Cine este, de fapt, tânărul care a supraviețuit după ce a rămas blocat noaptea în vârful muntelui

Tânărul care a supraviețuit după ce a rămas blocat noaptea în vârful muntelui este un elev de 18 ani. Povestea lui este una extraordinară despre supraviețuire, determinare și noroc.

Rămas fără baterie la telefon, băiatul şi-a săpat singur o ascunzătoare în zăpadă. Ca să nu îngheţe, a rămas treaz toată noaptea.

”Sunt într-o anumită masură și norocos, dar mulți oameni în locul meu ar fi sfârșit-o mult mai rău probabil. În situațiile limită îți intră sufletul înapoi în tine și îți dai seama că vrei să trăiești și că ai pentru ce trai”, a precizat tânărul, conform Observatornews.

Ce spune tânărul care a supraviețuit după ce a rămas blocat noaptea în vârful muntelui. ”7-8 ore de întuneric m-am gandit la cei dragi, la mine”

”Se făcuse 9 seara, eram hăituit de foame, bătea un vânt îngrozitor și mi-am dat seama că Salvamontul fiind pe valea de după mine, în mai puțin de o oră, două sigur nu ajunge și într-o oră 2 se făcea întuneric”, a relatat tânărul.

Temperatura resimțită în timpul nopții a fost de minus 10 grade. Pentru a supraviețui, tânărul a pus în practică tot ce a învăţat la curusurile de cercetaş şi de supravieţuire pe care le-a urmat. Şi-a săpat un adăpost în zăpadă și s-a învelit cu folia termoizolantă.

”Am aprins frontala, am rupt cateva crengi de snepenis și m-am pus pe treabă. Mi-am scos lopata de avalanșă, am sapat, am sapat, gîsisem un fel de grotă, căreia i-am facut pereți de zăpadă. Înauntru mi-am așezat rucsacul cu folia de supraviețuire și mi-am facut un culcuș”, a povestit pentru Observator, tânărul.

A stat treaz toată noaptea ca să nu înghețe

”7-8 ore de întuneric m-am gandit la cei dragi, la mine. Motivatia mea era sa ajung la ai mei, să îi spun mamei că sunt bine”, a povestit elevul.

Dimineaţa a observat cât de aproape fuseseră de el salvamontiştii. Urmele acestora erau la circa 100 de metri de el. A coborât de unul singur de pe munte până a găsit primii turişti. De pe telefonul acestora a sunat la 112.