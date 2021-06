Cine este Emanuel, soțul Alexandrei Stan. Cum s-au cunoscut cei doi

Frumoasa blondină a mărturisit că nu este de foarte mult timp într-o relație cu Emanuel, bărbatul pe care l-a cunoscut după ce a avut nevoie de o consiliere pe partea de dezvoltare personală. Vedeta i-a fost clientă o perioadă, iar ulterior au legat o frumoasă prietenie.

Alexandra Stan și-a dat seama că are sentimente pentru bărbatul care a ajutat-o să facă unele îmbunătățire la persoanei ei, la fel și Emanuel despre care are numai cuvinte de laudă și căruia i-a spus ”Da” când nici nu se știa că are o relație.

Alexandra Stan, totul despre soțul ei, Emanuel. Cine este el

Cel care avea să facă primul pas către o poveste de dragoste a fost chiar partenerul de viață al blondinei, deși Alexandra Stan avea la rândul ei sentimente, dar nu știa cum să-i spună bărbatului pentru că la mijloc era o relație profesională.

Primul „Te iubesc!” a fost rostit tot de Emanuel, căruia i-a spus „Da” weekend-ul trecut. Ceremonia religioasă a fost una discretă, la o biserică din Constanța, orașul natal al frumoasei cântărețe.

„Noi ne-am plăcut amândoi, dar el s-a comportat ca un adevărat profesionist, timp de două-trei săptămâni m-a consiliat vizavi de dezvoltarea mea personală, de lucrurile pe care aș putea să le îmbunătățesc la mine și atât.

Ulterior, ne-am împrietenit, am început să ținem unul la celălalt, doar că niciunul dintre noi nu avea curajul să dezvăluie lucrul ăsta.

Emanuel a spus primul Te iubesc! și a fost un moment care m-a detensionat. Un moment pe care îl așteptam și în urma căruia am răsuflat ușurată, în sfârșit, pentru că și eu voiam să zic asta. A fost magic!”, a mărturisit Alexandra Stan pentru .

Alexandra Stan, nuntă secretă cu iubitul ei. Artista e fericită

Între frumoasa blondină și actualul partener de viață a fost dragoste la prima vedere, dovadă că cei doi nu au stat prea mult pe gânduri și s-au căsătorit în urmă cu numai câteva zile, într-o ceremonie foarte frumoasă.

Artista susține că relația este bazată pe respect, iubire, dar și înțelegere, Alexandra Stan fiind extrem de fericită de când a luat decizia de a păși în fața altarului alături de alesul inimii sale.

„N-am vrut să vă șochez, ci să vă surprind plăcut. Atunci când există iubire, respect, înțelegere, nu cred că ai de ce să aștepți. Unii oameni iau deciziile acestea mai greu, alții mai repede.

Nu consider că trebuie să existe un pattern. Hotărâtă și fericită(zâmbește)”, a mai spus Alexandra Stan pentru sursa menționată mai sus.