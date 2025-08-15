Cine este Desire Inglander, femeia din spatele fenomenului Armand Duplantis. Fotomodel, creatoare de conținut și viitoare soție de recordman mondial. Foto

În urmă cu două luni, Armand Duplantis la săritura în înălțime, dar nu s-a oprit acolo. De curând , iar apoi a mers glonț la Desire Inglander, femeia care îi va deveni în curând soție.

ADVERTISEMENT

Desire Inglander, femeia care l-a cucerit pe Armand Duplantis

Campion olimpic la Tokyo și Paris, „Suedezul zburător” face adevărate minuni pe pistă la 25 de ani. La reuniunea Gyulai Istvan Memorial din Budapesta, el a uimit din nou asistența și a sărit peste ștacheta ridicată la 6.29 metri.

A reușit performanța din a doua încercare și apoi a zbughit-o direct în tribune pentru a o săruta pe iubita sa. Este vorba de frumoasa blondă Desire Inglander (22 de ani), cea care îi este alături încă din 2020.

ADVERTISEMENT

Inglander, un model originar din Stockholm și influencer pe rețelele sociale, și-a construit și ea propria carieră de succes, echilibrând aspirațiile sale profesionale cu rolul de susținătoare în cariera lui Duplantis. Împreună, își împart timpul între Suedia și SUA.

Cum decurge relația

Cei doi s-au cunoscut la o petrecere în 2020 și de atunci, dar nu totul a fost lapte și mere de la început. Inițial, femeia a respins avansurile sportivului, dar după câteva luni de insistențe a acceptat să aibă o întâlnire. Și de atunci sunt nedespărțiți.

ADVERTISEMENT

Relația lor este marcată de experiențe comune și sprijin reciproc, ea fiind cât se poate de des prezentă la reuniunile atletice, în timp ce el o susține cu munca pe care o depune pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Cuplul își împarte timpul între Stockholm și SUA, petrecând aproximativ șase luni în fiecare locație. Ei dețin un apartament pe insula Kungsholmen din Stockholm, care se află la câțiva pași de familia lui Desire.

ADVERTISEMENT

Desire face furori pe rețelele de socializare

Duplantis și Inglander au apărut împreună în numărul din iunie 2024 al revistei Vogue Scandinavia, în care au pozat și au vorbit despre relația lor. Atletul a recunoscut că partenera sa este cea care îi dă echilibrul necesar pentru a realiza toate acele performanțe și a cerut-o de soție în toamna anului trecut.

Frrmoasa blondă a lucrat cu branduri precum Intimissimi, L’Oreal și marca de îmbrăcăminte sport Aim’n. În prezent are peste 600.000 de urmăritori pe Instagram și se apropie de un milion pe Tik Tok.

Pe conturile sale de socializare, ea distribuie fotografii din munca sa de model, călătorii, viața de zi cu zi și prezintă apariții regulate ale lui Armand Duplantis la diferite concursuri atletice.