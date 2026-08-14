„Și-a donat un rinichi!” Cine este, de fapt, omul din staff pe care Baiaram l-a lovit involuntar cu sticla în cap

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U Craiova a trecut de campioana Finlandei, KuPS, cu scorul de 3-2 la general, în turul 3 preliminar din Europa League. După 1-1 în deplasare, oltenii au tremurat serios acasă, acolo unde au fost conduși după nici 5 minute. Din fericire, spre deosebire de Levski, KuPS s-a oprit la 0-1, iar cele 2 goluri ale gazdelor au fost suficiente pentru calificare. În final de partidă, vedeta gazdelor, Ștefan Baiaram, a fost în centrul unui moment tensionat. Furios pentru că a fost schimbat, fotbalistul a lovit, fără să vrea, o persoană din staff. Nu e vorba de oricine, ci de un om cu o poveste de viață incredibilă.

Povestea de viață tristă a omului din staff-ul Craiovei lovit cu sticla în cap de Baiaram: „Și-a donat un rinichi!”

Fără să își dorească acest lucru, Ștefan Baiaram (23 de ani) și-a vărsat nervii joi seara, la finalul meciului KuPS Kuopio din Europa League, pe unul dintre cei mai vechi și mai iubiți oameni din staff-ul Universității Craiova. Vineri, în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, a fost dezvăluită povestea de viață impresionantă și tragică a „victimei” lui Baiaram.

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este Ion Dinu, cunoscut ca Nelu Dinu în Bănie. El este magazioner la echipa de fotbal de peste 20 de ani. Bărbatul ascunde în spate o poveste de viață extrem de tristă. El a avut un frate, Marian, care s-a îmbolnăvit și a avut nevoie de un transplant de rinichi. Nelu Dinu nu a stat pe gânduri și s-a oferit voluntar cu donația. Din păcate, ruda sa a decedat. Gestul său este însă unul de-a dreptul impresionant.

„Ion Dinu îl cheamă. Nelu Dinu. Este de peste 20 de ani la echipă. E cunoscut ca unul dintre cei mai inimoși oameni din vestiar și cel mai îndrăgit de toți jucătorii. Ca să înțelegeți ce fel de om este acest Nelu Dinu: în încercarea disperată de a-și salva fratele bolnav, pe Marian, i-a donat un rinichi. Nu contează că e familie, știți ce înseamnă să dai un rinichi, o parte din corp?”, a dezvăluit, Horia Ivanovici, în emisiunea de la FANATIK.

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Filmul incidentului cu ieșirea nervoasă a lui Baiaram

, din manșa retur a turului 3 preliminar al Europa League a adus momente tensionate în Bănie. În centrul atenției a fost vedeta oltenilor, Ștefan Baiaram (23 de ani). Filipe Coelho a decis să-l schimbe pe jucător în minutul 80, când Universitatea conducea cu 2-1. În momentul în care și-a văzut numele pe tabelă, Ștefan Baiaram s-a îndreptat deloc grăbit către marginea terenului.

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În același timp, cei din staff-ul românilor au început să facă semne disperate să iasă de pe teren mai repede. Regulamentul reînnoit din arbitraj prevede faptul că, dacă unui jucător îi ia mai mult de 10 de secunde să iasă de pe teren la o schimbare, atunci echipa sa va juca un minut în inferioritate numerică. Mai exact, jucătorul care urma să intre pe teren mai este ținut un minut la marginea terenului.

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Baiaram nu a avut habar sau nu a băgat în seama acest aspect. Cert este că, odată ajuns pe banca echipei sale, Ștefan Baiaram a avut o ieșire nervoasă. Acesta a început să lovească cu pumnii și picioarele în bancă și în alte obiecte de la marginea terenului. La un moment dat, iar acest lucru se vede pe imaginile video surprinse de televiziunile care au transmis meciul, o sticlă lovită de Baiaram ajunge în capul lui Ion Dinu.