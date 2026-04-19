Câți bani au turcii de la Gaziantep. Bașkanii au investit 14 milioane de euro doar în ultimul an

Mirel Rădoi este pe cale să dea o adevărată lovitură în carieră. FANATIK a anunțat în exclusivitate că antrenorul pe care Gigi Becali l-a numit recent la FCSB, pentru a duce echipa în cupele europene, este în negocieri avansate cu turcii de la Gaziantep, chiar înaintea etapei a 5-a din play-out.

Mirel Rădoi, aproape de Gaziantep! Totul despre echipe din Turcia. Care este bugetul de salarii

Gigi Becali l-a numit pe Mirel Rădoi în această primăvară, după ce Elias Charalambous a decis să-și dea demisia din funcția de antrenor principal al campioanei României. a fost calificarea în cupele europene prin intermediul barajului.

Rezultatele lui Mirel Rădoi în primele sale meciuri la FCSB au fost bune. În ultima etapă, echipa a câștigat cu 4-0 împotriva celor de la Oțelul Galați, iar acum urmează o deplasare la Ovidiu pentru duelul cu Farul. F

Istoria zbuciumată a echipei Gaziantep FK, formația la care poate ajunge Mirel Rădoi

Gaziantep este al șaselea oraș din Turcia ca populație, un important centru industrial și gastronomic în sudul țării, la câteva zeci de kilometri de granița cu Siria. Clubul de tradiție al orașului, Gaziantepspor, fondat în 1969, s-a dizolvat în 2020, după faliment.

Gaziantep FK a pornit în 1988 sub numele Sankospor și a petrecut decenii în ligile secunde și terțe ale fotbalului turc. Restructurarea a venit în 2017, când clubul și-a schimbat numele și și-a fixat un obiectiv clar: promovarea în prima ligă. După ce a ratat finala barajului în sezonul 2017-2018, a reușit promovarea în sezonul următor, eliminând Hatayspor și câștigând dreptul de a juca în SuperLig. Tot atunci și-a adoptat denumirea actuală, Gaziantep Futbol Kulübü, preluând deliberat culorile roșu-negru ale vechiului Gaziantepspor.

Gaziantep s-a retras din campionat după cutremurul devastator din Turcia

În februarie 2023, după cutremurul devastator care a afectat sudul Turciei și nordul Siriei, Gaziantep FK s-a retras din toate competițiile pentru restul sezonului. Federația turcă a acceptat decizia și le-a garantat locul în SuperLig pentru sezonul următor. Clubul a revenit în sezonul 2023-2024 și a terminat pe locul 11, cu 44 de puncte, sub comanda lui Selçuk İnan.

Echipa joacă pe Gaziantep Stadium, o arenă modernă cu aproximativ 33.500 de locuri, suprafață hibridă și o localizare centrală în districtul Șehitkamil. Stadionul anterior, Kamil Ocak, a fost demolat în 2018, după ce noua arenă fusese deja dată în folosință.

Care este, de fapt, bugetul celor de la Gaziantep. Salarii uriașe

Gaziantep nu se bate cu marile cluburi din Istanbul la capitolul bugete. Valoarea lotului, conform Transfermarkt, este de aproximativ 30 de milioane de euro, însă salariile jucătorilor și antrenorilor sunt mult peste nivelul din Superliga României. În ultimii ani, au ajuns fotbaliști cu nume la gruparea din prima ligă turcă.

Cei mai bine cotați jucători de la Gaziantep:

Kacper Kozłowski – €5.0M Mohamed Bayo – €4.0M Drissa Camara – €3.0M Denis Drăguș – €2.5M Deian Sorescu – €1.8M Tayyip Talha Sanuç – €1.8M Yusuf Kabadayı – €1.5M

Potrivit Capology, bugetul de salarii al celor de la Gaziantep ajunge la aproape 14 milioane de euro brut pe an. Doar Alex Maxim, mijlocașul român al echipei din Turcia, încasează anual aproximativ 1,4 milioane de euro, fiind cel mai bine plătit jucător din lot.

Cele mai mari salarii de la Gaziantep:

Alexandru Maxim – €1,450,000 / an Mohamed Bayo – €1,150,000 / an (împrumutat) Myenty Abena – €1,010,000 / an Luis Pérez – €940,000 / an Kévin Rodrigues – €940,000 / an Denis Drăguș – €790,000 / an (împrumutat) Melih Kabasakal – €780,000 / an Nihad Mujakić – €700,000 / an (împrumutat) Kacper Kozłowski – €700,000 / an

Care sunt cei cinci fotbaliști români care au jucat la Gaziantep

În ultimii ani, tot mai mulți jucători din România au ajuns la Gaziantep. Alexandru Maxim a adunat 190 de meciuri în toate competițiile, 53 de goluri și 40 de pase decisive. De asemenea, Deian Sorescu, Denis Drăguș, Florin Niță și Alin Toșca au îmbrăcat tricoul clubului din Turcia.

Marius Șumudică, singurul antrenor român care a antrenat-o pe Gaziantep

Marius Șumudică este arhitectul conexiunii româno-turce de la Gaziantep, omul care a transformat un club proaspăt promovat într-o destinație atractivă pentru fotbaliștii din România. A fost numit pe banca echipei în iunie 2019, imediat după promovarea în SuperLig. În primul mandat, a dus echipa pe primul loc în clasament pentru o perioadă și a fost desemnat antrenorul anului 2020. A revenit pentru un al doilea mandat în septembrie 2023, dar a plecat în primăvara lui 2024.

Pe 13 aprilie 2026, Burak Yılmaz, fostul mare atacant al naționalei Turciei, instalat pe bancă din august 2025, și-a dat demisia după înfrângerea cu Rizespor, criticând dur oficialii federației turce. În acest context, este foarte probabil ca locul său să fie luat de Mirel Rădoi.