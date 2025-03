Cine este, de fapt, soția lui Dragoș Pavăl, șeful imperiului Dedeman. Un avion privat i-a adus de la Bacău la Bucureşti în doar 26 de minute

Toată lumea îi cunoaşte pe , cei mai bogaţi români, patronii Dedeman. Au 58 şi, respectiv, 56 de ani, o avere estimată la aproximativ 3 miliarde de euro şi se vorbeşte mult despre investiţiile lor, însă pe cât de expuşi sunt în spaţiul public graţie afacerilor lor, pe atât sunt de discreţi când vine vorba de viaţa personală.

Dragoş şi Denise Pavăl, de la Bacău la Bucureşti în 26 de minute

Puţini ştiu, spre exemplu, cum arată soţiile fraţilor Pavăl. Recent au apărut primele imagini cu Denise, soția lui Dragoș Pavăl. Cei doi fost surprinși de paparazzii de la pe aeroportul Băneasa, după ce au coborât dintr-un avion privat care i-a adus de la Bacău în doar 26 de minute.

ADVERTISEMENT

Aeronava, un Embraer EMB-505 Phenom 300E – super light jet, are opt locuri şi a fost cumpărat recent de fraţii Pavăl, pentru o sumă care s-ar ridica la aproximativ 10 milioane de euro.

Dragoş Pavăl are şi o fiică, Karina, care se ocupă de o parte a afacerilor familiei, ea fiind şi membru în Consiliul de Administraţie al Dedeman. Karina Pavăl are 41 de ani şi şi-a făcut studiile la Londra, la Queen Mary University of London, iar apoi la University of Cambridge, unde a absolvit un master în finanţe şi real estate.

ADVERTISEMENT

Karina, fiica lui Dragoş Pavăl, este membru în Consiliul de Administraţie al Dedeman

Presa financiară a remarcat că a avut loc în primăvara anului 2022, când a avut un rol în preluarea a 30% din Farmacia Tei şi Bebe Tei.

În urmă cu şapte luni, Karina Pavăl a confirmat achiziţia complexului hotelier de cinci stele Waldhaus Flims Wellness Resort din Elveţia, în parteneriat cu grupul lituanian Apex Alliance. Este a doua investiţie majoră pe piaţa externă, după achiziţia Grand Hotel Gardone din Italia, în 2023.

ADVERTISEMENT

În ceea ce priveşte hotelul cumpărat în Elveţia, fraţii Dedeman intenţionează să îl redeschidă anul acesta, după renovare, ca hotel de lux, de cinci stele. Hotelul va avea 143 de camere, iar complexul va oferi facilităţi multiple, precum terenuri de tenis sau spaţii pentru diverse evenimente.