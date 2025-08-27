Cine este, de fapt, Gabriel Zbârcea, propunerea lui Nicușor Dan la SRI. Se declară naționalist – suveranist și a fost la un pas să-l bată minerii

Informația pe surse privind nominalizarea avocatului Gabriel Zbârcea la conducerea Serviciului Român de Informații a stârnit nenumărate reacții de uimire. Pe de o parte a fost faptul că firma de avocatură pe care o coordonează a reprezentat Gabriel Resources împotriva statului român în disputa privind Roșia Montană, un proiect criticat și de Nicușor Dan. Pe de altă parte, mult mai relevant, este vorba de o declarație recentă a acestuia în care se declară naționalist – suveranist.

Avocatul Gabriel Zbârcea, un naționalist- suveranist propus la șefia SRI?

„Eu sunt un naționalist și un suveranist. Am crezut și cred în UE, dar într-o Europă a națiunilor. România mea e o țară superbă, cu oameni extrem de inventivi”, este declarația făcută în urmă cu doi ani de către Gabriel Zbârcea, citată de către cei de la . Ideea numirii unui „suveranist” la conducerea celui mai important serviciu secret a stârnit deja reacții de condamnare din partea unor .

Mai mult, posibila nominalizare a acestuia la șefia SRI a . „Atât Gabriel Zbarcea cât și Marius Lazurca sunt extrem de onorabili. Ambii sunt ortodocși practicanți, ambii au studii complete, făcute la timp și terminate cu rezultate excelente”, a declarat unul din liderii partidului suveranist.

Numele său apare asociat cu publicația suveranistă Active News, publicație sponsorizată de casa sa de avocatură și unde partenerul său contribuie cu editoriale. În opiniile exprimate de acesta, se remarcă o viziune suveranistă a Europei, apropiată de ideile lui Viktor Orban.

Posibila nominalizare a acestuia la șefia SRI a fost comentată cu ironie de către fostul ministru USR al justiției, Stelian Ion. „Un președinte votat de o parte proeuropeană și mai progresistă a societății numind într-o asemenea funcție importantă un naționalist și suveranist adevărat!”, a scris liderul USR.

Ce spun apropiații lui Zbârcea

Ideea că avocatul Gabriel Zbârcea ar fi cu adevărat un naționalist – suveranist a fost respinsă însă de către Oana Marinescu, fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului Tăriceanu și o apropiată a acestuia.

„I se impută că a spus acum câțiva ani că e adeptul unei „Europe a națiunilor”. A folosit într-adevăr expresia aceea, dar nu cu sensul pe care îl dau extremiștii. Gabi pe care îl știu eu e constant și autentic pro-UE, pro-NATO. Cel mai probabil, la cum îl stiu eu si pe baza discutiilor noastre, probabil că se referea la faptul că vrea ca România să fie mai puternică în UE decât e acum, dar nu în sensul suveranismului”, a scris aceasta într-o postare pe Facebook.

Totuși, un interviu mult mai recent, acordat acum două luni celor de la , ne oferă indicii cu privire la viziunea politică a lui Gabriel Zbârcea.

Gabriel Zbârcea și Mineriada din 1990

În acest interviu, Gabriel Zbârcea, care este născut în anul 1973, povestește cum la începutul anilor 90 a fost unul dintre participanții la protestele din Piața Universității, proteste care vizau preluarea puterii de către Ion Iliescu și PSD. Avocatul povestește cu mândrie cum lua parte la protestele din Piața Universității, ba chiar se lupta cu jandarmii pentru „recucerirea pieței”. Un alt episod povestit a avut legătură cu un protest la liceul Gheorghe Lazăr care l-a făcut pe Petre Roman să fugă din fața liceenilor.

