Cine este, de fapt, iubita lui Horațiu Moldovan. Detalii despre tânăra care i-a cucerit inima portarului naționalei României

Horațiu Moldovan și Aza Gabriela formează un cuplu de la finalul anului 2023. Relația celor doi merge ca pe roate și, deși nu se afișează extrem de des împreună, sentimentele sunt foarte puternice. Iată cine este, de fapt, blondina care i-a cucerit inima lui Horațiu Moldovan!

Cine e Aza Gabriela, iubita lui Horațiu Moldovan

formează un cuplu dinainte de transferul fotbalistului la Atletico Madrid. Aza Gabriela nu este deloc străină de lumea mondenă și nici de lumea fotbalului, în trecut iubindu-se cu „diamantul lui Gigi Becali”.

Aza Gabriela a ajuns faimoasă în urmă cu mai bine de 7 ani, atunci când s-a calificat în semifinala „Vocea României. Deși a cochetat cu lumea sportului, făcând atletism de performanță, participarea la „Vocea României” i-a demonstrat că muzica este chemarea sa.

„Cu toate că am făcut 5 ani de atletism, un sport pe care efectiv îl iubeam, am fost pusă în fața unei alegeri. Și, la acea vreme, la fel cum aș face-o, de altfel, și acum, am ales să merg mai departe cu muzica. Dar, când vine vorba de ambiție, pot să spun că am muncit de mică și am asta în sânge, așa că sunt convinsă că voi ajunge unde îmi doresc și în muzică.”, spunea Aza în urmă cu ceva timp, pentru FANATIK.

Pe numele ei din buletin Gabriela Amzaru, tânăra din Călărași, a fost remarcată în 2015 de Adi Sînă. Artistul a ajutat-o să își slefuiască talentul și să ajungă la inimile oamenilor cu muzica ei. La scurt timp, Aza Gabriela a ajuns să aibă sute de concerte în țară, dar și în străinătate.

Încet, dar cu pași siguri, Aza a început să aibă din ce în ce mai multe prezențe pe micul ecran. Iubita lui Horațiu Moldovan a participat la „Bravo, ai stil!”, dar și la „Splash! Vedete la apă”.

Cum a cunoscut-o Horațiu Moldovan pe Aza Gabriela

Horațiu Moldovan a povestit că a început să formeze un cuplu cu Aza Gabriela dinainte ca el să ajungă la Atletico Madrid. Fotbalistul o știa demult pe artistă, însă a avut nevoie de ceva timp pentru a o cuceri. Mai exact, 6 luni.

Horațiu Moldovan a recunoscut că nu i-a fost deloc ușor să o abordeze pe Aza, mai ales că tânăra nu îi răspundea niciodată. Totuși, la un moment dat, artista a cedat insistențelor, iar astăzi, încă este împreună cu portarul naționalei României.

„La început, nu am vrut să ne afișăm, fiindcă era nebunia cu transferul. Eram dinainte împreună, dinainte de transferul la Atletico. O știam de ceva timp pe Aza. Am tot umblat vreo 6 luni să o cunosc, dar tot primeam bariere. A fost destul de greu să vorbim. A cedat, într-un final. I-am dat la un moment follow, prin decembrie, mi-a dat înapoi.”, i-a spus Horațiu Moldovan lui

Cum a decurs prima întâlnire dintre Aza și iubitul ei

Prima întâlnire dintre nu a fost deloc una clasică, romantică, într-un cadru intim. Deși pare greu de crezut, cei doi s-au întâlnit pentru prima dată la asigurări.

Fotbalistul a povestit că plănuise să meargă la suc cu artista, însă planurile i-au fost date peste cap. Acesta a făcut accident, așa că a fost nevoit să meargă la poliție. Când a aflat unde este Horațiu, Aza nu a lăsat întâlnirea pe altă dată, ci a mers acolo unde era el.

„Prima noastră întâlnire a fost așa: plecam la antrenament dimineață, am avut un accident în trafic și am umblat pe la asigurări, la poliție. Vorbiserăm să ne vedem la un suc seara, dar tot așa, ascunși.

Dacă ieșeam în Herăstrău, deja apăreau pozele pe net. Pe la 9 seara, îmi ceream scuze că nu am mai putut să ajung din cauza actelor, că trebuie să mă duc la asigurări etc. Și ea a spus instant: «Hai că vin cu tine la asigurări!». Am mers amândoi cu mașina.”, a spus fotbalistul, în podcastul lui Viorel Grigoroiu.

Cum își descrie Horațiu Moldovan iubita

Pentru Horațiu Moldovan, Aza este mai mult decât partenera sa de viață. Este persoana de care avea nevoie și este cu adevărat sprijinul său. Artista îl motivează de fiecare dată pe fotbalist, iar până acum, i-a demonstrat că are sentimente pure pentru el.

„Dacă nu era ea, îmi era foarte grea acomodarea la Atletico. Dacă nu ai o persoană potrivită lângă tine, ea poate să te ridice sau să te bage în pământ. E greu să găsești o fată, ca sportiv, despre care să simți că vrea să te ajute, că nu umblă după banii tăi.”, a spus Horațiu Moldovan, în podcastul „Tare de tot”.