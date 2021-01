FANATIK îți spune cine este directorul care voia să cumpere bănci de 5000 de lei bucata pentru parcurile bucureștene. Răzvan Ionuț Nițu a fost contrat serios de primarul general al Capitalei. Conform primelor informații, Nicușor Dan nu a ezitat o clipă și l-a dat afară pe acesta din ședință.

Nițu ar fi solicitat nu mai puțin de 15 milioane de lei din bugetul orașului pentru a cumpăra 3000 de bănci. Directorul economic al Administraţiei Lacuri Parcuri şi Agrement Bucureşti a afirmat că preţul unei bucăți este de 5.000 de lei.

Acela ar fi fost momentul în care Nicușor Dan l-a întrebat ”Vă bateţi joc de noi?” şi l-a invitat să părăsească şedinţa în care se discuta bugetul Primăriei Capitalei.

El este directorul care voia să cumpere bănci de 5000 de lei pentru parcurile bucureștene

În cele din urmă, Răzvan Nițu a confirmat incidentul şi a declarat că a plecat bulversat de la întâlnire. Mai mult de atât, acesta a transmis că nu a înțeles unde anume a greşit. Directorul susține că într-un parc monument nu poţi pune orice bancă şi că există şi bănci antivandalism, pentru care mentenanţa e mai uşoară.

Interesant este că cearta dintre Nicușor Dan și Răzvan Nițu pare să aibă rădăcini mult mai adânci. Actualul director al ALPAB ar fi un apropiat al fostului primar al Capitalei, Gabriela Firea.

Fost inspector ANAF, acesta a ocupat mai multe funcții de conducere prin companiile Primăriei Generale după ce fotoliul de primar i-a revenit în 2016 Gabrielei Firea.

În vârstă de 37 de ani, Răzvan Ionuț Nițu are, conform site-ului instituției, un salariu de bază lunar de de 16.411 lei. Funcția ocupată nu reprezintă o premieră în aparatul bugetar.

Directorul ALPAB, joburi numai la stat

Acesta s-a angajat în 2009 ca expert debutant direct în Ministerul de Finanțe. A devenit apoi, preț de trei ani de zile, inspector asistent în ANAF, unde avea atribuțiuni specifice activității de inspecție fiscală. A fost promovat până în 2016 ca inspector șef serviciu, inspector șef direcție și inspector principal.

În 2016, el a făcut parte din Corpul de control al Primarului General, fiind numit câteva luni mai târziu director general al Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti. Aici s-a ocupat de coordonarea activităților specifice administrării structurilor medicale cu paturi și a cabinetelor medicale școlare din subordinea Primăriei Generale a Municipiului Bucuresti.

Ulterior, în vara lui 2017, a fost ales administrator special al RADET. Au urmat și alte companii din subordinea Primăria Capitalei. Acesta s-a mai ocupat de Iluminatul Public, unde a fost director executiv, după care a trecut, în cele din urmă, la ALPAB, unde e director economic.

Ce studii are Răzvan Ionuț Nițu

Răzvan Ionuț Nițu a absolvit Colegiul Național de Informatica Spiru Haret, Ploiești în anul 2002. A urmat pentru patru ani de zile cursurile Universității Petrol si Gaze- Facultatea de Stiinte Economice unde și-a luat diploma de licență în Științe Economice-Finanțe și Banci.

În 2013 a încheiat studiile de master în dreptul Penal al Afacerilor-Masterat la Universitatea Hyperion, București

Băncile, motiv de ceartă între directorul ALPAB și primarul Capitalei

Răzvan Ionuț Niţu a precizat că, în prezent, în parcurile din Bucureşti sunt 5.000 de bănci. Acesta a atras atenția însă că ar fi necesare chiar mai multe.

„Dacă ai de gând să le schimbi, trebuie să vezi câte şi-au depăşit durata de viaţă, câte reprezintă un pericol, ce costuri de mentenanţă presupun şi dacă merită. Nu înseamnă că execuţia e la acelaşi cost cu bugetarea.

Am plecat bulversat de la şedinţă. Nu am înţeles unde am greşit. Conform documentelor, o bancă avea valoarea asta, de 5.000 de lei. Asta nu înseamnă că se cumpără la 5.000 de lei.

Poate fi la 2.800 de lei, în funcţie de caracteristicile tehnice. Într-un parc monument nu poţi pune orice bancă. Există şi bănci antivandalism, pentru care mentenanţa e mai uşoară”, a declarat pentru news.ro directorul ALPAB