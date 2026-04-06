Cine este, de fapt, Marius Andronache, medicul adus de familie din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu. Are o experiență deosebită

Mircea Lucescu (80 de ani) traversează momente extrem de dificile, aflându-se în continuare în stare critică la Spitalul Universitar din București. Reprezentanții Spitalului au emis un nou comunicat luni, în care au dezvăluit că un cardiolog român din Franța a participat, la solicitarea familiei, la întrunirea medicilor care îl îngrijesc pe fostul selecționer. Despre cine este vorba.

Cei de la Spitalul Universitar au anunțat că Mircea Lucescu ar putea fi supus unei noi intervenții chirurgicale, la întrunirea de luni participând și un medic cardiolog din Franța. „În cursul zilei de astăzi a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe dl Mircea Lucescu (cardiologie, ati, chirurgie cardiacă, hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează în Franţa, la solicitarea familiei.

În cursul zilei de mâine starea pacientului va fi reevaluată şi se va lua în calcul posibilitatea unei intervenţii invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO)”, au transmis luni cei de la Spitalul Universitar. Conform , medicul român care activează Franța ar fi Marius Andronache, acesta având o experiență de peste două decenii.

Conform , medicul solicitat de familia lui Mircea Lucescu, are o experiență deosebită. „Dr. Marius Andronache este medic primar cardiolog având competență în Aritmologie/Electrofiziologie la Spitalul MONZA ARES din Cluj Napoca. În cadrul activității sale ca medic primar în Franța, dr. Marius Andronache a efectuat:

Peste 600 de studii electrofiziologice de diagnostic

Peste 3.500 de ablații prin radiofrecvență (Ablații ale Fibrilației atriale cu sistem 3D, ablații prin crioenergie, Ablații ale tahicardiilor ventriculare cu sistem 3D, ablații ale tahicardiilor supraventriculare)

20 de ocluzii percutane cu sistem Amplatzer ale auriculei G

Peste 25 de implantări de pace-makere

5 implantări de defibrilatoare cardiace

Dr. Marius Andronache este membru al Societății Române de Cardiologie, Societății Române de Stimulare Cardiacă și Electrofiziologie, Societății Române de Reanimare. A publicat zeci de lucrări și articole științifice în reviste de specialitate din țară și străinătate”.

, iar tehnicianul ar putea fi supus unei noi intervenții chirurgicale. Cel mai probabil, o decizie în acest sens se va lua marți, existând posibilitatea montării unui . „Il Luce” a ajuns la spital duminică, 29 martie, după ce a acuzat o stare de rău în cantonamentul echipei naționale.