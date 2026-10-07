Cine este, de fapt, Luca Niculescu. Dezvăluirea lui Mitică Dragomir despre planul lui Nicuşor Dan

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Mitică Dragomir consideră că desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcţia de premier ar putea rezolva multe dintre problemele politice ale României, în cazul în care cabinetul său va fi validat de votul Parlamentului. „Oracolul de la Bălceşti” a vorbit la „Profeţiile lui Mitică” de nominalizarea făcută de Nicuşor Dan şi planurile preşedintelui.

Ce spune Mitică Dragomir despre premierul desemnat

„Un tip educat, un tip de familie de români, din moşi strămoşi români adevăraţi. Ştie şi ceva carte”, este caracterizarea pe care i-a făcut-o Mitică Dragomir premierului desemnat, Luca Niculescu.

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Fostul şef al LPF consideră că i-ar avantaja atât pe liberali, cât şi pe social-democraţi. „Normal şi drept, dacă au minte, îl votează pe Luca Niculescu premier. Şi scapă şi Grindeanu, scapă şi Bolojan”, consideră Dragomir. Acesta a remarcat o deschidere din partea liderului PNL de a vota viitorul guvern, dar condiţia pusă l-a determinat să-l critice pe premierul interimar. „Bolojan n-a fost foarte înfierbântat acum. A pus o condiţie, iar asta e o condiţie proastă a lui Bolojan, să nu pună în guvern dintre puciştii din PNL.

Păi bine măi frate, când îl ai pe Predoiu, care e unul dintre cei mai buni miniştri care au fost la Interne, cum să nu-l pui? Sau cum să-l renegi pe preşedintele Consiliului Judeţean de la Ilfov, pe Thuma?”, a mai spus Dragomir. În acelaşi timp, „Oracolul de la Bălceşti” a lansat un avertisment şi o predicţie: „Dacă Bolojan insistă tot mereu să spargă PNL-ul, se va sparge pe el. Cu toate că văd… îţi dau o predicţie: cred că unul din PNL va fi şi el luat acum”.

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Mitică Dragomir: „Pentru Nicuşor, cel mai mare rău e arestarea lui Georgescu”

Dumitru Dragomir a vorbit la „Profeţiile lui Mitică” şi despre Nicuşor Dan şi ultimele evenimente din spaţiul public. „Până acum Nicușor a jucat bine, dar va începe să scadă în sondaje. Să mă înjuraţi dacă nu va fi aşa!”, a afirmat fostul deputat, care consideră că se încearcă să i se creeze o imagine negativă preşedintelui, ca şi cum el ar comanda totul.

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Acesta a atras atenţia şi asupra aspectului care îi dăunează cel mai tare preşedintelui. „Pentru Nicuşor, cel mai mare rău e arestarea lui Georgescu. Lasă-l, mă frate, cantitate neglijabilă. Nu-l aduce iar în prim-plan. Îl face erou pe Georgescu. Îi ridici gradul de popularitate la un nivel la care nu știu dacă mai ajungea”, a mai spus Dragomir.

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Dezamăgire în PSD, după nominalizarea lui Luca Niculescu

Un alt reproş adus preşedintelui e legat de faptul că acesta încă întârzie numirea şefilor serviciilor. „Eu ştiu ce vorbesc ziariştii, marii ziarişti. Dom’le, a întârziat atât de mult cu procurorii, dar i-a pus până la urmă. Bănuiesc că sunt oamenii care îi cunoaște și are încredere în ei. Dom’le, de ce întârzie cu șeful politic al SRI-ului și cu cel de la SIE? De un an de zile nu poate să găsească un om în țară? Cu toate că eu spun că SRI-ul și SIE au mers foarte bine fără factorul politic. Dar nu poți să ții o țară dezmembrată. Asta e o ţară dezmembrată”, .

Acesta a vorbit şi de o dezamăgire reală în PSD, legată de faptul că Nicuşor Dan nu a nominalizat un social-democrat pentru formarea guvernului. „Nu pot minți toți (n.r. – că sunt dezamăgiţi). Și Grindeanu, și Manda, și Olguța. Dezamăgire este la PSD. Părerea mea este că Nicușor Dan nu ascultă de nimeni. El îi ascultă pe toți și face ce nici dracu’ nu gândește”, este concluzia lui Mitică Dragomir.

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