„După 90 am militat cu mulți dintre colegii de generație în Piața Universității, unde am avut pancartă cu Liceul Lazăr. Am avut un eveniment în cadrul liceului când fostul prim-ministru Petre Roman a venit să se prezinte într-un amfiteatru și brusc au început să circule baloane cu „votez Gheorghe Rațiu”. Noi am început să cântăm Imnul Golanilor până când Petre Roman a plecat.

Am prin momentul 13 iunie, de asemenea, am prins și Revoluția – pe 21 decembrie am fost în Piața Universității. M-a căutat mama să ma ia pentru că se trăgea cu trasoare. Eram cu fratele meu care era cu doi ani mai mic, și nu știu ce căutam în momentul respectiv. Eram năuci și dornici de libertate.

Am continuat în Piața Universității. În 13 iunie am fost printre cei care am forțat reintrarea în Piață în ciocnirea cu jandarmii”, a povestit Gabriel Zbârcea.

Cum era să fie bătut de mineri

Acesta a povestit și un episod din timpul mineriadei din 1990 când era să fie bătut de mai mulți mineri care l-au întrebat cu ce partid votase. Avocatul i-a numit „ne-oameni” pe

„Mai mult decât atât, trebuie să recunosc că atunci când, pe 14 iunie, minerii au venit la București și au intrat și în liceul nostru, ce căutau nu știu, eu am fost în piață. Am crezut că avem puterea să ne ridicăm și să înfrângem acea hoardă de mineri, de ne-oameni, aș putea spunem.

Am încercat să intru în piață, și am fost precaut să scot – aveam un abțibild cu un partid politic pe buletin și mi l-am scos. La un moment dat un miner m-a întrebat cu cine am votat, și i-am zis că nu am avut vârsta de vot, ceea ce era adevărat”, a povestit acesta.

Format în Piața Universității

Mai mult, avocatul a precizat că niciodată nu a votat cu Ion Iliescu.

„M-am întâlnit cu mai mulți mineri.. eu m-am dus să văd dacă există o sămânță de a recuceri piața, de a face scandal. În piață, când mă plimbam pașnic, un grup de mineri m-au întrebat cu cine am votat. Probabil că ar fi trebuit să mint că am votat cu Ion Iliescu, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată, nici după aceea”, a spus Gabriel Zbârcea.

În finalul discuției despre acea perioadă, Gabriel Zbârcea spune că evenimentele din acel an,

„Pentru mine, ceea ce s-a întâmplat în Piața Universității m-a marcat. Multe din lucrurile care s-au întâmplat în evoluția mea ulterioară au avut ca rădăcină fenomenul Piața Universității”.

Scurta experiență în administrația centrală

Un alt episod pe care Zbârcea îl povestește în interviul amintit are legătură cu cele nouă luni petrecute în Guvernul Tăriceanu, unde a ocupat mai multe funcții, printre care și cea de șef al AVAS. A fost practic, așa cum și el spune, „ministrul privatizării”.

Principala reușită pe care o amintește din această perioadă este privatizarea BCR, unde a fost membru în comisia de privatizare a băncii. Acesta a subliniat că deși în acel moment BCR era cotată la circa un miliar de euro, statul român a reușit vânzarea ei către Erste pentru o sumă de peste 3 miliarde euro.

Acesta a povestit că, în scurta perioadă în care a făcut parte din Guvern, deși el nu făcea parte dintr-un partid politic, cei care îl numiseră în funcție se așteptau ca el să le urmeze ordinele doar pentru că îl numiseră într-o funcție înaltă.

„Să faci politică, trebuie să aparții, iar eu nu aparțineam. Eu eram un călător în lumea aceea, un băiat din afară care încerca să schimbe ceva. Cred că am pus pilonii unor schimbări ulterioare, dar ca să faci lucruri reale trebuie să faci parte dintr-o echipă, adică și ceilalți miniștri trebuie să facă la fel.

Adică ei îmi spuneau, „noi te-am pus, trebuie să faci asta” și nu făceam. De atâtea ori mi se spunea „noi te-am pus”…”, a mai declarat Gabriel Zbârcea.