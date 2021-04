Urania Cremene este unul dintre cei mai apreciați experți în pareting din România și îi sprijină pe toți cei care au nevoie de ajutor în cadrul reality show-ului Supernanny de la Prima TV.

Experta a fost invitată și în cadrul podcastului Fain & Simplu găzduit de Mihai Morar, unde a vorbit despre subiecte de interes despre copii și parenting.

Totodată, Urania Cremene este și mamă, iar experiența ei în pareting a ajutat-o să lanseze un program bazat pe acest domeniu, care poartă numele de „All About Parenting”. Este primul program de pareting din țară și primul din lume dezvoltat după Teoria Autodeterminării, potrivit adevărul.ro.

Cine este, de fapt, Urania Cremene. De la Supernanny, la podcastul lui Mihai Morar

Noua Supernanny de la Prima TV consideră că este nevoie de mai mult decât instinct și educație pentru a-ți crește copilul, acestea nefiind suficiente pentru ca acesta să devină cea mai bună versiune a sa.

„E adevărat că oamenii au făcut oameni dintotdeauna, că instinctul există dintotdeauna, dar nu e suficient. Cu acești instinct reușești să duci un copil la vârsta adultă și să fie funcțional, cred asta. Dar pentru a-l duce la cea mai bună variantă a lui, instinctul nu are cum să te ajute.

Am crezut multă vreme că doar educația este răspunsul la asta, și cred în continuare că educația este răspunsul la tot ce înseamnă transcendență, depășirea acelui nivel și urcarea la nivelul următor. Nu mai cred asta. Am avut șansa să mă nasc într-o familie educată și am crezut mereu că noi suntem mai șmecheri, ăștia educați.

Am întâlnit oameni foarte puțini educați, care abia puteau să scrie, nu doar în România, vorbim de India, Africa, Filipine, unde nu există carte. În schimb, ceea ce există acolo este conectarea cu natura, cu ciclurile naturii, cu ce este firesc și natural să se întâmple. Atunci când se întâmplă conexiunea cu natura, se întâmplă și iubirea”, a declarat Urania Cremene în cadrul podcastului găzduit de Mihai Morar.

Urania Cremene, cel mai apreciat expert în parenting

Urania Cremene le oferă îndrumări părinților în reality show-ului de la Prima TV, Supenanny, care a reînceput în România cu cel de-al patrulea sezon. Întrebată cum a decis să-i ajute pe părinți în relația cu copiii lor, Urania a vorbit despre începuturile ei în acest domeniu atât de apreciat.

„Au fost niște factori care au dus aici și vorbim despre un construct realizat piesă cu piesă. Se întâmplă că sunt trainer din 1998 și, după câțiva ani de training în domeniul ospitalier, am migrat în 2003 spre trainingul corporate, unde am rămas până spre 2010, chiar și după ce am început și workshop-urile de parenting.

Iar în toți acești ani am învățat leadership, negocieri, customer service, în general curicul destinate marilor corporații, din zona de middle și top management. Am devenit master trainer, am lucrat pentru o mare companie americană de training și consultanță, apoi am dat mai departe ce am învățat.

Iar la un moment dat am început să mă întreb cum putem forma de la vârste mici acești antreprenori și manageri de succes și cum să le încurajăm și să le hrănim abilitățile, atunci când le descoperim în ei. Apoi, de ce unii le au și alții nu, de ce unii comunică mai eficient decât alții, de ce unii pot să ia decizii mai ușor, iar alții nu.

Așa că m-am apucat să citesc mult pe subiect. De la o lucrare la alta am ajuns mai aproape de parenting, domeniu de care m-am îndrăgostit. Iar asta se întâmpla chiar înainte de a deveni mamă.

Mi s-a părut foarte faină legătura între cum comunicăm cu copiii noștri, cum îi încurajăm, ce creștem în ei, ce fel de modele le suntem, ce fel de adulți vrem să educăm pe termen lung”, a declarat Urania Cremene, potrivit life.ro.