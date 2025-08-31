Cine este, de fapt, soțul Elisabetei Lipă. Povestea de dragoste care durează de 40 de ani și cum arată partenerul campioanei olimpice

Viața Elisabetei Lipă pare un scenariu de film. Campioana nu avut noroc doar pe plan profesional, acolo unde a scris istorie, ci și pe plan personal. De patru decenii, Elisabeta Lipă îl are alături pe soțul ei. Povestea lor de dragoste a început când niciunul dintre ei nu se aștepta.

Elisabeta Lipă și soțul ei, 40 de ani de căsnicie

Elisabeta Lipă, cea mai medaliată canotoare din istoria României, trăiește de patru decenii alături de omul care i-a fost un sprijin necondiționat. Dacă pe campioană o știe o țară întreagă, soțul ei, Cornel, este o prezență discretă în lumina reflectoarelor, dar una constantă în viața Elisabetei Lipă.

formează unul dintre cele mai solide cupluri din România. Chiar dacă se afișează destul de rar împreună, cei doi au o relație puternică, iar conexiunea dintre ei i-au ajutat să treacă prin toate etapele vieții. Elisabeta Lipă s-a căsătorit la 21 de ani cu alesul inimii ei, Cornel, iar de-a lungul timpului, mariajul celor doi a devenit din ce în ce mai puternic.

Cine este Cornel Lipă și cu ce se ocupă

Cornel Lipă este soțul Elisabetei Lipă, însă pentru campioană, este mai mult decât atât. Cornel este bărbatul care a sprijinit-o necondiționat și care i-a fost alături în cele mai importante momente. Deși nu este o figură publică și preferă discreția, Cornel a fost omul pe care campioana s-a putut baza mereu.

Cornel Lipă stă departe de lumina reflectoarelor, iar despre viața sa nu se cunosc prea multe detalii. Spre deosebire de Elisabeta Lipă, care nu mai are nevoie de nicio prezentare, Cornel Lipă continuă să fie un om discret, care preferă să își lase soția să strălucească și să fie în centrul atenției.

Cornel Lipă este activ în lumea afacerilor, iar potrivit , soțul Elisabetei Lipă este acționar la cinci firme și administrator la una dintre ele. Acesta deține 42% din acțiunile firmei Olimpic Expert SRL București. De asemenea, aceeași sursă arată că soțul Elisabetei Lipă mai este acționar unic și la firma Pro Olimpic Expert Avantaj SRL București, care se ocupă de „școli de conducere (pilotaj)”.

Despre Cornel Lipă nu se cunosc prea multe detalii. Soțul Elisabetei Lipă este pasionat de drumeții, iar iubirea sa față de munte a început încă din tinerețe. Atunci, acesta obișnuita să străbată trasee montane alături de prietenii săi. Faptul că nu există prea multe informații despre Cornel Lipă arată faptul că acesta este concentrat mai mult pe susținerea soției sale.

Cum s-au cunoscut cei doi

Povestea de dragoste dintre Elisabeta Lipă și Cornel pare scenariu de film. Cea mai bună canotoare a secolului XX și-a cunoscut soțul într-un mod inedit. Cei doi se aflau la munte și, surprinzător sau nu, totul a pornit de la o… pătură.

Elisabeta Lipă și bărbatul care avea să-i devină soț s-au cunoscut la munte. Pentru Cornel, muntele era o a doua casă, acesta fiind pasionat de drumeții. La un moment dat, din cauza vremii nefavorabile, Cornel și prietenii lui au fost cazați în sala de sport pe care Elisabeta Lipă și colegele ei o foloseau. Întâlnirea de atunci a fost începutul unei relații care durează de 40 de ani.

„A plecat de la o pătură. În acele vremuri, soțului meu îi plăcea foarte mult muntele, călătoria pe munte. Și împreună cu prietenii lui, în weekend-uri, urcau pe munte. Și dacă vremea se înrăutățea, cabanierii cu siguranță că nu le dădeau drumul turiștilor să coboare. Nici nu aveau cum, pentru că telecabina nu funcționa și pe unde să mergi? Pe jos, n-aveai cum!

Și îi cazau în sala de forță, sala de sport pe care o aveam noi, pe holuri, ca să treacă furtuna. A doua zi pe lumină vedeai dacă pleci sau nu. Și normal că cereau ‘N-aveți să ne dați și nouă o pătură, o pernă, o ceva, ca să punem, că nu plecăm acasă?!’. Și așa a plecat prietenia noastră, ulterior s-a concretizat în căsătorie!”, a spus Elisabeta Lipă, în cadrul podcastului

De ce povestea lor a rezistat în timp

Mariajul Elisabetei Lipă durează de patru decenii. Cornel i-a fost mereu alături, însă chiar dacă relația lor este una longevivă, asta nu înseamnă că nu a fost presărată și cu momente tensionate. Campioana a recunoscut că au existat certuri, dar și mici obstacole în căsnicia ei.

