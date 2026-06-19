Sport

Cine este, de fapt, iubita lui Istvan Kovacs. Meseria extrem de bănoasă pe care o are Denisa Fazakas

Pe Istvan Kovacs, cel mai bun arbitru român al ultimilor ani, îl cunoaște deja o țară întreagă. Cine este însă iubita ”centralului” din Carei. Meseria pe care o are Denisa Fazakas.
Adrian Baciu
19.06.2026 | 16:30
Cine este de fapt iubita lui Istvan Kovacs Meseria extrem de banoasa pe care o are Denisa Fazakas
Cine este și cu ce se ocupă Denisa, iubita lui Istvan Kovacs. Sursa foto: Instagram / Hepta / colaj Fanatik
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Istvan Kovacs (41 de ani) este deja un arbitru de talie mondială. După ce a cunoscut o afirmare pe plan european, unde a condus, printre multe alte meciuri de cupe europene, o finală de Liga Campionilor, el va arbitra și la Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada. Cine este iubita centralului din Carei și cu ce se ocupă aceasta. Informații mai puțin cunoscute despre Denisa Fazakas.

Cu ce se ocupă Denisa Fazakas, iubita lui Istvan Kovacs, singurul arbitru de centru român prezent la Cupa Mondială 2026

Istvan Kovacs este unul dintre cei mai stricți și severi arbitri pe care i-a dat România în ultimele decenii. Centralul originar din județul Satu Mare s-a ferit din a-și face publică viața personală. Asta până în urmă cu doi ani. Atunci, la o gală sportivă, Kovacs și iubita lui, Denisa Fazakas, au ieșit pentru prima oară împreună la un eveniment public. Au fost văzuți la Gala Sportului Românesc, care a avut loc pe 14 februarie, la Ateneul Român.

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Treptat, în media au început să apară tot mai multe informații despre cea care îi stă alături mereu lui Kovacs. Denise este o prezența foarte activă în social media, asta deși abia în 2024 a ieșit pentru prima oară în public cu arbitrul din campionatul intern. Denisa Fazakas are o meserie foarte bine plătită la nivel global.

Mai exact, aceasta este model. În plus, ea e și foarte pasionată de călătorii. Drept dovadă, pe lângă contul său personal de Instagram, Denisa Fazakas a mai creat un cont separat pe care postează imagini din locurile pe care le vizitează alături de Istvan Kovacs. În ultimii ani, cei doi au fost văzuți prin mai multe destinații exotice.

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Denisa Fazakas - Istvan Kovacs
Cu ce se ocupă Denisa Fazakas, iubita lui Istvan Kovacs. Sursa foto: Instagram

Ce onoare a primit Istvan Kovacs de la FIFA: românul va arbitra meciul cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale

În 2026, Istvan Kovacs a fost selectat de FIFA pe lista celor 52 de centrali care vor conduce meciuri la Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada. La turneul final din această vară, arbitrul din Carei are un statut special. Vine aici ca singurul care a condus finalele tuturor celor 3 competiții intercluburi din Europa: Conference League (2022), Europa League (2024) și UEFA Champions League (2025).

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În prima etapă din faza grupelor, românul a fost ocolit de delegări. Ulterior, el a primit o recunoaștere mai mult decât uriașă din partea FIFA, pentru prima sa apariție de la Cupa Mondială din 2026. Mai exact, forul mondial l-a delegat pe centralul din Carei să conducă meciul dintre Tunisia și Japonia. Duelul dintre cele două, programată duminică, 21 iunie, ora 7:00 (data și ora din România), reprezintă o partidă specială. Este cea cu numărul 1000 din istoria Campionatelor Mondiale. Meciul se va disputa pe stadionul din Monterrey.

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Ce sumă de bani primește Istvan Kovacs pentru participarea la Cupa Mondială

Pentru Istvan Kovacs, simpla participare la Cupa Mondială 2026 echivalează cu un bonus garantat de 100.000 de euro. Apoi, la această sumă se mai adaugă între 3000 și 5000 de dolari pentru fiecare meci condus în faza grupelor. Remunerația crește radical în faza următoare: 10.000 de dolari pe meci, în cazul rundelor eliminatorii (șaisprezecimi, optimi, sferturi, semifinale, finale).

În ceea ce-i privește pe asistenți, ei primesc în general mai puțini bani, în jur de 25.000 de dolari ca remunerație de bază. De notat că, pentru CM 2026, FIFA a selectat 52 de arbitri centrali, 88 de arbitri asistenți și 30 de oficiali VAR.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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