Cine este, de fapt, soția lui Răzvan Burleanu. Ea e femeia din spatele omului numărul 1 din fotbalul românesc

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, este unul dintre cei mai cunoscuți manageri din sport. Iată cine este, de fapt, femeia din spatele omului numărului 1 din fotbalul românesc. Cei doi au o relație foarte lungă.

Cine e partenera lui Răzvan Burleanu

La doar 41 de ani, Răzvan Burleanu tocmai a candidat cu succes pentru al patrulea mandat la conducerea federației. Nu puțini au fost cei care l-au contestat pe el sau pe cei din echipa lui. .

Răzvan Burleanu are o soție pe care o cunoaște încă din perioada liceului. Puțini oameni știu că se mândrește cu o femeie superbă care deține în palmaresul său un titlu notabil. Mai exact, Anamaria Tulumb a câștigat Miss Boboc.

Mai mult, partenera lui Răzvan Burleanu a cochetat cu modellingul. a notat că aceasta a defilat perioade îndelungate alături de Monica Columbeanu și alte modele din țara noastră. În plus, frumoasa șatenă nu este deloc străină de lumea fotbalului.

De-a lungul anilor, Anamaria Tulumb a fost văzută asistând la numeroase meciuri de fotbal, inclusiv ale Naționalei. Mai mult decât atât, soția lui Răzvan Burleanu a luat parte la diverse petreceri organizate de FRF.

Câți copii are Răzvan Burleanu

Răzvan Burleanu și soția sa, Anamaria Tulumb, sunt împreună de peste 20 de ani. Formează o familie unită și solidă și au împreună o fiică, Maria. Fata a venit pe lume în anul 2020, pandemia de coronavirus dându-le părinților planurile peste cap.

„Am o nepoată, o fetiță născută chiar de Florii. E o bijuterie. Nu am văzut-o în realitate, nu am avut cum, cu coronavirusul ăsta. Dar am văzut-o pe telefon. Dacă nu era pandemia asta, la București mă găseai acum. A

bia aștept să ieșim din criza asta, să merg să o văd. După atâtea rele, mai vine și ceva bun! Le doresc să aibă cât mai mulți”, declara în urmă cu aproape 6 ani, tatăl lui Răzvan Burleanu, relatează .

Din păcate, cei doi parteneri de viață au fost nevoiți să amâne și nunta. Se cunosc de pe băncile liceului terminat la Foșcani, însă nu au ajuns să facă pasul cel mare până acum. Ceremonia este o simplă formalitate având în vedere cât de consolidată este relația dintre cei doi.

În altă ordine de idei, Burleanu a avut mai multe mandate consecutive la șefia FRF. . Un singur contracandidat i s-a opus, dar acesta a fost spulberat de actualul lider al fotbalului românesc.