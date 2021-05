Cine este deputatul AUR care şi-a depus declaraţia de avere goală. Călin Balabasciuc abia şi-a silabisit jurământul în Parlament

Declarație de avere goală, jurământ silabisit și selfie de la tribuna Parlamentului! Aceasta este povestea lui Călin Balabasciuc, deputat AUR, aflat la primul mandat. Are numai 24 de ani, face 25 de ziua copilului, 1 iunie, dar a bifat deja câteva experiențe hilare alături de politicieni.

De altfel, cel mai tânăr parlamentar a avut parte de o experiență nu tocmai plăcută atunci când a bifat cel mai mare timp pentru a depune jurământul.

Călin Balabasciuc, președintele Organizației de Tineret din partea formațiunii AUR s-a bâlbâit serios, s-a încurcat, a silabisit și s-a poticnit la aproape fiecare cuvânt pe care trebuia să-l rostească.

Călin Balabasciuc abia şi-a silabisit jurământul în Parlament

A terminat Facultatea de Istorie și și-a descoperit dragostea pentru politică destul de repede. A intrat în rândurile AUR, partid care a luat prin surprindere pe toată lumea la ultimele alegeri parlamentare atunci când a făcut pragul.

A urmat momentul jurământului, unul prin care trebuie să treacă toți aleșii neamului. Pentru Călin Balabasciuc nu a ieșit deloc bine.

Pus la zid de întreaga lume și acuzat că are serioase probleme de vorbire, deputatul a susținut că a avut doar emotii imense de aceea și-a citit jurământul cu dificultate.

„Presa a preluat un material cu mine si toti isi doresc o reactie cu privire la videoclipul cu depunerea juramantului. Recunosc, da, am avut emotii imense, ca niciodata in alta parte. A fost prima mea iesire publica, fiind in fata unui public numeros, si nu in fata oricarui public.

Recunosc, da, nu am putut citi juramantul corect din cauza emotiilor ce au efecte diferite de la om la om, iar in cazul meu asa se manifesta. Toti ma stiu o persoana emotiva.

Emotiile nu sunt un criteriu pentru a nu putea fi ales in Parlament cum nici tupeul unora nu reprezinta dreptul pentru defaimare. Am primit sute de mesaje jignitoare, dar nu ma pot darama!

Voi intoarce si celalalt obraz, doar pentru demnitatea de crestin autentic pe care o am. Voi lupta cu o indarjire si mai mare pentru ca de abia acum mi-am dat seama ce malefic este sistemul”, a scris Balabasciuc pe Facebook.

Atacat frontal pe rețelele de socializare

Călin Balabasciuc a fost pus la zid de mai toată lumea, mai ales că acesta a avut probleme chiar și atunci când și-a citit numele. Culmea, foști colegi de-ai săi au susținut pe Facebook că acesta ar fi rămas repetent și a renunțat la facultate.

„N-are niciun defect de vorbire. Am fost coleg de facultate cu el pana cand s-a lasat”, se afirmă pe forumul Reddit Romania.

Între timp, deputatul AUR a avut și o intervenție în fața colegilor. Pe 17 februarie, în ședința Camerei Deputatilor, acesta a transmis, atenție, în scris, că „prin măsura eliminării gratuităţii călătoriilor feroviare pentru studenţi, Guvernul României dă dovadă de lipsă de responsabilitate”.

Nu a stat degeaba în Parlament și are până în acest moment nouă propuneri legislative iniţiate. Șase dintre ele se află la Senat, una a fost înregistrată și una e la comisii. Ultima își așteaptă rândul

Călin Balabasciuc, ironii la adresa protestatarilor din Piața Victoriei

Deputatul AUR a ieșit în evidență și în timpul marilor proteste din Piața Victoriei, proteste susținute împotriva regimului impus de Liviu Dragnea și PSD.

Balabasciuc nu a ezitat și a transmis că cei adunați în fața Guvernului sunt „papagali” mobilizati de cei plătiți de Soros.

Tânărul deputat a mai zis că oamenii au ieșit în stradă chemați de cei de la USR și că altele sunt cu adevărat problemele. A dat ca exemplu tăierile abuzile de pădure din Bucovina.

„În 10 ani, Bucovina va rămâne fără pădure”, a notat Călin Balabasciuc pe Facebook în 2017, când țara se afla pe un butoi cu pulbere în privința legilor Justiției.

Cel mai sărac deputat din Parlamentul României

Digi 24 a scris că deputatul Călin Balabașciuc ar putea candida la titlul de cel mai sărac parlamentar din întreaga istorie a României. De altfel, declarația acestuia de avere, depusă chiar pe site-ul Camerei deputaților, este pur și simplu goală.

Concret, acesta nu a trecut nimic la capitolul venituri, adică bani câștigați. Balabașciuc a ținut să transmită că a primit bani de la părinți, dar nu a spus și suma.

Mai mult de atât, acesta a refuzat să explice din ce bani și-a făcut campanie electorală, una, culmea, încheiată cu succes și prezență în Parlament.