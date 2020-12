Cine este, de fapt, Gabriela Cenușă, asistenta lui Vela. Motivul pentru care a fost decorată de Iohannis

Cine este Gabriela Cenușă, asistenta lui Marcel Vela decorată de Klaus Iohannis? Iată o întrebare la care chiar mâna dreaptă a șefului MAI a ținut să ofere un răspuns direct.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Aceasta a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj extins în care, într-un stil bibliografic, își prezintă întreaga carieră, de la origini până la mult discutata zi în care a aflat că va fi decorată de președintele țării.

Gabriela Cenușă Sîia recunoaște că nu a reușit să termine facultatea deoarece a fost obligată să muncească. Ea mai spune că nu a știut despre această medalie oferită de Klaus Iohannis până vineri, când ministrul Vela a anunțat-o. Ulterior, mesajul acesteia a fost șters.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cine este Gabriela Cenușă, asistenta lui Vela

În ultima zi a lunii noiembrie, mai mulți români au fost decorați de președintele Klaus Iohannis, iar printre ei s-a aflat și asistenta ministrului de Interne, Marcel Vela.

Este vorba despre Gabriela Mădălina Sîia Cenușă, care a luat Ordinul și Medalia Națională pentru Merit pentru rezultatele remarcabile în activitatea ei profesională.

ADVERTISEMENT

Asistenta ministrului de Interne, decorată la Palatul Cotroceni, este din luna mai referent la cabinetul lui Vela. Până să ajungă în această funcție înaltă, aceasta a avut mai multe locuri de muncă.

Unul dintre ele, după cum spune chiar asistenta, a fost ”acela de a promova un brand de detergent într-un hypermarket”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Am venit în București pentru a urma Facultatea de Filosofie din cadrul Universității București. O facultate pe care nu am reușit să o termin pentru că a trebuit să muncesc – trei joburi pe zi, pentru a-mi permite viața din București. Și da, unul dintre ele era acela de a promova un brand de detergent într-un hypermarket.

Am înțeles că s-a ridicat sprânceana când am spus că am vândut cu pasiune detergent la vârsta de 19 ani. Da! Am vândut cu pasiune. Dar știți de ce?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pentru că stăteam multe ore în picioare printre rafturi, atât de multe ore încât seara când mă lua soțul meu de la serviciu, abia îmi mai simțeam tălpile. Și de ce cu pasiune?

Pentru că speram ca cineva să aprecieze efortul meu și să pot primi un job unde măcar pauzele de masă să nu fie pe holuri, în frig și pe grabă.”, scrie aceasta pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Motivul pentru care a fost decorată de Iohannis

În postarea de pe pagina ei de socializare, care ulterior a fost ștearsă, asistenta ministrului Vela explică și ce o recomandă pentru medalia de merit clasa a III-a.

Aceasta recunoaște că lucrează de 6 luni alături de cabinetul șefului MAI și se mândrește că și-a făcut ”datoria, cu pasiune și dragoste din funcția de consilier al unui ministru care a condus instituția într-una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa postdecembristă”.

ADVERTISEMENT

”Pot doar să spun că nu am știut despre această medalie până vineri când domnul ministru mi-a spus felicitări.

Poate nu o merit sau poate o merit…poate așa a considerat domnia sa. Această medalie a fost una dintre cele 79 de distincții acordate astăzi la Palatul Cotroceni pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne. Alți 31 de colegi din MAI au fost, de asemenea, avansați în grad, la propunerea ministrului afacerilor interne.

Am lucrat 6 luni într-un mediu care a reprezentat și reprezintă mai mult decât o provocare, un mediu unde m-am izbit de mult praf și mai ales de multă rezistență.

Dar în același timp am cunoscut și oameni minunați alături de care am făcut acțiuni pe care nu mi le-aș fi imaginat niciodată și pentru care nu au existat program sau ore prea târzii.

Am fost alături de Direcția Informare și Relații Publice. O direcție altfel!

Împreună cu echipa de aici și cu colega mea am încercat să conturăm acțiuni care să aducă speranța în aceste vremuri mai mult decât triste.

Campania pentru donare de plasmă, campanii de conștientizare și de promovare a colegilor din teritoriu și multe altele făcute doar intern și doar cu ideile noastre.

Pe lângă campaniile enumerate, proiectul în care am pus alături de colega mea și de întreaga direcție foarte mult suflet este Poliția Animalelor! Un proiect care ne bucură tuturor sufletul și care ne face să sperăm într-o lume mai bună!

Mi-am făcut datoria, cu pasiune și dragoste pentru țara mea, din funcția de consilier al unui ministru care a condus instituția într-una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa postdecembristă!

Și da! Aș împărți în orice moment meritele și această distincție cu toți acei oameni curajoși care mi-au fost alături, dar și cu profesioniștii pe care i-am cunoscut aici la MAI!”, spune scrie Gabriela Cenușă.

Gabriela Cenușă Sîia, cuvinte mari despre Marcel Vela

În finalul postării sale, Gabriela Cenușă Sîia nu-l uită pe ministrul de Interne, Marcel Vela, despre care are numai cuvinte de laudă, numindu-l ”mai mult decât un mentor”.

”Iar ministrul Ion Marcel Vela este mai mult decât un mentor, este omul care crede cel mai mult în viitor și care mi-a oferit șansa de a-i fi alături.

Și dacă România s-a oprit astăzi în loc de această medalie, o fac elementul de legătură cu toți tinerii care simt că nu au nicio șansă!

Și eu am simțit de atâtea ori printre lacrimi că nu am. Ce păcat că orice realizare a unei femei duce cu gândul la faptul că a fost o femeie ușoară. Păcat.

Să credem în noi și în România de mâine! Este vremea schimbării mai mult ca oricând. Îmi doresc ca într-o bună zi, oamenii buni de aici să prindă voce și încredere în forțele proprii! Să ne iubim mai mult și să ne urâm mai puțin!

Domnule ministru,

Așa cum vă place dumneavoastră să spuneți: Nu există succes fără succesor!

La mulți ani, România! Te iubesc din toată inima! Așa să ne ajute Dumnezeu!

P.S. Pe cei din sistem îi asigur că această distincție nu putea fi primită de către un cadru din MAI sau MAPN, deoarece este doar o simplă decorație de merit pentru civili, pentru munca depusă pe timp de pandemie.”, și-a încheiat femeia postarea.