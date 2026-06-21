Cine este Eloy Room, eroul din Curacao! A luat nota 10 cu Ecuador, e campion în Olanda şi SUA şi are iubită influencer

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în primul meci, . Sud-americanii porneau ca mari favoriţi şi înainte de meci se punea doar problema scorului. Dar Eloy Room, portarul naţionalei din Caraibe a făcut un meci uriaş şi a închis poarta, reuşind o performanţă istorică.

Cine e Eloy Room, eroul din Curacao! A luat nota 10 după meciul cu Ecuador

Recitalul a început încă din minutul 3, când Room a scos miraculos şutul lui Valencia, care a ratat din postură de singur cu portarul. Au urmat apoi, 14 intervenţii ale portarului în vârstă de 37 de ani, care a fost notat cu 10 de Sofascore: 15 intervenţii, 10 din interiorul careului.

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De când se măsoară aceste statistici, de la Campionatul Mondial din 1966, niciun portar nu a avut mai multe intervenţii în 90 de minute decât Eloy Room: „A fost meciul portarului. Room a luat un 10 perfect și e total meritat. A avut 15 parade în total, 10 din interiorul careului. A atins balonul de 51 de ori, calm de fiecare dată când a fost nevoit să rețină o centrare.

Calitatea intervențiilor sale a fost pe măsura cantității. Valencia, Plata și Hincapie au întâlnit un portar în mare formă. Reflexele lui Room la șuturile din apropiere ale ecuadorienilor au ieșit în evidență. Zecele perfect e rar, dar acesta a fost clar ca lumina zilei”, au scris cei de la Sofascore.

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Născut în Olanda, convins de Kluivert să joace pentru Curacao!

Portarul s-a născut în Olanda, la Nijmegen, iar o mare parte a carierei sale a jucat în Olanda, acolo unde a devenit campion, cu PSV Eindhoven, în sezonul 2017-2018. Room a câştigat titlul şi în Statele Unite, alături de Columbus Crew, club la care a evoluat între 2019 şi 2023, având în palmares şi o Cupă a Olandei, cu Vitesse Arnhen.

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La nivel internaţional, Room a jucat pentru naţionalele de tineret ale Olandei. În 2015, pe vremea când Patrick Kluivert era selecţionerul naţionalei Curacao, fostul mare atacant l-a convins să joace pentru „Valul albastru”, ţară în care s-a născut tatăl său. Iar această decizie a avut consecinţe pe termen lung, Room fiind şi unul dintre oamenii cheie în calificarea la turneul final.

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Joacă padel în timpul liber! Spune că îi îmbunătăţeşte reflexele

Eloy Room este un mare iubitor de padel şi crede că acest sport îl ajută să îşi îmbunătăţească reflexele. În acest sezon joacă pentru FC Miami, dar în niciunul dintre meciuri nu s-a apropiat de 15 intervenţii. De fapt, niciodată nu a avut mai mult de cinci:

„Încă trebuie să procesez ceea ce s-a întâmplat. Meciul este cu multe emoţii, ştiam că va fi foarte dificil. La prima paradă s-a dat tonul și pentru echipă. Mi-a dat încredere și am crescut, am crescut cu toții, acesta a fost un efort de echipă. Am luptat până în ultimul minut. Să câştigăm în acest fel un punct pentru Curacao a fost extraordinar”, a spus Room.

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Face cuplu cu o celebră vloggeriţă din Serbia!

Eloy Room este cuplat cu o vloggeriţă din Serbia, cu peste 780.000 de urmăritori. Zorana Jovanovic l-a felicitat imediat după meci pe portar şi a postat mesajul: ”Le-ai arătat tuturor cine ești”. Partenera lui Room este una dintre cele mai influente vloggărițe de modă și beauty din Serbia.

Curacao este cel mai mic stat care a participat vreodată la Cupa Mondială, având o populaţie de 156.000 de oameni. Este doar a treia oară în istoria Mondialelor când o naţională clasată sub locul 80 FIFA (Curacao era pe 82 înainte de startul Mondialului) obţine un punct la turneul final. Celelalte naţionale care au reuşit asta au fost Africa de Sud (83 în 2010) şi Noua Zeelandă (83 în 2026).

37 de ani are Eloy Room

15 parade a avut Room în Curacao – Ecuador