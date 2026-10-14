Cine este Dennis Seimen, portarul de Champions League care nu exclude naționala României: „Ar fi ceva fain”

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Dennis Seimen (20 de ani) este un portar cu cetățenie germană, dar cu ambii părinți români, crescut la juniorii celor de la Heilbronn, Karlsruhe și VfB Stuttgart. După ce a făcut pasul la prima echipă a celor de la Stuttgart, a fost împrumutat ulterior la Paderborn, iar acum a ajuns să facă parte din lotul șvabilor pentru Bundesliga, fiind inclus de asemenea și pe lista pentru meciurile din UEFA Champions League.

Cine este Dennis Seimen, portarul cetățean german cu părinți români de la VfB Stuttgart, echipă de Champions League

Miercuri seară, în etapa a doua a fazei principale, iar Seiman s-a regăsit pe foaia de joc, fiind rezerva lui Fabian Bredlow. Asta după ce în cea mai recentă etapă de Bundesliga a jucat, și a făcut-o foarte bine, în victoria obținută de echipa sa chiar pe terenul lui Paderborn, scor 2-0.

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Tânărul goalkeeper abia ce se recuperase la acel moment după o accidentare la coapsă. Acela a fost primul meci oficial jucat de Dennis Seiman pentru prima echipă a celor de la VfB Stuttgart. Anterior, în sezonul trecut, mai bifase două apariții în în tricoul celor de la Paderborn. În plus, tot pentru această formație, el a apucat să strângă 34 de partide în 2. Bundesliga. Iar pentru echipa secundă a celor de la Stuttgart a jucat tot 34 de meciuri în liga a treia germană.

Așadar, este vorba despre un tânăr portar aflat în plină ascensiune în fotbalul european de cel mai înalt nivel, cu șanse reale să ajungă titular în viitorul apropiat la o echipă importantă din Germania, așa cum este VfB Stuttgart. Dennis Seimen are o înălțime excelentă pentru un goalkeeper, respectiv 1.92 m. De asemenea, posedă și o calitate destul de rară la un portar. Este vorba despre faptul că este stângaci.

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Dennis Seimen nu exclude să joace pentru naționala României la nivel de seniori

Dennis Seimen este deci născut în Germania, la Heilbronn, din părinți români. Este cetățean german și a reprezentat această țară la nivel de juniori și tineret. Are însă în continuare opțiunea de a opta pentru România la nivel seniori, întrucât nu a făcut încă pasul spre „Die Mannschaft”. În iunie 2024, întrebat de ce alegere ar tinde să facă din acest punct de vedere, Seiman a recunoscut că ținta sa este în principiu reprezentată de naționala mare a Germaniei.

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Totuși, chestionat dacă ar lua în calcul să joace pentru România în cazul în care ar fi contactat în acest sens de către FRF, tânărul portar a răspuns: „Cred că da. Ar fi ceva fain”. Tatăl lui Dennis Seimen, Reinhold, este originar din Senereuș, județul Mureș, iar mama, Ana, este din Bratovești, Vâlcea. Cei doi au emigrat la un moment dat în Germania, iar portarul s-a născut acolo.

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