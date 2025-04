Cine este emisarul special ales de Marcel Ciolacu pentru SUA. A apărut des în emisiunea Ancăi Alexandrescu. Surpriza e uriașă

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, că a ales un emisar special pentru SUA, Cine este acesta și de ce a apărut în emisiunea Ancăi Alexandrescu?

Cine este Dragoș Sprînceană, ales emisar special pentru SUA

Șeful Guvernului a precizat că doi români se vor ocupa de relația cu Statele Unite ale Americii, aceștia urmând să discute cu oficialii americani despre programul Visa Waiver. Unul dintre ei este Dragoș Sprînceană, un milionar român stabilit de câțiva ani în SUA.

Într-un interviu la acesta a confirmat că el este unul dintre cei doi emisari. Dragoș Sprînceană a mărturisit că propunerea a venit chiar de la prim-ministrul Ciolacu, fiind contactat personal de liderul Executivului.

Sprînceană spune că va colabora cu Guvernul pentru a ajuta la îmbunătățirea relațiilor bilaterale, economice și strategice. „Suntem împreună, chiar dacă unii dintre noi suntem peste hotare, alții sunt în România. Cu toții suntem români. Suntem o echipă pentru România, ar trebui ca să ne unim forțele și să facem ce e mai bine”, a declarat Dragoș Sprînceană.

Emisarul special pentru SUA a vorbit și despre evenimentul din această seară, desfășurat la Mar-a-Lago, reședința lui Donald Trump din Florida, el fiind unul dintre organizatorii Galei American Patriots. Alături de președintele Donald Trump se vor afla circa 700 de invitați de rang înalt din politica SUA și internațională.

Fiind întrebat dacă va discuta la acest eveniment cu reprezentanți din cadrul administrației Trump despre relația dintre SUA și România, Dragoș Sprînceană a spus că subiectul va fi abordat. „100% este posibil, având în vedere că mulți dintre ei vor sta la masa mea.

Ce pot să vă spun este că se vor purta discuții. În legătură cu rezultatul discuțiilor, vă rog să luați legătura cu cabinetul domnului Marcel Ciolacu sau cu el personal”, a adăugat acesta.

Afaceristul a făcut parte din echipa Trump pentru campania electorală

Dragoș Sprînceană, în vârstă de 46 de ani, s-a născut la Constanța. La 22 de ani a ajuns în SUA, stabilindu-se aici. A lucrat ca barman, agent imobiliar, iar în 2010 a deschis o firmă de transport, devenind un afacerist de succes.

Emisarul special pentru SUA este Totodată, afaceristul a făcut parte din echipa care s-a ocupat cu organizarea campaniei electorale pentru Trump.

Dragoș Sprînceană declara în ianuarie că ar putea candida la alegerile prezidențiale din România

Dragoș Sprînceană a ajuns în atenția publică odată cu anularea alegerilor prezidențiale din România. A apărut în repetate rânduri în emisiunea Ancăi Alexandrescu de la Realitatea Plus, declarându-se un susținător al lui Călin Georgescu. În luna ianuarie, Dragoș Sprînceană a spus că ia în calcul să candideze la alegerile prezidențiale din România.

Ulterior, emisarul special pentru SUA a dezvăluit că a primit amenințări cu moartea de la susținătorii lui Călin Georgescu. „Domnul Georgescu are o parte de mesaj care se aliniază cu Partidul Republican, dar am spus și că sunt părți cu care nu sunt de acord. Concluzia e că administrația americană nu sprijină pe nimeni. Administrația americană nu cunoaște pe absolut nimeni la momentul actual. Fiindcă am spus adevărul, a explodat acum presa deoarece am spus că, dacă România mă va vrea, poate voi candida. (…)

Faptul că Georgescu are mici teroriști și i-a mobilizat pe toți la adresa mea și nu i-am făcut niciun rău… Mereu am spus adevărul, nu i-am făcut nici rău doamnei Anca Alexandrescu, să fiu amenințat în direct la Realitatea TV, deci eu n-am văzut așa ceva la nicio televiziune din SUA”, declara Dragoș Sprînceană, în luna ianuarie, la Antena 3 CNN.