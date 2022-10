Cine este, de fapt, Tanti Lenuța din Chinteni. “Bunica” lui Mircea Bravo a apărut într-un film

Tanti Lenuța din Chinteni a devenit cunoscută datorită videoclipurilor lui Mircea Bravo, iar recent a apărut într-un film al îndrăgitului creator de conținut.

Cine este Tanti Lenuța din Chinteni, “bunica” lui Mircea Bravo

În vârstă de 74 de ani, Lenuța Moldovan, pe numele său real, este originară din comuna Chinteni din județul Cluj și apare adesea în clipurile video ale lui Mircea Bravo.

Deși nu este bunica reală a vloggerului, cei doi se înțeleg foarte bine în realitate. Tanti Lenuța a apărut recent în , lansat recent pe marile ecrane.

În afară de pelicula în care are unul dintre rolurile principale, Tanti Lenuța mai apare și în reclame, alături de Mircea Bravo.

Femeia s-a distrat foarte mult pe platourile de filmare, acolo unde a făcut cozonaci. În plus, și colegii de platou i-au oferit bunătăți, la rândul lor.

Lenuței Moldovan i-a plăcut la București, dar numai în vizită, deoarece este un oraș aglomerat, după cum a explicat în cadrul unui interviu.

“La filmări am făcut cozonaci, le-am adus, dar și ei m-au servit. Am făcut reciproc. (…) Îmi place la București, dar să nu stau aici. Doar în vizită. E tare aglomerat.

Cred că m-aș descurca până la urmă, dar acolo e mai bine, unde te-ai învățat.”, a declarat aceasta pentru .

Tanti Lenuța a mai spus că s-a simțit ca o actriță de la Hollywood pe platourile de filmare. Bunicuța și-a adus mereu propriile haine atât în videoclipurile lui Mircea Bravo, cât și la filmările pentru “Mirciulică”.

Aceasta poartă costumul popular românesc și are numeroase astfel de ținute acasă, multe dintre ele făcute chiar de ea.

“Am venit cu garderoba mea. Am venit cu ce am. Am mai multe straie ca la alea de la Hollywood. Foarte multe sunt făcute de mine.

Nu pot să le aduc cu mine, să mă gătesc cu ele. Le las la nepoată că și ei îi plac mult.”, a mai dezvăluit Tanti Lenuța pentru sursa citată, adăugând că nu are de gând să-și vândă straiele populare.

Tanti Lenuța a vorbit despre relația cu Mircea Bravo

Tanti Lenuța și , sunt văzuți adesea împreună în mediul online. Chiar dacă nu sunt rude, femeia ține foarte mult la creatorul de conținut și ar face orice pentru el.

“Nu e nicio problemă că mă pune la muncă. Pentru el, cum e vorba aia, ‘sar și în foc’.”, a adăugat femeia.

La 74 de ani, Tanti Lenuța este foarte activă și nu o obosesc deloc filmările, ba chiar îi dau foarte multă energie. Pentru “bunica” lui Mircea Bravo, filmările reprezintă o pasiune și nu o muncă.

“Joc și în ‘Nuntă pe bani’. Păi nu mă las. Gata. Cât mă ține Dumnezeu mă duc înainte. În concediu am fost când am fost în serviciu.

Ce fac acum este un hobby, este de plăcere și mă duc înainte. Dacă stau două zile acasă îmi încarc bateriile și apoi începem iar.”, a mai declarat Tanti Lenuța.