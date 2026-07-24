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Cine este, de fapt, mama lui Karim Adeyemi. În ce oraș superb din România s-a născut și ce facultate prestigioasă a urmat

Karim Adeyemi, internaționalul german cu origini româno-nigeriene, a devenit oficial jucător al celor de la FC Barcelona. Cine este, de fapt, mama acestuia, din ce oraș provine și ce studii are.
Adrian Baciu
24.07.2026 | 14:15
Cine este de fapt mama lui Karim Adeyemi In ce oras superb din Romania sa nascut si ce facultate prestigioasa a urmat
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Cine este, de fapt, mama lui Karim Adeyemi, noul jucător de la Barcelona. Ce facultate prestigioasă din România a urmat Alexandra. Susa foto: Instagram / Hepta / colaj Fanatik
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Karim Adeyemi (24 de ani) a devenit, în mod oficial, noul jucător al celor de la FC Barcelona. Campioana din La Liga a ajuns la un acord cu Borussia Dortmund pentru transferul internaționalului german cu origini româno-nigeriene. Cine sunt părinții noului star de pe Camp Nou. Detalii mai puțin cunoscute despre mama tânărului fotbalist care va juca alături de Yamal, Pedri și Dani Olmo din sezonul 2026 – 2027.

Ea este mama lui Karim Adeyemi. Unde s-a născut Alexandra și ce facultate prestigioasă din România a absolvit

Mutarea lui Adeyemi din Bundesliga în Spania reprezintă unul dintre cele mai importante transferuri ale verii pentru formația pregătită de neamțul Hansi Flick (61 de ani). Tehnicianul campioanei din La Liga este cel care l-a debutat pe Adeyemi la naționala Germaniei. El și-a dorit în mod special aducerea jucătorului cu origini româno-nigeriene pe Camp Nou.

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Un rol important în cariera lui Karim Adeyemi l-au jucat mama și tatăl său. E vorba de Alexandra și Abbey Adeyemi. Despre româncă au apărut o serie de informații în presa internațională mai puțin cunoscute de publicul din țara noastră. Alexandra și Abbey s-au cunoscut în anii ’90, în Germania.

Înainte de a-l cunoaște viitorul său soț, Alexandra (51 de ani) a crescut și s-a dezvoltat educațional în România. Mama noului jucător al Barcelonei a absolvit Colegiul Național Johannes Honterus, cu predare în limba germană. După absolvirea liceului în orașul de sub Tâmpa, Alexandra a urmat Facultatea de Geografie a Universității din București. Ulterior, ea s-a stabilit în Germania, unde l-a cunoscut pe Abbey Adeyemi

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Karim Adeyemi, vizite dese în România

Karim Adeyemi cunoaște bine România. El a fost de mai multe ori în țara de origine a mamei sale, în special la Brașov. Și-a vizitat rudele de aici, pe bunica sa, Sanda Manciulea, conform unui material din BizBrașov. Apoi, când a devenit fotbalist în Bundesliga, el a reveni în România alături de colegii de la Borussia Dortmund. În decembrie 2022, echipa germană a participat la un turneu amical în București.

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Noul jucător de la FC Barcelona spune că pasiunea pentru fotbal i-a fost inspirată de tatăl său. ”El mi-a dat dragostea pentru fotbal încă de la naștere. A fost fotbalist profesionist în Nigeria și spune că ar fi putut face o carieră grozavă în Europa, dar era prea bătrân când a venit în Germania. Avea 30 de ani totuși, așa că am devenit pariul lui”, a declarat Karim Adeyemi pentru site-ul lui Red Bull Salzburg.

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Ce sumă de bani a achitat Barcelona celor de la Dortmund pentru transferul lui Adeyemi

Joi, 23 iulie 2026, Karim Adeyemi a devenit în mod oficial noul jucător al Barcelonei. Granzii Spaniei a ajuns la un acord cu Borussia Dortmund pentru transferul internaționalului german. Mutarea reprezintă unul dintre cele mai importante transferuri ale verii pentru formația pregătită de Hansi Flick.

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Conform AS, catalanii au plătit o sumă fixă de 22 de milioane de euro, la care se pot adăuga încă 7 milioane de euro sub formă de bonusuri de performanță. Nemții de la Borussia Dortmund mai rămân cu un procent dintr-un eventual viitor transfer al fotbalistului. Valoarea totală a tranzacției poate ajunge astfel la 29 de milioane de euro.

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Adeyemi a debutat în fotbal la academia lui Bayern Munchen, apoi a continuat la Unterhaching și Salzburg, unde s-a remarcat. În 2022, a ajuns la Dortmund pentru circa 30 de milioane de euro. În Bundesliga, între 2022 și 2026, a jucat 146 de meciuri și a înscris 36 de goluri. Alături de nemți, Adeyemi a jucat în finala UEFA Champions League, în sezonul 2023 – 2024.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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