Cine este, de fapt, Ionuț Belei de la Chefi la cuțite. Bucătarul din echipa lui Bontea lucrează pe brânci de la 14 ani

Ionuț Belei este unul dintre bucătarii de la Chefi la cuțite care a primit cuțitul de aur, calificat în echipa lui Sorin Bontea. Tânărul care în luna septembrie i-a cucerit pr jurați, dar și pe telespectatori cu talentele sale culinare, are o poveste de viață impresionantă, o poveste în care se vor regăsi mulți români.

Despre Ionuț de la Chefi la cuțite fanii cred că ar putea fi marele câștigător al acestui sezon al concursului culinar difuzat de Antena 1.

Tânărul de 26 de ani l-a impresionat foarte tare pe Sorin Bontea cu nougatul de caramel sărat, motiv pentru care a primit cuțitul de aur.

Ionuț Belei de la Chefi la cuțite știe ce e munca de la 14 ani

Pasiunea lui pentru bucătărie a început în urmă cu 7 ani, când a lucrat într-un restaurant din Germania și a avut de învățat de la adevărați maeștri în arta culinară, chefi care au obținut stele Michelin în localurile lor.

Ionuț și-a luat viața în piept de la o vârstă destul de fragedă. La doar 14 ani, a început să-și câștige primi bani din muncă, urmând ca la 19 ani să lucreze în construcții.

Povestea de viață a bucătarului este de-a dreptul impresionantă

Chiar el a povestit în emisiunea de la Antena 1 cât de mult i s-a schimbat viața și își amintește întotdeauna de unde a pornit.

„Trebuia să merg în construcții, eu am diploma de tehnician în instalații electrice, sunt electrician. Am plecat în construcții, trebuia să mă duc la spart zidul, la dat cu barosul.

Când am ajuns acolo, unde mi s-a zis să dorm nu era pat, nu era nimic, era igrasie peste tot, era totul vraiște, nu erau geamuri… M-a luat plânsul, m-am pus pe o bancă și m-a luat plânsul, am zis că Germania nu mă vrea.

Am zis că plec acasă, dar l-am sunat pe fratele meu și a zis să mai stau. Am ajuns la el. Eu de la 14 ani lucrez ca ospătar, am decis să lucrez cât mai stau acolo, cât mai stau în Germania”, a declarat Ionuț Belei despre el.

Foarte mulți telespectatori ai emisiunii de la Antena 1 susțin că Ionuț Belei este unul dintre concurenții cu cele mai mari șanse să câștige marele premiu.