Canotoarea este de părere că mariajul ei nu ar fi funcționat fără respectul pe care ea și soțul ei și-l poartă reciproc. Iubirea este importantă, însă fără respect, susține Elisabeta Lipă, un mariaj este predestinat eșecului.

„Nu are cum să e totul roz, așa este. Eu cred că nici nu e bine să e totul roz, pentru că te-ai plictisi. Așa trebuie – să mai e și un pic de sare și piper, un pic de ceartă, dar ce este important este să nu dispară respectul. În momentul în care respectul dintre parteneri nu mai există, cu siguranță că nici acea căsnicie nu poate funcționa.”, a spus Elisabeta Lipă, potrivit .

Cum arată soțul Elisabetei Lipă și care este secretul relației lor

au găsit rețeta unei căsnicii fericite. Cei doi au trecut împreună prin diverse etape ale vieții și au reușit să se înțeleagă reciproc. Campioana nu s-a ascuns niciodată și a recunoscut că nu totul a fost roz în mariajul său, însă atât ea, cât și soțul ei au ajuns de fiecare dată la un numitor comun.

Elisabeta Lipă consideră că unul dintre secretele mariajului său este echilibrul. În orice cuplu, în momentul în care partenerii își găsesc echilibrul, restul lucrurilor vin de la sine.

„Într-o căsnicie nu poate să fie totul roz, pentru că ar interveni rutina. Trebuie să mai ai și stări din astea care să te trezească la realitate, să vezi ce faci bine, ce nu faci bine. Important este să găsești un echilibru în căsnicie, care să te ajute să fii împlinit din toate punctele de vedere, să-ți dea o stare de bine, pentru că asta contează până la urmă.”, a spus Elisabeta Lipă, pentru Antena Stars, potrivit

Detalii rare despre viața de familie

Viața de familie a Elisabetei Lipă a fost un adevărat carusel de emoții și trăiri. Dincolo de performanțele din lumea sportului, cea mai bună canotoare a secolului XX se poate lăuda și cu o familie frumoasă și fericită. Împreună cu soțul ei, campioana a reușit să creeze un mediul ideal pentru fiul lor, pentru ca acesta să se dezvolte cum nu se poate mai bine.

În lumea sportului, inițial, Elisabeta Lipă a avut parte de toată susținerea părinților. Tatăl ei a fost cel care a adus-o la București, dar și cel care o vizita lunar. Tot el a fost și cel care a sfătuit-o să dea BAC-ul la timp, făcând-o să renunțe la un concurs de canotaj la acea vreme.

Acum, că ea însăși este mamă, Elisabeta Lipă l-a susținut pe fiul ei și s-a asigurat că acesta are parte de cea mai bună educație. Dragoș, fiul campioanei, a urmat cursurile Geneva Business School, iar acum lucrează în domeniul IT. Spre deosebire de mama sa, Dragoș nu a vrut să intre în lumea sportului.

Elisabeta Lipă a recunoscut că fiul ei are talent și în acest domeniul. Însă, dacă ar fi făcut pași spre această lume, nu i-ar fi fost deloc ușor. Presiunea performanțelor mamei sale l-ar fi blocat. În copilărie, Dragoș a făcut karate, fotbal, înot, baschet și tenis, însă nu de performanță.

Acum, Dragoș își urmează pasiunea și are parte de toată susținerea părinților. Întrebată dacă este pregătită să devină bunică, Elisabeta Lipă a declarat că abia așteaptă să aibă acest rol. Totuși, mult mai important este ca fiul ei să fie pregătit să devină părinte.

Cum au trecut împreună prin provocările carierei sportive

Elisabeta Lipă a sacrificat totul de dragul carierei. Unele decizii nu au fost deloc ușor de luat, însă campioana a știut că doar așa poate face performanță. O bună perioadă de timp, Elisabeta Lipă s-a împărțit între rolul de sportivă, cel de soție și cel de mamă.

La 16 ani, Elisabeta Lipă era deja pe drumul spre performanță. Cinci ani mai târziu, aceasta s-a căsătorit cu Cornel Lipă, bărbatul care i-a devenit cel mai mare sprijin. Din acel moment, viața sa s-a schimbat, însă niciodată nu a pus sportul pe plan secund, iar o parte din merit o are și soțul ei.

