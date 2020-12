Cine este, de fapt, Karyss, interpreta melodiei Baby Mafia care a creat stupoare în România

Karyss, interpreta melodiei-fenomen Baby Mafia a devenit la doar 10 ani, în ultimele 48 de ore, una dintre cele mai controversate apariții de pe Youtube.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cine este, însă, minora care apare în niște ipostaze în care îi vedem destul de rar chiar și pe adulți, lovind cu bâta de baseball oamenii legii de dragul artei muzicale?

Fata care a reușit să provoace stupoare în România ultimelor ore are, după cum spuneam mai sus, doar 10 și vine din județul Bihor. Giulia Karisa Borciu, pe numele ei din certificatul de naștere (căci încă buletin n-are!) este fata unui controversat om de afaceri din Ardeal.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Karyss, interpreta Baby Mafia, fata unui afacerist controversat din Bihor

Potrivit celor de la Adevărul, Karisa nu este la prima ei melodie, fata cochetând cu muzica populară. Așa cum se întâmplă cu puștii și puștoaicele din actuala generație, și Karyss a virat în ultima perioadă către trap, cel mai ascultat gen muzical în rândul adolescenților.

Tatăl fetei, Mihai Borciu, este unul din cei mai cunoscuți și mai temuți oameni de afaceri din Bihor. Acesta este un potent dezvoltator imobiliar și are o firmă de pază, numele său apărând des în presa locală din cauza dosarelor sale penale.

ADVERTISEMENT

Scena cu mascații în care tânăra apare în videoclipul Baby Mafia i s-ar putea imputa chiar tatălui minorei, căci acesta se consideră responsabil de inspirația fetei.

Scandalul cu focuri de armă care a marcat-o pe copilă

Mihai fusese implicat într-un astfel de scandal cu mascații în urmă cu ceva timp, acuzat că ar fi tras cu focuri de armă asupra unei mașini a unui patron de firmă de protecție și pază.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tatăl Karyssei spune că fiica lui a asistat la câteva scene pe care le va uita cu greu, în care el a avut de suferit și că probabil din această cauză tânăra s-a maturizat mult prea devreme.

„Acea acţiune a marcat-o. Am văzut videoclipul, dar să spun că nu îmi place? Nu pot spune nu. E un copil cuminte, ascultător, e premiantă la şcoală. A văzut prea multe, s-a maturizat prea repede. A vrut să încerce. Am lăsat-o. Nu pot s-o refuz“, susține Mihai Borciu, potrivit sursei mai sus menționate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fata a reușit să provoace un val de reacții negative și de critici din partea internauților odată cu lansarea melodiei Baby Mafia, însă pe canalul ei de Youtuhe i-a asigurat pe urmăritorii ei că nu toate melodiile au scene și teme atât de controversate, unele de o violență pentru care minorii ar trebui feriți de monitoare.