație și pentru Holocaustul din România, termen pe care a evitat să-l folosească: „în fapt în timpul conducerii lui Antonescu România se ocupa sub ocupaţie militară germană. Orice gest de nesupunere ar fi dus automat la căderea regimului. El a fost nevoit să aibă o strategie prin care totuşi să menţină o relativă putere de decizie în România. În fapt a instituit o legislaţie antisemită, poate cea mai dură din Europa, dar care nu era aplicată”

Marius Dorin Lulea dezminte afirmațiile Dianei Șoșoacă și suține că avocata minte

Diana Șoșoacă a afirmat că șeful din acte al AUR este Marius Dorin Lulea: „domnul Lulea este actual președinte AUR în acte. La acest moment în actele partidului nu apar în conducere nici George Simion, nici Claudiu Târziu, ci domnul Marius Lulea, un domn cu foarte multe afaceri imobiliare”, a explicat avocata pentru Europa Liberă, scrie G4Media.

Contactat pentru o părere, Lulea a negat spusele senatoarei: „nu controlez eu nimic. Partidul are un BNC (n.r. – Birou Național Central) cu membri și doi co-presedinti. Am fost președinte fondator pentru că am experiență birocratică din activitatea mea curentă”.

„Eu sunt o persoana destul de publică, activitatea mea se poate vedea online, mă știe tot corpul profesional de ingineri și arhitecți. Sunt implicat datorită prieteniei cu George Simion alături de care am luptat pentru unirea cu Basarabia și luptăm și astăzi, dar pe căi politice”, a adăugat acesta.

Nu a uitat să o și atace pe fosta membră AUR: „doamna minte la fiecare frază pe care o spune, având o agendă proprie ce nu are legătură cu profesionalismul necesar unei funcții de demnitate publică. La AUR nu era implicată în absolut nimic.”