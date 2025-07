Cine este Efraim Bodo, juniorul care i-a dat gol lui Dinamo în stilul lui Messi. Devansat doar de Alex Stoian de la FCSB

Încă un junior a ieșit la rampă în prima etapă din Superliga, ediția 2025-2026. După ce Alexandru Stoian (17 ani) a marcat pentru FCSB în remiza cu Hermannstadt (1–1), un alt tânăr talent s-a făcut remarcat: Zoltan-Efraim Bodo. Fotbalistul are dublă cetățenie, română și maghiară.

Mijlocașul ofensiv de 18 ani al celor de la FK Csikszereda a înscris un gol spectaculos la debutul în prima ligă în partida cu , duminică seară, 14 iulie, la Miercurea Ciuc.

Bodo, născut la 1 februarie 2007, a fost titularizat de antrenorul Robert Ilyés, iar încrederea i-a fost răsplătită rapid, fiind unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. În minutul 11, puștiul originar din Valea lui Mihai, județul Bihor, a marcat în stilul lui Messi.

După un aut din partea dreaptă, Bodo preluat o minge în preajma careului de 16 metri, s-a descotorosit de Kyriakou, și s-a lansat hotărât spre poartă.

Internaționalul de juniori i-a năucit din fente pe Boateng și pe Mărginean și a șutat puternic de la 11 metri, cu dreptul, la colțul scurt, fără șanse pentru portarul Roșca. Reușita sa a adus scorul la 2-0 pentru echipa ciucană, după ce în minutul 2 gazdele s-au bucurat de autogolul lui Sivis.

Golul lui Bodo a fost nu doar estetic, ci și istoric: este primul gol oficial marcat de mijlocașul de 18 ani pentru Csikszereda. Sezonul trecut, juniorul bifase 23 de apariții în Liga 2 și Cupa României, fără să marcheze.

Cu această reușită, Zoltan-Efraim Bodo devine al doilea cel mai tânăr marcator din noul campionat (18 ani, 5 luni și 12 zile), fiind devansat doar de , cel care a înscris în remiza cu Hermannstadt.

Mă bucur foarte mult, chiar am visat că voi da gol și mă bucur că am reușit acest gol și am ajutat echipa. Cu puțină șansă puteam să și câștigăm, dar asta este, ne bucurăm și pentru egal” – Efram Bodo, mijlocaș Csikszereda