„Am luat drumul înaltei performanțe la 16 ani. Apoi m-am căsătorit foarte devreme, la 21 de ani, și am lăsat casa și soțul ca să merg în cantonament. Acesta e un sacrificiu. Veneam acasă sâmbătă la prânz și stăteam cu familia până duminică seară, eram soție de weekend. După care, între două ediții ale Jocurilor Olimpice, a apărut Dragoș. Și pe el l-am sacrificat.”, a mai spus campioana pentru OK!Magazine.

Mesajul emoționant al campioanei după 40 de ani de căsătorie

Pentru Elisabeta Lipă, mariajul a fost o provocare, având în vedere că a fost mereu nevoită să se împartă între diverse competiții, olimpiade și viața de familiei. Au existat sacrificii de ambele părți, iar soțul ei, Cornel, i-a fost mereu alături. De astfel, faptul că acesta a susținut-o a contribuit enorm la succesul campioanei în plan profesional.

Când s-au împlinit 40 de ani de mariaj, Elisabeta Lipă a vrut să îi mulțumească soțului său pentru tot. Campioana i-a reamintit cât de important este pentru ea și cât de mult a contat ca amândoi să aibă valori comune.

„40 de ani de iubire, răbdare, curaj și zâmbete împărțite în fiecare zi. O viață trăită împreună, cu bune și cu mai grele, dar mereu cu inima în același loc – unul lângă celălalt.”, a scris Elisabeta Lipă.

Viața personală a Elisabetei Lipă, dincolo de medalii

Dincolo de medalii și de lumea sportului în care a activat ani buni, Elisabeta Lipă susține că cea mai mare realizare a ei este Dragoș, fiul său și al lui Cornel. Campioana a recunoscut că și-a dorit să aibă mai mulți copii. Totuși, viața agitată și olimpiadele numeroase nu i-au permis să își îndeplinească acest vis.

Pentru Elisabeta Lipă, Dragoș este centrul universului ei. Aceasta a povestit că nu își poate imagina viața fără băiatul ei și că pentru o femeie cea mai mare împlinire este să devină mamă. Campioana și-a dorit mereu un urmaș și, chiar dacă nu i-a fost ușor să se împartă între viața profesională și cea personală, cu ajutorul soțului a reușit.

„L-am născut pe Dragoș la 33, între JO de la Atlanta 1996 și cele de la Sydney 2000. (…) Am stat cu el acasă până la un an și patru luni, după care a stat soțul meu cu el trei luni. Când avea Dragoș un an și șapte luni, l-am luat în cantonament, unde a fost mascota lotului. Apoi, mi s-a părut normal să aibă viața obișnuită a unui copil de grădiniță, să socializeze, să-și facă prieteni. Nu l-am mai luat cu mine în cantonament și a început să meargă și pe la bunici.”, a spus campioana, potrivit

Rolul familiei în succesul campioanei

Campioana s-a bucurat de succes pe plan profesional, fiind desemnată Cea mai bună canotoare a secolului XX. Totuși, recunoaște că nimic din toate acestea nu ar fi fost posibile fără sprijinul familiei.

Din fericire, pe parcursul carierei sale, Elisabeta Lipă a avut parte de susținerea părinților săi, dar și a soțului. Cornel Lipă a fost umbra succesului său, dar și omul pe care s-a putut și poate în continuare să se bazeze oricând.

Sportul m-a învățat că, oricât de bun ai fi, dacă nu ai o echipă care să te susțină, să-ți arate drumul, n-ai cum să reușești. Eu am schimbat echipe de profesioniști care au știut să-mi șlefuiască talentul. (…) Pe 1 ianuarie 2000, eu am primit vestea că Federația Internațională m-a desemnat Cea mai bună canotoare de la război încoace. N-aș fi putut face așa ceva fără părinții care m-au susținut, fără soțul meu.”., a spus campioana, tot pentru OK!Magazine.

Cum își descrie Elisabeta Lipă partenerul de viață

Pentru Elisabeta Lipă, Cornel este bărbatul pe care se poate baza oricând. Față de soțul ei, campioana simte recunoștință, respect și iubire. Aceste sentimente i-au ajutat să reziste atâția ani împreună și să depășească toate obstacolele.

De fiecare dată când a avut ocazia, Elisabeta Lipă a folosit numai cuvinte frumoase la adresa soțului ei. Campioana îl descrie pe Cornel ca fiind un partener loial și dedicat, care a fost mereu acolo pentru ea când a avut nevoie